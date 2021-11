Gdy na rynku wideorejestratorów pojawi się coś ciekawego, zawsze mam ochotę to sprawdzić i przekonać się, czy dany producent zrobił krok w odpowiednim kierunku i stworzył coś naprawdę nowego i/lub przełomowego. Wydaje się, że firma Mio postawiła krok w dobrym kierunku i zaoferowała kamerkę z 4K, aktywnym HDR i nagrywaniem w 120 kl/s. Co więcej wiemy o tej nowości?

4K UHD, HDR, tryb slow motion i 120 klatek na sekundę

Mio MiVue 886 ma większy niż w innych wideorejestratorach sensor 1/1.8, funkcję HDR i autorskie rozwiązanie Mio Night Vision Ultra. Oprócz tego nowość posiada rzeczywisty kąt widzenia wynoszący aż 160 stopni co pozwala na rejestrację szczegółów znajdujących się na poboczu. To, co wyróżnia MiVue 886 i ma kluczowe znaczenie dla wiarygodności nagrania, to płynność odtwarzanego obrazu oraz jego szczegółowość. Użytkownik ma do dyspozycji aż 6 ustawień rozdzielczości, w tym możliwość nagrywania w tempie 120 FPS przy rozdzielczości Full HD. W rozdzielczości 4K nagrywanie jest rejestrowanie w niższym tempie. Jakim? O tym przekonam się jak sprzęt trafi do mnie na testy.

Jeszcze bardziej czytelne tablice rejestracyjne – czyli creme de la creme dla najbardziej wymagających

Dzięki zastosowaniu funkcji HDR (High Dynamic Range) Mio MiVue 886 rejestruje wiele klatek w rozdzielczości 2K z różnymi wartościami ekspozycji. Następnie łączy te klatki, aby otworzyć pojedyńczy obraz. Jest on bardziej czytelny, wyrazisty, nasycony. Nie można również zapomnieć o tym, iż ilość szumów jest zredukowana do minimum. Pozwala to na odczytanie tablic rejestracyjnych pojazdów nawet w ekstremalnie trudnych warunkach oświetleniowych.

3 tryby parkingowe

Bardzo czesto nasze auto zostaje uszkodzone, gdy nas w nim nie ma. Wtedy z pomocą przychodzi jeden z trzech trybów parkingowych zastosowany w najnowszym modelu Mio. Gdy silnik jest wyłączony, MiVue 886 automatycznie przełącza się na Inteligentny tryb parkingowy (wykrywanie ruchu i uderzenia) lub Pasywny tryb parkingowy (tylko wykrywanie uderzenia). Dla klientów oczekujących stałego nagrywania, Mio dodało tryb poklatkowy, dostępny przy wyborze Inteligentnego trybu parkingowego, który wykonuje sekwencję klatek na sekundę, aby zarejestrować zmiany zachodzące w czasie.

Absolutny top wśród kamer samochodowych?

Kamera MiVue 886 może zasługiwać na takie miano dzięki zapisowi plików na karcie SD, nie co minutę a co sekundę! Taka częstotliwośc zapewnia maksymalną ochronę danych. Format wideo MP4(H.264) pozwala na większą kompatybilność z systemami Windows, iOS i Android. Należy pamiętać iż takiej klasy sprzęt wymaga wsparcia również odpowiedniej karty SD, rekomendowane są typy U3 o pojemności 256GB.

Cena urządzanie to 1099 PLN, do nabycia u wybranych partnerów handlowych marki Mio.