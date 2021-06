Krótki test Alio FHD84: Kamerka internetowa FHD z szerokokątnym obiektywem

Sytuacja pandemiczna sprawiła, że naszym podstawowym narzędziem pracy i nauki stały się kamerki internetowe. Urządzenia te mogą być stosowane zarówno do wideokonferencji, streamingu, e-learningu czy po prostu rozmowy z najbliższymi. Producenci posiadają w swojej ofercie urządzenia, które oferują różną specyfikację. Decydując się na zakup urządzenia tego typu, oczekujemy od niego nie tylko wysokiej jakości obrazu, ale również i dźwięku. Przyjrzymy się więc kamerze Alio FHD84, która oferuje rozdzielczość Full HD 1080p oraz szeroki obiektyw z kątem widzenia 84°. Czy jest to model godny polecenia?

Specyfikacja techniczna i zawartość opakowania

· Rozdzielczość (USB): 1080p@30fps/25fps, 720p@30fps/25fps, 960x540p@30fps/25fps, 640x360p@30fps/25fps

· Sensor: 1/2.7'', Efektywna ilość pixeli: 2.07M

· Skanowanie: progresywne

· Obiektyw: Focus: f=3.5 mm, FOV: 84°

· Minimalna jasność: 0.05 Lux @ (F1.8, AGC ON)

· Cyfrowa redukcja szumów: 2D i 3D

· Balans bieli: Auto, Manual, VAR

· Kompensacja tylnego oświetlenia: Tak

· Wymiary: 120mm x 30mm x 38mm (bez uchwytu)

· Długość kabla: 1,75 m

· Waga: 0,17 kg

Model Alio FHD84 zapakowany jest w niewielkie pudełko, w którym oprócz kamery znajdziemy jedynie instrukcję szybkiej instalacji. W środku nie znajdziemy żadnych sterowników, ponieważ urządzenie działa na zasadzie Plug&Play - wystarczy, że podłączymy je do komputera. FHD84 kompatybilna jest z systemami Windows, MacOS, Linux i Chrome OS. Kamerka jest bardzo dobrze zabezpieczona przed ewentualnymi uszkodzeniami podczas transportu.

Kamera Alio FHD84 to urządzenie, które, jak określa producent, zostało stworzone do spotkań wideokonferencyjnych w domu lub w biurach typu Open Space. Jak sama nazwa może sugerować, kamera Alio FHD84 rejestruje obraz w rozdzielczości Full HD 1080p. Obraz nagrywany jest w 30 klatkach na sekundę. Zdecydowanie największą zaletą urządzenia jest szerokie pole widzenia wynoszące 84°. Kamera zdecydowanie została zaprojektowana pod kątem biznesowy, ale nic nie stoi na przeszkodzie jeśli chcemy używać jej do e-learningu czy rozmów z najbliższymi.

Wygląd i wykonanie kamery Alio FHD84

Korpus kamerki Alio FHD84 wykonany został z tworzywa sztucznego. Użyto tutaj matowego, czarnego i błyszczącego plastiku, co sprawia, że urządzenie prezentuje się bardzo elegancko. Sam design jest stonowany, co sugeruje wysoką klasę urządzenia. Nieodłączną częścią konstrukcji kamerki jest przewód o długości 1,75 metra zakończony złączem USB. Producent zadbał o ochronę prywatności i wykorzystał silikonową zaślepkę, która przymocowana jest do kamerki za pomocą sznurka. Po zakończonej rozmowie możemy zasłonic obiektyw i mieć pewność, że nikt nas nie podgląda.

Oczywiście z przodu znajdziemy obiektyw oraz dwa mikrofony. Konstrukcję kamery Alio FHD84 możemy odłączyć od uchwytu. Kamera przystosowana jest do montażu na statywie o średnicy ¼-cala. Wejście znajduje się zarówno na obudowie kamerki, jak i uchwytu. Sam uchwyt jest bardzo funkcjonalny - posiada dwa zawiasy. Pierwszy z nich zgina się w kącie 90°, drugi zaś 180°. Kamerę możemy umieścić na każdym monitorze - zarówno płaskim, jak i kineskopowym. Urządzenie można również położyć na płaskiej powierzchni.

