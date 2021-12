Krótki test Adaprox Fingerbot: Jeden palec, by wszystkim rządzić!

A przynajmniej jednym włącznikiem światła, włącznikiem wybranego urządzenia itp. To małe i niezwykle zmyślne urządzonko ma mnóstwo potencjalnych zastosowań. W sumie ogranicza nas wyobraźnia, bowiem wystarczy kilka pomysłowych przeróbek, aby Adaprox Fingerbot mógł sterować wieloma urządzeniami w domu. Co to w ogóle jest?

Pierwsze, co przyszło mi do głowy, gdy poznałem podstawowe możliwości Fingerbota, to retrofit domowych urządzeń i przerobienie ich na bardziej „smart”. Co prawda cudów nie ma i nie da się zrobić wszystkiego, ale to małe pudełeczko może sprawić, że włączysz pralkę lub komputer za pomocą komendy głosowej. Tak! Sprzęt za pośrednictwem dedykowanej aplikacji integruje się z obsługą głosową poprzez Amazon Alexa oraz Google Home, więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby nieco unowocześnić podstawowe sprzęty domowe. Ale do rzeczy i od początku.

Co to w ogóle jest?

Adaprox Fingerbot to niewielkie urządzenie sterowane za pośrednictwem dedykowanej aplikacji, które jest wyposażone w niewielkie, ruchome ramię z wymiennymi „palcami”. Oprócz domyślnego „palucha”, opcjonalnie można dokupić akcesoria, które obejmują wymienne ramiona, taśmy dwustronne o różnej wielkości oraz kostki dystansowe do montażu np. obok przełącznika światła. Urządzenie zasilane jest baterią CR2 i łączy się z urządzeniem sterującym np. smartfonem za pośrednictwem Bluetooth.

Fingerbot jest mały, lekki i estetyczny. To niewielkie pudełko z wysięgnikiem oraz wymienną końcówką. Na górnej części jest dotykowy przycisk do sterowania ręcznego, pod klapką wspomniana bateria CR2 oraz przycisk do resetowania. Tyle – minimalizm w pełnej krasie. W ofercie są wersje w kolorze białym, czerwonym i czarnym – jeśli komuś zależy na dobraniu urządzenia do koloru przełącznika na ścianie itp.

Dedykowana aplikacja i sterowanie

Na opakowaniu jest kod QR prowadzący do dedykowanej strony, na której znajdziemy podstawowe informacje, wskazówki dotyczące obsługi oraz linki do aplikacji. Sama aplikacja jest bardzo czytelna, prosta w obsłudze, responsywna i bezproblemowa w działaniu. Pierwsze uruchomienie jest banalnie proste. Po szybkiej rejestracji wystarczy powiązać urządzenie, po czym jest gotowe do pracy i konfiguracji.

Sama konfiguracja jest bardzo prosta, choć oferuje naprawdę sporo możliwości. Fingerbot może pracować w trzech różnych trybach. Podstawowym trybem jest kliknięcie tj. pojedyncze wciśnięcie przycisku np. włącznika komputera, pralki, ekspresu do kawy itp. Możemy ustawić, jak daleko ma się wysuwać ramię i jak długo ma wciskać przycisk. Drugi tryb to przełącznik tj. włącz/wyłącz. Każda akcja w aplikacji lub na przycisku dotykowym na obudowie przesuwa ramię wysięgnika do określonego momentu, po czym ramię zostaje w takiej pozycji. Kolejne dotknięcie przełącznika w aplikacji lub na obudowie spowoduje cofnięcie ramienia. Idealne dla tradycyjnych przełączników światła po zastosowaniu odpowiedniej stopki/palca.

Kolejny tryb pozwala na programowanie różnych akcji. Możemy dowolnie wybierać tryb pracy (kliknięcie, przełącznik, długość wciśnięcia, głębokość itp.), opóźnienie, czas rozpoczęcia itp. Ten tryb pozwala na tworzenie harmonogramów różnych akcji, scen itp. Przydatne, gdy nie ma nas w domu, ale chcemy o określonej godzinie włączyć światło itp. Oprócz tego możemy układać niezależny harmonogram, który będzie uruchamiał różne tryby w konkretnych dniach, o konkretnej godzinie etc. Możliwości jest mnóstwo. Naturalnie z poziomu jednej aplikacji możemy sterować różnymi urządzeniami Adaprox.

Ciekawe dodatki i gadżety

Wraz z Fingerbotem dostałem również zestaw kilku wymiennych końcówek oraz taśm dwustronnych. Były też dwa drewniane bloczki do ustawienia urządzenia w odwrotnej pozycji, aby móc sterować np. przełącznikiem pionowym (przy użyciu ramienia z pierścieniem). Na stronie Adaprox możemy również kupić ramiona z przełącznikami, które potrafią obsługiwać ekrany i panele dotykowe. Można również stworzyć własne wersje na drukarce 3D lub pobrać gotowe, stworzone przez użytkowników. Świetna sprawa!

Podsumowanie

Niewątpliwą zaletą Adaprox Fingerbot jest nie tylko uniwersalność oraz możliwość tworzenia własnych ramion wysięgnika do różnych zastosowań, ale również niska cena (35 dolarów za zestaw) oraz możliwość łączenia wielu urządzeń (w ofercie jest tego sporo!) w jednej aplikacji. Sama aplikacja jest prosta i stabilna. Poza tym oferuje mnóstwo możliwości. Niewielkim kosztem można unowocześnić mieszkanie i sprawić, że stare urządzenia zyskają nowe życie. Mnie się podoba!