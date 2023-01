Test Infinix Note 12 2023: Już nie egzotyka, ale mocny gracz na rynku? @CarlitoNeo Test Infinix Note 12 2023: Już nie egzotyka, ale mocny gracz na rynku? 21.01.2023 17:38

Gdy w zeszłym roku na rynku debiutowała marka Infinix, wielu traktowało ją z przymrużeniem oka i wieszczyło szybkie zejście z rynku. W końcu byliśmy świadkami wielu „narodzin”, które kończyły się rychłym zapomnieniem. Wydaje się jednak, że Infinix zagości na rynku na dłużej, bo nowy model Note 12 2023 jest świetną propozycją w cenie do 1000 złotych, a na horyzoncie jest kilka ciekawych premier.

Osobiście z ogromną niecierpliwością czekam na model, który powstał we współpracy z JBL. Kto wie, może pojawi się jakaś współpraca z firmą z branży foto? Plany odłóżmy na bok i skupmy się na naszym bohaterze tj. modelu Note 12 2023. Nie jest to do końca nowość, a mocna aktualizacja modelu Infinix Note 12 Pro (bez 5G). W sumie trochę szkoda, że nie pojawiło się 5G, bo to dość mocno działa na wyobraźnię, cyferki i marketing, choć w praktyce, w naszym kraju, jeszcze nie zawsze się przydaje. Fakt, na moim telefonie dość często pokazuje się ikonka z 5G, ale nie zawsze idzie to w parze z szybkością transferu. Osobiście więc nie sugerowałbym się tym podczas zakupu, no chyba, że celujemy we flagowce, ale smartfony z cenami do 1000 złotych? Chyba co innego w takich modelach jest priorytetem. Tak czy inaczej poznajmy bliżej model Note 12 2023.

Wygląd zewnętrzny, budowa, zawartość opakowania

Do testów dostałem egzemplarz z 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej z błękitnymi, perłowymi pleckami o satynowym wykończeniu. Obudowa wykonana jest z tworzywa sztucznego, jest solidnie spasowana i w sumie w tym segmencie cenowym nie wymagałbym niczego więcej. Fakt, przydałby się zimny dotyk aluminiowej ramki czy szklanych plecków, ale wizualnie jest bardzo dobrze. Telefon wygląda naprawdę dobrze i spoglądając na plecki, które mają perłowy, nieco opalizujący połysk, na pierwszy rzut oka wygląda to na matowe szkło. Poza tym okrągła, czarna wyspa aparatów umieszczona jest na prostokątnej większej wyspie o innym, gładkim wykończeniu z tęczowymi refleksami. Za dużo tego wszystkiego? Jeśli ktoś preferuje skrajny minimalizm np. serii Samsunga Galaxy S22 z indywidualnymi wysepkami obiektywów i jednorodnym wykończeniem, tutaj może poczuć się nieco przytłoczony różnymi fakturami, ale dla mnie jest naprawdę OK. Szkoda, że nie dostałem wersji grafitowej, bo wtedy efekt mógłby być jeszcze lepszy i bardziej elegancki.

Telefon waży około 195 gramów, co jak na dzisiejsze standardy jest całkiem niezłym wynikiem. Grubość telefonu to 7,8 mm, co zapewnia dość pewne trzymanie, a czytnik linii papilarnych na prawej części ramki pod regulacją głośności jest dość praktycznym i wygodnym rozwiązaniem. Ów czytnik jest również przyciskiem zasilania, blokowania etc. Reasumując, Note 12 2023 wygląda bardzo dobrze, nowocześnie i zgodnie z obowiązującymi trendami. Z jednej strony nie wyróżnia się niczym oryginalnym, ale zachowuje umiar i nie ma zbędnych udziwnień, napisów, wzorów itp. Jakość wykonania jest naprawdę dobra, można marudzić na brak bardziej „szlachetnych” materiałów, ale w tej cenie trudno mieć o to pretensje. Wielu doceni głośniki stereo oraz gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, które jest coraz rzadziej stosowane w topowych modelach.

Wyświetlacz, jakość obrazu i jego parametry

Infinix Note 12 2023 wyposażono w dość duży wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,7 cala, rozdzielczości FHD+ (1080 x 2400 pikseli). Wiem, że niektórzy chcieliby mieć tutaj 90 lub 120 Hz odświeżanie ekranu, ale nie dla każdego jest to priorytet. Jak na AMOLED’a przystało, obraz jest dość żywy i jasny do użytku w pomieszczeniach, a przy pełnym nasłonecznieniu również jest czytelny, choć brakuje mu wystarczającego kontrastu. Tak czy inaczej, podoba mi się to, że Infinix użył wyświetlacza AMOLED, dzięki czemu Note 12 2023 może odtwarzać mocne kolory o bardzo wysokim współczynniku kontrastu w optymalnych warunkach oświetleniowych. Jeśli jesteś miłośnikiem filmów, wyświetlacz w tym modelu będzie jego ogromną zaletą. Do gier oczywiście również się nada, ale zapaleni gracze zainwestują pewnie w mocniejszy sprzęt, który będzie w stanie wyświetlić ponad 60 klatek na sekundę, a wtedy wyświetlacz o wyższym odświeżanie będzie miał sens. Tutaj nie ma to znaczenia i 60 Hz w zupełności wystarczy.

