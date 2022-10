Test Infinix Note 12 Pro 5G: Kolejny mocny gracz na średniej półce cenowej @CarlitoNeo Test Infinix Note 12 Pro 5G: Kolejny mocny gracz na średniej półce cenowej 06.10.2022 19:29

Podczas gdy na najwyższych półkach cenowych trwa walka nie tylko o wydajność, ale również zaoferowanie najbardziej absurdalnej ceny, na średnich i niskich szczeblach rynkowej drabinki trwa zażarta batalia o klientów, którzy szukają najlepszych urządzeń w rozsądnych cenach. W tym dość dużym tłoku ostatnio zaczyna rozpychać się firma Infinix, a jej nową bronią jest między innymi Note 12 Pro 5G.

Szukając urządzenia w cenie około 1400-1600 złotych mamy mnóstwo modeli do wyboru. Większość jest do siebie podobna i wyróżnia się szczegółami. Zazwyczaj ostateczny wybór pada na to urządzenie, które ma jakiś drobiazg, jest akurat na niego jakaś promocja, firmowany jest ulubionym logo lub po prostu wyróżnia się ładną stylistyką. Firma Infinix nie ma jeszcze takiej siły przebicia jak Xiaomi czy Realme, ale niedawno również te firmy zaczynały i nie miały „startu” do Samsunga czy Huawei. Czym więc wyróżnia się Infinix Note 12 Pro 5G i czy warto zwrócić na niego uwagę?

Wygląd zewnętrzny, budowa, zawartość opakowania

Do testów dostałem egzemplarz z 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej z białymi, perłowymi pleckami o satynowym wykończeniu. Obudowa wykonana jest z tworzywa sztucznego, jest solidnie spasowana, choć odrobinę brakowało mi poczucia zimnego dotyku aluminiowej ramki czy szklanych plecków. Wiem, że to podniosłoby cenę. Mimo to, telefon wygląda naprawdę dobrze i spoglądając na plecki, które mają perłowy, nieco opalizujący połysk, na pierwszy rzut oka wygląda to na matowe szkło. W zestawie do telefonu dołączone jest silikonowe etui. Wokół aparatu jest nieco inna faktura materiału – nieco bardziej połyskująca i niestety zbierająca odciski palców.

Wyświetlacz jest chroniony przez szkło hartowane 2.5D z małym wycięciem u góry i odrobiną podbródka na dole. To, co naprawdę spodobało mi się w telefonie, to to, że ma dedykowane gniazdo kart microSD wraz z podwójnymi gniazdami kart nano SIM. Nie ma więc problemu, jeśli ktoś chce korzystać z dwóch kart SIM i karty pamięci microSD – wszystko może działać jednocześnie. Telefon ma również gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, konfigurację głośników stereo, a przycisk zasilania służy również jako czujnik odcisków palców. Producent zaznacza, że grubość urządzenia to zaledwie 7,9 mm i to czuć. Czuć również słuszną masę, ale dla mnie to zaleta – mam wrażenie, że trzymam w dłoni solidne urządzenie, a nie tanią zabawkę. Wyspa aparatów jest bardzo wyraźnie odstająca. Po założeniu etui, jest ono odpowiednio wyprofilowane, aby zniwelować „brzuszek”, ale jeśli ktoś stroni od dodatkowych zabezpieczeń, po położeniu Note 12 Pro 5G na stole, będzie on lekko chwiejny, a nacisk skumuluje się na obręczach wokół obiektywów.



Reasumując, Note 12 Pro 5G wygląda bardzo dobrze, nowocześnie i zgodnie z obowiązującymi trendami. Z jednej strony nie wyróżnia się niczym oryginalnym, ale zachowuje umiar i nie ma zbędnych udziwnień, napisów, wzorów itp. Jakość wykonania jest naprawdę dobra, można marudzić na brak bardziej „szlachetnych” materiałów, ale w tej cenie trudno mieć o to pretensje. Wielu doceni głośniki stereo oraz gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, które jest coraz rzadziej stosowane w topowych modelach.

