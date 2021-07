Test Cupra Formentor VZ: Mocny crossover z ciekawymi rozwiązaniami

Nowe modele z koncernu Volkswagena posiadają już zupełnie inne systemy info-rozrywki i niemal całkowicie dotykowe sterowanie. Czy ja to lubię? Nie. Czy z tego można nauczyć się korzystać? Owszem, choć niekiedy zdarzają się irytujące błędy i potknięcia. Jest jednak zdecydowanie lepiej, niż na początku. Sprawdziłem to na przykładzie Cupry Formentora w topowej odmianie.

Crossoverów na rynku dostatek i naprawdę trudno znaleźć coś, na czym można zawiesić na dłużej oko. Cupra Formentor to zdecydowanie przedstawiciel grupy tych wybrańców, którzy prezentują się świetnie i mógłbym śmiało powiedzieć, że taki model bezproblemowo znalazłby miejsce w moim garażu. Ale po pierwsze: nie mam garażu. A po drugie, nie mam wolnych blisko 200 000 złotych, aby wyjechać topową wersją VZ z silnikiem 2.0 TSI o mocy 310 KM. Z głową czystą od tego typu zmartwień, mogłem zająć się testem m.in. systemu info-rozrywki.

Dotykowy system info-rozrywki

W sumie ten sam system mamy w Skodzie Octavii czy Volkswagenie Golfie. Różnice są w grafikach i niektórych opcjach. Wiem również, że nie jest to nowość i coraz więcej producentów stosuje tego typu rozwiązanie. Czy dobrze? Zyskuje na tym chyba tylko stylistyka a to i tak tylko wtedy, gdy ktoś preferuje minimalizm i porządek. Brak przycisków fizycznych pozwala stylistom nieco zaszaleć i zastosować płynniejsze linie, ale z drugiej strony sprawia, że obsługa nawet podstawowych funkcji staje się skomplikowana, niewygodna, nieintuicyjna a w wielu przypadkach nawet niebezpieczna. Nie lubię tego i nikt mnie nie przekona. Jeśli chociażby na konsoli centralnej, w okolicach podłokietnika było pokrętło do sterowania systemem, nie miałbym uwag. A tak, jest po prostu niewygodnie. Ładnie, gustownie i efektownie, ale nie ergonomicznie.

Pierwsze chwile z systemem są dość trudne i na szybko trudno cokolwiek znaleźć. Niektóre funkcje i informacje są poukrywane w dość dziwnych miejscach. Ja po prostu poświęciłem kilkanaście minut na przekopanie się przez wszystkie opcje, menu, podmenu etc. aby mniej więcej zapamiętać gdzie znajdują się poszczególne elementy. Oczywiście po pewnym czasie nabrałem wprawy i wiedziałem gdzie znajdują się ustawienia napędu, tryby jazdy, możliwość edytowania trybu indywidualnego, resetowanie komputera pokładowego etc. Mimo to podczas jazdy ustawienie klimatyzacji nastręczało problemów.

O ile z dotykowymi suwakami ustawienia temperatury jakoś można sobie poradzić (nie są podświetlane, więc w nocy są niemal bezużyteczne…), tak ustawienie kierunku nawiewu czy podgrzewania foteli wymagało kilku kliknięć w menu. Nie da się tego zrobić bez kilkukrotnego zerknięcia na ekran i skupienia wzroku w jednym miejscu, aby wcelować palcem w odpowiednie miejsce. Niekiedy w trasie rezygnowałem z ustawienia jakiejś funkcji, bo nie chciałem odrywać wzroku od drogi. Czekałem na światła lub spowolnienie ruchu, ale wtedy o stłuczkę nietrudno. Czy to wina producenta? Może trochę, ale przede wszystkim to wina dziwnej mody i oszczędności.

Ustawienia trybu Individual

Teoretycznie nie ma w tym niczego nadzwyczajnego, ale pod pozycją „Individual” możemy sobie przypisać dowolną wariację wszystkich ustawień. Fakt, nie jest to taka swoboda jak w przypadku BMW M4 Competition, gdzie można było ustawić sobie tryby indywidualne M1 i M2 (nawet tryb pracy układu hamulcowego), ale i tak jesteśmy w stanie wybrać np. tryb pracy silnika na Eco (niedostępny w innych trybach), tryb pracy aktywnego tempomatu na Sport, wyłączyć sportowy dźwięk (również syntetyczny z głośników), ustawić tryb pracy zawieszenia na Comfort etc. Często z tego korzystałem właśnie w trasie, gdzie wybierałem tryb pracy silnika na Eco, ale aktywny tempomat na Sport, aby szybciej reagował na zmiany natężenia ruchu, wyprzedzanie itp.

Podsumowanie

Cupra Formentor VZ robi piorunujące pierwsze wrażenie. Jest bardzo szybka, świetnie się prowadzi, potrafi być komfortowa i cywilizowana, ma mnóstwo ustawień trybów jazdy, system info-rozrywki ma również sporo ustawień i możliwości. Doskwiera tylko moda na dotykowe sterowanie niemal wszystkimi funkcjami i sporadyczne „zawieszki” systemu, przez co nie działa on natychmiastowo i intuicyjnie. Mam nadzieję, że kolejne aktualizacje systemu wyeliminują te błędy.