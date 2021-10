Pojawiło się nieco więcej informacji o nowym budżetowym smartfonie OSCAL C20 Pro. We wrześniu firma OSCAL wypuściła pierwszy budżetowy smartfon 3G z Androidem 11 o nazwie OSCAL C20 i ogłosiła, że w niedalekiej przyszłości zaprezentuje jego wersję 4G. Po miesiącu oczekiwań, OSCAL C20 Pro, z kilkoma ulepszeniami, w tym ośmiordzeniowym procesorem i tylnym aparatem 8 MP, miał swoją światową premierę.

Marka OSCAL dąży do tego, aby więcej młodych ludzi mogło cieszyć się inteligentnymi urządzeniami o przyzwoitej wydajności i ciekawym designie w dość przystępnej cenie. Dlatego też OSCAL wprowadza na rynek C20 Pro, który oferuje znacznie więcej od swojego skromniejszego brata - C20.

Co się zmieniło? Przede wszystkim łączność 4G

Wiem, że w czasach, gdy na rynku szaleją nowe modele z 5G, jakakolwiek informacja o 4G wydaje się odkopywaniem archiwum, ale dla wielu użytkowników, jest to wystarczające. Poza tym nowy model posiada ośmiordzeniowy procesor Unisoc SC9863A z 2 GB pamięci ROM. To również nie imponuje na papierze, ale do mediów społecznościowych i podstawowych zadań wystarczy.

C20 jest wyposażony w czterordzeniowy Unisoc SC7731E taktowany do 1,3 GHz, podczas gdy C20 Pro jest napędzany przez ośmiordzeniowy Unisoc SC9863A z taktowaniem do 1,6 GHz. Oczywiście wydajność w zakresie płynności i szybkości reakcji SC9863A jest znacznie większa niż w przypadku SC7731E. Co więcej, rozmiar pamięci ROM został zwiększony do 2 GB, aby ułatwić jednoczesne i łatwe uruchamianie większej liczby aplikacji.

Fotografowanie na podstawowym poziomie z tylną kamerą 8MP

C20 zawiera przedni aparat 2 MP do selfie i odblokowywania twarzą oraz tylny aparat 5 MP do codziennego fotografowania. Aby odzwierciedlić sugestie użytkowników dotyczące lepszej konfiguracji aparatu, OSCAL zmodernizował C20 Pro o tylną kamerę 8 MP. Chociaż nie zapewnia to najwyżej ocenianych możliwości fotografowania, użytkownicy mogą uzyskać zdjęcia i filmy o przyzwoitej jakości.

Elegancki, jednoczęściowy projekt i spora bateria

Od czasu premiery C20 wygląd zrobił wrażenie na większości użytkowników, więc C20 Pro kontynuuje projekt. Na pierwszy rzut oka tylna okładka jest podobna do wyglądu iPhone'a. Zainspirowany wodą spadającą do jeziora, model C20 Pro jest wykonany z matowym wzorem wody w 4 kolorach, w tym Midnight Black, Apple Green, Airy Blue i Lavender Purple. Istnieje niewielka różnica w wadze i grubości między C20 i C20 Pro, ale nie zmienia to poziomu komfortu.

C20 i C20 Pro mają tę samą pojemność baterii — 3380 mAh. OSCAL go nie powiększa. Po pierwsze, im większa pojemność, tym grubszy i cięższy smartfon oraz wyższa cena. Po drugie, dzięki ankietom dotyczącym użytkowników C20, duża bateria 3380 mAh wystarczy, aby przetrwać dzień intensywnego użytkowania, czy to do rozmów, gier, odtwarzania muzyki, przesyłania strumieniowego wideo itp. A co z wyświetlaczem?

Zdecydowanie duży wyświetlacz zapewnia lepsze widzenie, ale jeśli stanie się zbyt duży, będzie trochę niewygodny w trzymaniu i kontrolowaniu. Podobnie jak jego poprzednik, C20 Pro jest wyposażony w wyświetlacz o przekątnej 6,088 cala i proporcji ekranu do obudowy na poziomie 85%. To umiarkowany rozmiar, ale wciąż większy niż większość odpowiedników. Rozdzielczość do 720x1560 HD+ zapewnia wyraźne i żywe szczegóły.

System operacyjny Android 11 Go

Jako niedrogi smartfon z mniejszą ilością pamięci operacyjnej, działanie z wystarczającą płynnością i wydajnością jest koniecznością, więc C20 i C20 Pro przyjmują system operacyjny Android 11 Go, który oferuje mniejszy rozmiar aplikacji bez uszczerbku dla funkcji. OSCAL wprowadza również ulepszenia systemu operacyjnego. Na przykład Cold Room może wyłączyć działanie aplikacji w tle, aby zaoszczędzić więcej miejsca. Interfejs użytkownika został zoptymalizowany dzięki nowym ikonom aplikacji i tapetom pod kątem estetyki i intuicyjności.

Cena i dostępność

Od 13 do 26 października OSCAL C20 Pro jest dostępny w ofercie Early Bird za 79,19$ (oryginalne 119,99 $). Najlepszy smartfon nie będzie taki sam dla wszystkich. Dla tych, którzy mają ograniczony budżet i chcą smartfona do codziennego użytku, OSCAL C20 Pro jest odpowiednią alternatywą dla drogich, najlepszych urządzeń.