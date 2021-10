Premiera serii UMIDIGI BISON X10: 6150 mAh, IP68 i IP69K w rozsądnej cenie

Mam pewną obsesję w testowaniu najróżniejszych urządzeń z Kraju Środka. W kolejce jest kilka różnych sprzętów, wśród nich nowy UMIDIGI A11 Pro Max, ale to na "bizony" czekam z większą niecierpliwością. Co to takiego i czy warto się tym zainteresować?

UMIDIGI wypuściło wreszcie najnowszą serię BISON X10, która przyciąga wzrok połączeniem solidnej obudowy, niezłych podzespołów ze stylowym wyglądem. BISON X10 i BISON X10 Pro są wyposażone w procesor Helio P60, baterię 6150 mAh i zapewniają odporność IP68 oraz IP69K. Cena startowa serii BISON X10 to 119,99 dolarów na AliExpress w ofercie od 11 do 13 października. Czy warto? Poznajmy bliżej te dwa modele.

Wytrzymały, ale stylowy

Największą zmianą w serii BISON X10 jest design. BISON X10 ma tylną obudowę z matowego włókna szklanego AG z gumowymi poduszkami i metalowymi ramkami, zapewniając jednocześnie niezły, modny wygląd i niezłą ochronę przed wodą, kurzem i przypadkowymi upuszczeniami. Sprzęt przeszedł również test IP68, IP69K i MIL-STD-810G, dzięki czemu użytkownicy mogą poczuć się pewnie i dobrze się bawić bez względu na to, co robią. Byłby to świetny wybór dla zwykłych użytkowników, którzy czasami wybierają się na aktywność na świeżym powietrzu.

Imponująca jak na dzisiejsze standardy bateria

Seria BISON X10 tym razem podniosła poziom baterii do 6150 mAh. To dobra decyzja podjęta przez firmę, ponieważ ludzie na całym świecie chcą większej baterii, która wystarczy im na co najmniej jeden pełny dzień użytkowania bez martwienia się o ładowarkę, dostęp do prądu itp. Ludzie używają swoich telefonów do nawigowania, czatowania, płacenia, grania, a czasami po prostu przesuwają FB je bez celu, gdy się nudzą w autobusie. Kiedy niski poziom baterii jest obecnie powszechnym problemem wśród internautów, im większą baterię zapewnisz, tym więcej użytkowników to doceni. Jasne, jest pewna granica, po przekroczeniu której sprzęt robi się ciężki, duży i nieporęczny, ale 6150 mAh to niezły kompromis.

Odpowiednia wydajność i ciekawe rozwiązania

Trochę szkoda, że ​​seria BISON X10 jest dostarczana tylko z procesorem Helio P60, co nie jest szczytem marzeń, ale przy cenie początkowej 119,99 dolarów to nie jest zły wybór. Urządzenie jest tanie i wystarczająco wydajne. Model BISON X10 obsługuje 4 GB + 64 GB, podczas gdy BISON X10 Pro posiada 4 GB + 128 GB. Co jeszcze?

Poza pojemnością pamięci, kolejną różnicą między BISON X10 a BISON X10 Pro jest tylna część obudowy. BISON X10 posiada matowe szkło AG zapewniające świetne efekty wizualne oraz odporność na zabrudzenia, odciski palców itp., podczas gdy BISON X10 Pro ma gumową osłonę zapewniającą lepszą ochronę, pewność uchwytu etc. Seria BISON X10 jest wyposażona w 6,53-calowy wyświetlacz HD+, potrójny moduł aparatu 20 MP, dwa niezależne, konfigurowalne przyciski i wielofunkcyjny NFC obsługujący Google Pay. Jak na urządzenie w cenie 119,99 i 139,99 dolarów, trudno oczekiwać czegoś więcej. Więcej informacji o obu urządzeniach na oficjalnej stronie producenta.

Cena, dostępność i KONKURS!

BISON X10 i BISON X10 Pro trafią do globalnej sprzedaży w cenie odpowiednio 119,99 i 139,99 dolarów już 11 października na Alliexpress, na oficjalnym profilu sklepu. Czekam na premierę i jak tylko wpadną w moje ręce, podzielę się opinią!

Ponadto UMIDIGI na całym świecie rozdaje 10 modeli BISON X10 lub X10 Pro oraz ich najnowsze słuchawki TWS UMIDIGI AirBuds Pro. Zainteresowani? Dołączcie do konkursu i dowiedzcie się więcej na oficjalnej stronie UMIDIGI.