Wyświetlacz, jakość obrazu i jego parametry

Mam wrażenie, że ogromne wyświetlacze, które zbliżają się przekątną do tabletów sprzed lat, stały się już normą. Podobnie jest w Infinix Note 12 Pro 5G, który ma dość duży wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,7 cala, rozdzielczości FHD+ (1080 x 2400 pikseli) i częstotliwości odświeżania 60 Hz. I tutaj niektórzy mogą zauważyć pierwszy mały brak. Otóż podczas gdy obecność technologii AMOLED zasługuje na duży plus i sprawia, że Infinix jest na równi z konkurencją, a częstotliwość mogłaby być odrobinę lepsza. Nie jest to oczywiście jakaś dyskwalifikująca wada – ot cecha, która nie działa na korzyść Note 12 Pro 5G. Na szczęście są inne, które nadrabiają zaległości, ale o tym za chwilę.

Wyświetlacz w Infinix Note 12 Pro 5G jest dość żywy i jasny do użytku w pomieszczeniach, a przy pełnym nasłonecznieniu również jest czytelny, choć efektu wow dodałoby więcej kontrastu. Tak czy inaczej, podoba mi się to, że Infinix użył wyświetlacza AMOLED, dzięki czemu Note 12 Pro 5G może odtwarzać mocne kolory o bardzo wysokim współczynniku kontrastu w optymalnych warunkach oświetleniowych. Jeśli jesteś miłośnikiem filmów, pokochasz wyświetlacz w Infinix Note 12 Pro 5G, ponieważ sprawia, że zawartość wygląda na żywą i kolorową, a brak wyższego odświeżania w tym przypadku nie ma znaczenia.

Aparat, parametry i jakość zdjęć

Infinix Note 12 Pro 5G wyposażono w potrójny zestaw aparatów z głównym aparatem o matrycy aż 108 MP (F 1,75). Aparat głębi ma 2 MP, podobnie jak obiektyw do makro (oba F 2,4). Prawdę mówiąc, w większości przypadków będziemy korzystać tylko z głównego 108-megapikeslowego obiektywu. Trochę szkoda, że producent nie zastosował obiektywu ultraszerokokątnego do fotografowania w szerszym ujęciu. Z jednej strony jest bardzo szczegółowa rozdzielczość, z drugiej mały brak – podobnie jak z wyświetlaczem. Oprócz zdjęć możemy oczywiście nagrywać filmy w rozdzielczości 2K@30FPS. Jeśli chodzi o aparat do selfie, jest to obiektyw 16 MP z obsługą trybu HDR. Aplikacja aparatu jest nieco zagracona, sporo tam funkcji i możliwości, choć w większości przypadków i tak korzystałem z trybu AI Cam.

Zdjęcia zrobione z głównego aparatu w większości przypadków wychodzą dobrze, ale jeśli komuś drżą ręce lub chce zrobić ostre zdjęcie w ruchu, może mieć z tym problem. Brak optycznej stabilizacji obrazu daje się we znaki. Trzeba się również przyzwyczaić do niewielkiego opóźnienia migawki, bowiem po jej naciśnięciu, zdjęcie zapisuje się z niespełna sekundowym opóźnieniem. Jeśli wybierzemy tryb zdjęć w 108 MP, musimy poczekać kolejną sekundę, więc zrobienie np. zdjęcia kwiatów czy owadów na wietrze jest praktycznie niewykonalne. Receptą na to może być nawet podstawowy statyw. Tak czy inaczej już od dawna powtarzam, że chcąc zrobić porządne zdjęcie smartfonem, trudno to zrobić „z ręki”, podobnie jak w przypadku aparatów tradycyjnych. Wystarczy nieco dłuższy czas naświetlania, aby zdjęcie z ręki było beznadziejne, bez znaczenia, czy to smartfon za 500, 5000 złotych, czy też aparat za kilkakrotność tej kwoty. Do okazjonalnego fotografowania Infinix Note 12 Pro 5G jest w porządku, ale jeśli ktoś chce z niego wyciągnąć jak najwięcej, musi mieć stabilne ręce.















Wydajność, parametry i dane techniczne

Infinix Note 12 Pro 5G jest wyposażony w SoC Mediatek Dimensity 810 z 8 GB pamięci RAM (z dodatkowymi 5 GB pamięci wirtualnej) i 128 GB pamięci wewnętrznej. To jeden z najtańszych smartfonów z Mediatek Dimensity 810 SoC, zdolnym do obsługi łączności 5G. Jak spisał się podczas testów? Bardzo dobrze, oczywiście jak na swój przedział cenowy. Osiągnął porównywalne wyniki z konkurencją. Na ogromną pochwałę zasługuje stabilność termalna. Nawet podczas testów w stresie, po kilkunastu minutach urządzenie było w stanie utrzymać 94 procent swojej szczytowej wydajności. Dzięki temu Infinix Note 12 Pro 5G jest w stanie obsłużyć dłuższe sesje gier bez zauważalnego throttlingu czy męczącego nagrzewania się obudowy. Poniżej wrzucam zrzuty ekranu z popularnych benchmarków. Subiektywne odczucia są bardzo pozytywne. Ekran jest żywy i mimo 60 Hz, bardzo płynny i responsywny. Moim zdaniem Infinix Note 12 Pro 5G to dobre urządzenie do gier w tym przedziale cenowym i bez problemu poradzi sobie z cięższymi tytułami tj. COD: Mobile przy wysokich ustawieniach graficznych.

