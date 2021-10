Test Mio MiVue 866: W dążeniu do doskonałości

Ja doskonale wiem, że ideału nie znajdę i zawsze „będzie coś”, co mógłbym dodać/usunąć. Podobnie jest z Mio MiVue 866, ale tych błędów jest tutaj wyjątkowo mało. Co prawda cena trochę uwiera i mogłaby być niższa, ale za wysoką jakość trzeba zapłacić trochę więcej.

Z czym mamy do czynienia?

Do testów dostałem zestaw składający się z kamerki przedniej Mio MiVue 866, czyli praktycznie topowego przedstawiciela najwyższej serii kamerek marki Mio. Co my tu mamy? Zacznijmy od obudowy.

Ta jest solidna, estetyczna, ale Mio MiVue 866 nie należy do urządzeń wyjątkowo kompaktowych. Nie jest duża, ale będzie raczej trudno ją schować za lusterkiem. Jeśli chodzi o wymiary, kamerka ma 78,5 mm wysokości, 56 mm szerokości, 42,9 mm grubości i waży 112,5 grama. Sporą część zajmuje wyświetlacz o przekątnej 2,7 cala, który zapewnia bardzo przyzwoitą jakość, choć nie oszukujmy się – szczegółów na nim nie dostrzeżemy. Warto wspomnieć, że Mio MiVue 866 obsługuje dostępną osobno kamerkę tylną A50 oraz specjalny zestaw zasilający Mio SmartBox Hardwire Kit.

Jeśli chodzi o parametry nagrywania itp. jest bardzo dobrze. Co prawda rozdzielczość nagrywania to „tylko” Full HD, ale z możliwością ustawienia 60 klatek na sekundę. Producent chwali się, że urządzenie wyposażono w moduł Mio Sensor Ultra (2/3 ”), który jest 1,5 razy większy niż zwykły sensor. W porównaniu z mniejszymi przetwornikami obrazu, Mio Sensor Ultra zapewnia klarowność obrazu i niezwykle żywe kolory, podczas nagrywania jaśniejszego wideo przy słabym oświetleniu.

Z ciekawostek, mamy moduł WiFi, który umożliwia m.in. wykonywanie kopii zapasowych w czasie rzeczywistym do smartfona oraz aktualizację oprogramowania i bazy fotoradarów w trybie OTA. Jest także funkcja ostrzegania o fotoradarach na bazie współrzędnych GPS, ostrzeganie o odcinkowym pomiarze prędkości, automatyczna kalibracja czasu i lokalizacji. Jeśli zakupimy moduł Mio SmartBox Hardwire Kit, uzyskamy dostęp do inteligentnego trybu parkingowego. Bez tego dodatku dostępny jest tylko pasywny tryb parkingowy z pasywnym zasilaniem do 48 godzin (w zależności od ilości uruchomień, temperatury itp.).

Jakość nagrań

Jakość nagrań jest bardzo dobra. Moduł Mio Sensor Ultra naprawdę daje radę i oferuje czysty, płynny i klarowny obraz. Jasne, w nocy nie jest idealnie, ale tutaj problemy mają nawet urządzenia o wiele droższe. Zresztą, oceńcie sami. Ustawienia standardowe tj. Full HD i 60 kl/s.

Czy warto kupić?

Jak wspomniałem, dla niektórych problemem może być cena, bowiem Mio MiVue 866 kosztuje około 800 złotych. Jest to jednak cena za naprawdę dopracowane urządzenie, które oferuje mnóstwo ciekawych i przydatnych funkcji oraz – przede wszystkim – świetną jakość obrazu w dzień i bardzo dobrą po zmroku. Do tego jest pasywny tryb parkingowy, który pozwoli znaleźć uciekiniera np. po kolizji na parkingu. Jeśli ktoś posiada samochód, na którym mu zależy, dużo jeździ i poszukuje sprzętu najwyższej jakości, powinien rozważyć zakup.