Kamera Alio FHD84 została wykonana bardzo starannie i absolutnie nie ma się do czego tutaj przyczepić. Każdy element jest ze sobą spasowany, a materiały użyte w produkcji stoją na wysokim poziomie. Uchwyt kamerki działa świetnie, można go regulować pod dowolnym kątem, a zainstalowany na laptopie, w żadnym przypadku nie zasłania ekranu.

Jakość obrazu oraz dźwięku kamery

Kamera internetowa Alio FHD84 to jeden z najlepszych urządzeń dostępnych na rynku. Widać to po jakości obrazu, który zdecydowanie może się podobać. Tak jak już wcześniej wspomniałem, model ten nagrywa w rozdzielczości Full HD 1080p w 30 klatkach na sekundę. Obsługuje ona również niższe rozdzielczości. Model ten oferuje dobre nasycenie barw i świetnie radzi sobie w gorszych warunkach oświetleniowych. To możliwe jest dzięki zastosowaniu specjalnych algorytmów redukcji szumów 2D i 3D oraz technologii WDR. Wykorzystanie takiego rozwiązania sprawia, że obraz kamery przy słabym oświetleniu nie jest pełen szumów, co stawia kamerę Alio FHD84 nad konkurencją. Oczywiście nie jesteśmy w stanie całkowicie pozbyć się występujących szumów, jednak obraz jest na tyle wyraźny i ostry, że komunikacja w gorszych warunkach jest jak najbardziej możliwa i przyjemna dla oka odbiorcy. Automatyczny balans bieli sprawuje się tutaj znakomicie.

Warto także dodać, że kamera Alio FHD84 posiada obiektyw z autofocusem. Niezależnie od tego jak blisko lub daleko znajdujemy się od kamerki, obraz jest wyostrzony na nas. Docenimy to podczas wideokonferencji i przedstawiania prezentacji. Obiektyw z autofocusem działa bardzo dobrze, nie doświadczyłem z tym żadnych problemów.

Nie można zapomnieć o najważniejszym aspekcie kamery Alio FHD84, czyli szerokokątnym obiektywem o polu widzenia 84°. Tak jak opisuje ją producent, kamera została zaprojektowana z myślą o wideokonferencjach. Szeroki kąt widzenia świetnie sprawdzi się w gabinecie typu open space, gdy w rozmowie z klientem uczestniczy większa ilość osób. Pole widzenia 84° sprawi, że każda osoba uczestnicząca w konferencji zmieści się w kadrze.

Jak kamera Alio FHD84 prezentuje się w kwestii dźwięku? Producent zastosował w niej matryce mikrofonową. Otwory na mikrofony znajdziemy na przedniej części kamerki.

Mikrofony zastosowane w Alio FHD84 zbierają dźwięk z maksymalnie trzech metrów, co pozwala na swobodną komunikację w większej sali konferencyjnej. Jakość dźwięku nagrywanego przez model FHD84 określam jako dobrą, ponieważ do ideału sporo jej brakuje. Jeśli myślimy o wykorzystaniu modelu do bardziej profesjonalnych zastosowań, będziemy musieli zaopatrzyć się w mikrofon zewnętrzny.

Podsumowanie

Kamera Alio FHD84 to jedno z najlepszych urządzeń w swojej klasie. Cechuje się nie tylko bardzo dobrą jakością wykonania, ale przede wszystkim świetnie radzi sobie w kwestii rejestracji obrazu. W dobrych warunkach oświetleniowych obraz jest bardzo wyraźny i ostry, a kiedy one się pogorszą, specjalne algorytmy redukcji szumów robią co mogą, aby obraz w dalszym ciągu cieszył oko. I tak w rzeczywistości jest, ponieważ kamera bardzo dobrze radzi sobie przy słabym świetle. Na plus zaliczyć można również akcent w postaci silikonowej zaślepki prywatności.

Na duży plus Alio FHD84 zasługuje również pod względem kompatybilności, zarówno z systemami operacyjnymi, jak i aplikacjami do rozmów. Tak jak wcześniej wspomniałem, kamerka współpracuje z systemami Windows, MacOS, Linux i Chrome OS, co sprawia, że jest bardzo funkcjonalna. Dodatkowo, bez problemu skorzystamy z niej w takich aplikacjach jak Zoom, MS Teams, Skype, Cisco i wiele innych. Pod względem cenowym kamera Alio FHD84 również prezentuje się atrakcyjnie, ponieważ kosztuje około 320 złotych.