Ciekawostką jest również system dotykowy z silnikiem liniowym i wibracjami 4D co zdaniem producenta czyni rozrywkę jeszcze bardziej interaktywną. Fakt, wibracje są dość wyraziste i mocne, dźwięk ma wyraźny efekt przestrzenny, choć jak to w smartfonach bywa, brakuje mu głębi. Ale to samo mogę powiedzieć o smartfonach kilkukrotnie droższych – z dźwiękiem nie ma cudów, smartfon nie wygeneruje nic sugestywnego. Dlatego też lepiej zainwestować w słuchawki lub głośniki bezprzewodowe, jeśli ktoś oczekuje czegoś więcej. Na uwagę zasługuje również aplikacja X Arena z funkcją X Dar-Link Engine, która jest w stanie zmaksymalizować wydajność smartfona, wyciszyć powiadomienia, a nawet odrzucić połączenia przychodzące, aby nikt i nic nie przeszkadzał w grze.

Oprogramowanie i łączność

Infinix Note 12 Pro 5G jest dostarczany z systemem operacyjnym Android 12 z autorską nakładką xOS 10.6. System wygląda ładnie, schludnie i kolorowo. Działa szybko, płynnie i bez żadnych przycięć. Wydawałoby się, że trudno się do czegokolwiek doczepić, ale sporym problemem Infinixa (podobnie jak innych chińskich marek), jest przesadna ilość zbędnych aplikacji innych firm, które są albo zbędne, albo działają przeciętne i można je zastąpić innymi, znanymi rozwiązaniami. Większości nie można usunąć z urządzenia, a jedynie wyłączyć w ustawieniach i mieć świadomość tego, że są obecne i zajmują pamięć. Mam jednak nadzieję, że Infinix, podobnie jak inni, którzy zaczynali, z biegiem czasu zaoferuje lżejszą nakładkę, która sama w sobie jest w porządku. Jeśli chodzi o łączność, Infinix Note 12 Pro 5G obsługuje sieć 5G na obu gniazdach z obsługą 12 pasm 5G. Urządzenie obsługuje również Wi-Fi do 5 GHz wraz z Bluetooth 5.0. Pewnym niedopatrzeniem (serio, mam wrażenie, że producent o tym po prostu zapomniał), jest brak obsługi NFC. Szkoda, bo oprócz tego braku wszystko jest na wysokim poziomie, jeśli chodzi o moduły łączności.

Żywotność baterii, ładowanie itp.

Infinix Note 12 Pro 5G jest wyposażony w baterię 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania 33W, a szybka ładowarka jest dołączona do pudełka. Smartfon może dostarczyć nieco ponad sześć godzin działania na włączonym ekranie. Żywotność baterii i prędkości ładowania Infinix Note 12 Pro 5G można uznać za przyzwoite, jak na ten przedział cenowy. W przypadku większości użytkowników Infinix Note 12 Pro 5G powinien wytrzymać cały dzień bez żadnych problemów. U mnie przeleżał cały weekend na biurku z włączonym WiFi i aktualizacjami, a z baterii zniknęło 20%.

Podsumowanie

Infinix Note 12 Pro 5G ma trudne zadanie. Rynek smartfonów w cenie około 1400-1600 złotych jest pełen najróżniejszych propozycji. modeli różni się szczegółami i niuansami – coś jest w jednym modelu, ale drugi ma inną funkcję, trzeci wyróżnia się jeszcze czymś innym. Cechami Note 12 Pro 5G są z pewnością niezła wydajność w grach, głośniki stereo, duży i jasny wyświetlacz AMOLED z funkcją Always On Display, lampa błyskowa do selfie, a nawet główny aparat 108MP z poczwórną lampą błyskową oraz łączność 5G, choć mógłby mieć jeszcze NFC. Moim zdaniem, jest to jeden z najciekawszych modeli w tej cenie (1399 złotych w MediaExpert).