Aparat, parametry i jakość zdjęć

Infinix Note 12 2023 wyposażono w potrójny zestaw aparatów z głównym aparatem o matrycy 50 MP (F1,6/28mm). Aparat głębi ma 2 MP, podobnie jak obiektyw do makro (oba F 2,4). Jedyną różnicą między smartfonami Infinix Note 12 Pro i Infinix Note 12 2023 jest właśnie główny obiektyw - 108 MP został zastąpiony obiektywem 50 MP. Czy to duża wada? Szczerze? Nie pamiętam, aby obiektyw 108 MP sprawił na mnie jakieś powalające wrażenie. Ten 50 MP jest zadziwiająco dobry. Możemy uchwycić naprawdę najdrobniejsze szczegóły z żywymi kolorami i odpowiednią ekspozycją na każdym zdjęciu. Kolory mogłyby być jaśniejsze i żywsze, ale i tak procesor obrazu radzi sobie ze wszystkim dość dobrze. Poza tym lepiej mieć zdjęcie z nieco skromniejszą saturacją i kontrastem, co można potem zmienić w post produkcji, niż od razu uzyskać przepalone i przesycone zdjęcie.

Co więcej, fotografowanie w słabym świetle jest bardzo przyjemne, a podczas robienia zdjęć za pomocą aplikacji aparatu nie zauważysz dużego szumu. Zoom? No tutaj jest dość przeciętnie i po powiększeniu zaczynają się robić szumy. Większość zdjęć poniżej robiona była w trybie automatycznym z AI Cam oraz w standardowej rozdzielczości. Kilka zdjęć jest w rozdzielczości 50 MP. Poniżej galeria poglądowa (rozdzielczość zmniejszona na potrzeby bloga), a link do zdjęć w oryginalnych wersjach (również 50 MP) znajduje się TUTAJ.

Oprócz zdjęć możemy oczywiście nagrywać filmy w rozdzielczości 1440p@30FPS. Jeśli chodzi o aparat do selfie, jest to obiektyw 16 MP z obsługą trybu HDR. Aplikacja aparatu jest nieco zagracona, sporo tam funkcji i możliwości, choć w większości przypadków i tak korzystałem z trybu AI Cam.

Wydajność, parametry i dane techniczne

Infinix Note 12 2023 jest wyposażony w SoC MediaTek Helio G99 z 8 GB pamięci RAM (z dodatkowymi 5 GB pamięci wirtualnej) i 128 GB pamięci wewnętrznej. Jak spisał się podczas testów? Bardzo dobrze, oczywiście jak na swój przedział cenowy. Osiągnął porównywalne wyniki z konkurencją. Na ogromną pochwałę zasługuje stabilność termalna. Nawet podczas testów w stresie, po kilkunastu minutach urządzenie było w stanie utrzymać 94 procent swojej szczytowej wydajności. Dzięki temu Infinix Note 12 2023 jest w stanie obsłużyć dłuższe sesje gier bez zauważalnego throttlingu czy męczącego nagrzewania się obudowy. Poniżej wrzucam zrzuty ekranu z popularnych benchmarków. Subiektywne odczucia są bardzo pozytywne. Ekran jest żywy i mimo 60 Hz, bardzo płynny i responsywny.

Oprogramowanie i łączność

Infinix Note 12 2023 jest dostarczany z systemem operacyjnym Android 12 z autorską nakładką xOS 10.6. System wygląda ładnie, schludnie i kolorowo. Działa szybko, płynnie i bez żadnych przycięć, choć sporym problemem w tym i innych modelach Infinixa (zresztą jak w większości modeli podobnych chińskich marek) jest przesadna ilość zbędnych aplikacji. Oczywiście większość można usunąć, resztę wyłączyć, ale gdy ktoś chce mieć czysty system na starcie, musi przejść przez czasochłonny proces wyszukiwania i wyłączania wszystkich dodatków. Jeśli chodzi o łączność, Infinix Note 12 2023 nie obsługuje sieci 5G, a jedynie 4G, ale oprócz tego ma cały szereg standardowych modułów łączności tj. Wi-Fi do 5 GHz wraz z Bluetooth 5.0. O ile w modelu Note 12 Pro 5G nie było NFC i moim zdaniem było to jakieś niedopatrzenie, tak tutaj już NFC jest i za to należy się plus. Osobiście wolę NFC niż 5G, ale co kto lubi.

Żywotność baterii, ładowanie itp.

Infinix Note 12 2023 wyposażono w baterię 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania 33W. Oczywiście w zestawie znajdziemy dedykowaną ładowarkę (dość dużą), która jest w stanie obsłużyć taką moc. Swoją drogą brak ładowarek w zestawach zaczyna mieć sens, bowiem są one coraz większe (w przypadku tych najmocniejszych) i nieporęczne. O wiele lepszym rozwiązaniem jest ładowarka biurkowa o wysokiej mocy, która posiada swój własny przewód zasilający. Tyle offtop’a, wróćmy do Note 12 2023. Żywotność baterii i prędkości ładowania Infinix można uznać za przyzwoite, jak na ten przedział cenowy. W przypadku większości użytkowników, smartfon powinien wytrzymać cały dzień bez żadnych problemów. U mnie przeleżał cały weekend na biurku z włączonym WiFi i aktualizacjami, a z baterii zniknęło kilkanaście procent. Od 0 do 100% naładował się w niespełna półtorej godziny, choć ostatnie 20 % trwało ponad 30 minut.

Podsumowanie

Infinix Note 12 2023 debiutuje raczej po cichu, ale z drugiej strony nie wnosi do oferty niczego konkretnego. To odświeżona wersja Note 12 Pro, która co prawda nie posiada łączności 5G, ale ma za to NFC i w sumie niczego jej nie brakuje. To solidny kandydat na smartfon do 1000 złotych i o ile jakiś czas temu można się było obawiać, że to tylko chwilowa przygoda tego producenta na rynku, tak teraz mam już nieco więcej pewności i z niecierpliwością czekam na nowe, mam nadzieję coraz ciekawsze modele.