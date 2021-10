Marka Blackview i OSCAL odświeżają serię BV4900 i C20

Niedawno zadebiutował wytrzymały telefon Blackview BV4900s z ośmiordzeniowym procesorem i baterią 5580 mAh oraz budżetowy smartfon OSCAL C20 Pro o ciekawym designie i z systemem operacyjnym Android 11 w bardzo konkurencyjnej cenie.

Blackview BV4900s — budżetowy wytrzymały telefon z systemem Android 11

Jedną z najpopularniejszych kategorii produktów dla Blackview z pewnością są wytrzymałe telefony. Po wprowadzeniu na rynek najbardziej przystępnego cenowo wytrzymałego telefonu termowizyjnego BV6600 Pro i wytrzymałego telefonu z dużą baterią BV6600E kilka tygodni temu, pojawia się kolejny budżetowy wytrzymały telefon BV4900s w dwóch wariantach - BV4900 i BV4900 Pro, z których oba zyskały pozytywne opinie pod względem wytrzymałości i wydajności oraz nieźle się sprzedają. Aby lepiej zaspokoić potrzeby użytkowników, wprowadzono BV4900s, czerpiąc pewne dziedzictwo z serii BV4900, w tym doskonałą wytrzymałość klasy wojskowej, konstrukcję przypominającą kosmiczną kapsułę w kolorach skały czarnej, górskiej zieleni, dojrzewającej pomarańczy i pustynnej żółci, 5,7-calowy wyświetlacz HD+, akumulator 5580 mAh i przedni aparat 5 MP.

BV4900 i BV4900 Pro obsługują oryginalny system operacyjny Android 10, podczas gdy BV4900s, aby zapewnić bardziej przyjazne i płynne działanie systemu operacyjnego, obsługują Doke OS 2.0 oparty na systemie Android 11. Użytkownicy mogą cieszyć się zupełnie nowym interfejsem i funkcjami. Ponadto BV4900s jest zasilany przez ośmiordzeniowy procesor Unisoc SC9863A z 2 GB pamięci RAM i 32 GB pamięci ROM. Jak na dzisiejsze standardy - bardzo skromnie.

OSCAL C20 Pro — niedrogi smartfon 4G o fantazyjnym wyglądzie

Jako nowo wprowadzona marka-córka Blackview, OSCAL jest zaangażowana w umożliwienie większej liczbie młodych ludzi korzystania z inteligentnych urządzeń o niezłej wydajności i wzornictwie w bardziej przyjaznej cenie. Do tej pory firma OSCAL wprowadziła na rynek podstawowy tablet OSCAL Pad 8 i budżetowy smartfon z systemem Android - OSCAL C20. Teraz prezentuje trzecie inteligentne urządzenie — smartfon 4G z systemem Android 11 - OSCAL C20 Pro.

C20 Pro będzie udoskonaloną wersją modelu C20. Chociaż C20 dobrze radzi sobie z podstawowymi funkcjami smartfonów, więcej użytkowników domaga się lepszych konfiguracji, więc OSCAL wprowadza na rynek C20 Pro. Odziedziczył kilka cech C20, takich jak ciekawy wygląd w 4 atrakcyjnych kolorach, pełnoekranowy wyświetlacz o przekątnej nieco ponad 6 cali HD+, baterię 3380 mAh, intuicyjny system operacyjny Android 11 Go z funkcją zamrażania aplikacji i 2 MP przedni aparat.

Przede wszystkim C20 to smartfon 3G, podczas gdy C20 Pro to urządzenie 4G zapewniające większy zasięg sieci i szybszą łączność. Poza tym C20 zawiera czterordzeniowy procesor Unisoc SC7731E z 1 GB pamięci RAM i 32 GB pamięci ROM, podczas gdy C20 Pro zawiera ośmiordzeniowy procesor Unisoc SC9863A z 2 GB pamięci RAM i 32 GB pamięci ROM, aby poprawić responsywność, płynność i wydajność. Wreszcie, C20 przyjmuje tylną kamerę 5MP. Odzwierciedlając oczekiwania fanów co do przyzwoitych możliwości fotografowania, C20 Pro jest wyposażony w tylną kamerę 8 MP.

Ogólnie rzecz biorąc, w porównaniu z C20, C20 Pro z pewnością zapewnia wyższą wydajność.

Cena i dostępność

Blackview BV4900s i OSCAL C20 Pro korzystają z oferty Early Bird.

Blackview BV4900s jest dostępny w cenie 98,79 USD (pierwotna cena 129,99 USD) do 20 października.

Od 13 do 26 października OSCAL C20 Pro jest dostępny w cenie 79,19 USD (pierwotna cena 119,99 USD).