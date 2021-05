Test Skoda Octavia RS iV: Zupełnie nowy system i zarządzanie energią w hybrydzie

We wszystkich nowych modelach z Grupy Volkswagena zastosowano nowy system info-rozrywki. W przypadku Skody Octavii, producent postanowił zostawić kilka przełączników fizycznych, choć w Seacie Leonie i innych modelach hiszpańskiej marki, ilość przycisków i pokręteł została zminimalizowana. Jakiś czas temu miałem okazję testować czeską propozycję. Jak spisuje się nowy system i napęd hybrydowy?

System info-rozrywki i wybrane opcje

O ile sterowanie wszystkimi opcjami w Seacie Leonie jest nieco utrudnione ze względu na brak przycisków fizycznych (jest kilka podstawowych np. od świateł awaryjnych oraz kilka paneli dotykowych), tak w Skodzie Octavii producent postanowił zostawić kilka fizycznych przełączników i chwała mu za to! Chociaż i tak mania zaszywania wszystkiego pod ekranem dotykowym i tutaj zebrała swoje żniwo. Żeby włączyć lub wyłączyć podgrzewanie fotela, trzeba się ostać do odpowiedniego menu i dotknąć odpowiednią ikonkę. Nie sposób to zrobić bez odrywania oczu od drogi, nie wspominając o nieco bardziej złożonych opcjach. Niestety, aby ustawić np. wyświetlacz head-up lub poziom rekuperacji, najlepiej się zatrzymać i zrobić to bezpiecznie.

Samo sterowanie systemem jest przyzwoite, choć wymaga chwili przyzwyczajenia. Jak dotąd najlepiej mi się korzystało z MBUX w Mercedesie choć wiem, że ten system ma tyle samo zwolenników, jak i przeciwników. W Skodzie niektóre opcje są schowane i potrzeba czasu, aby zapamiętać ich lokalizację. Przykładowo ustawienia i resetowanie wskazań komputera pokładowego jest zaszyte pod opcjami „Pojazdu”, w zakładce „Wewnątrz” i pod ikonką „Zestaw wskaźników”. Po prostu, aby poznać ten system warto zaszyć się w garażu na godzinkę lub dwie z kilkoma kubkami kawy lub innego, ulubionego napoju i przejrzeć samodzielnie każdy zakamarek systemu.

System zarządzania energią

O ile w hybrydach równoległych sterowanie napędem jest banalnie proste i zazwyczaj ogranicza się do wypracowania odpowiedniego stylu jazdy, tak w hybrydach plug-in nie jest tak prosto i trzeba opanować wiele wariacji na temat pracy napędu. To wszystko zasługa wielu opcji, ustawień, zmiennych, możliwości etc. Nie inaczej jest ze Skodą Octavią RS iV, która oprócz standardowych trybów jazdy, odpowiedzialnych za zmianę charakterystyki pracy jednostki napędowej, zawieszenia i układu kierowniczego, posiada także sporo możliwości konfiguracji pracy układu hybrydowego.

Mowa oczywiście o zarządzaniu energią z możliwością włączenia trybu tylko i wyłącznie elektrycznego, w którym silnik spalinowy pozostaje wyłączony i może go wywołać jedynie tzw. kickdown, czyli wbicie pedału przyspieszenia do oporu. Po naładowaniu baterii do pełna, teoretyczny zasięg to około 50 km. W praktyce, przy normalnej miejskiej jeździe z wykorzystaniem np. podgrzewania foteli itp. realny zasięg to około 40-45 kilometrów. Wiele zależy oczywiście od stylu jazdy, wykorzystania systemów i dodatków, temperatury, sytuacji na drodze etc. Jazda w trasie na napędzie elektrycznym jest trochę bez sensu, bowiem przy prędkościach powyżej 100 km/h poziom baterii drastycznie spada.

Jest także tryb oszczędzania energii baterii, w którym to silnik spalinowy przejmuje rolę napędową, zaś silnik elektryczny działa w trybie miękkiej hybrydy (rozruch silnika i wspomaganie podczas ruszania) i korzysta z baterii w sposób minimalny. Jest wreszcie tryb pozwalający na doładowanie baterii podczas jazdy. Tryb ten należy za każdym razem manualnie włączyć i wybrać docelowy poziom naładowania. Po naładowaniu do wybranego poziomu, system będzie oszczędzał baterię. Warto zaznaczyć, że tryb ładowania baterii nie ma większego sensu w mieście, bowiem zużycie paliwa drastycznie rośnie przy niewielkich zyskach w poziomie naładowania.

O wiele lepszym pomysłem jest doładowywanie baterii w trasie. Owszem, spalanie rośnie, choć jest to różnica ok. 2-3 l/100km. Po pokonaniu około 100 km bateria została naładowana do około 70%. Oczywiście jest także system rekuperacji energii podczas hamowania, ale działa on w sposób śladowy i odzyskana energia zazwyczaj nie przekracza 1% po kilkunastokilometrowej trasie miejskiej. Poziom i siłę rekuperacji można ustawić. W trybie automatycznym siła rekuperacji zmienia się w zależności od sytuacji na drodze. Niektórych może to irytować, bowiem zmienna siła zwalniania po odpuszczeniu gazu utrudnia wyczucie auta i dostosowanie jazdy do warunków drogowych.

Podsumowanie

Skoda Octavia RS iV to ciekawa hybryda plug-in, choć jej raczej ekonomiczny charakter nieco mija się ze sportowym zacięciem odmiany RS. Cena tego modelu to co najmniej 163 350 złotych. Jak ktoś woli nieco bardziej stonowany charakter, może wybrać konwencjonalną odmianę iV z nieco słabszym napędem (204 KM zamiast 245 KM), ale wtedy cena startuje od poziomu 142 800 złotych za odmianę Kombi. Alternatywą jest rzecz jasna wspomniany Seat Leon i Volkswagen Golf, ale jeśli komuś zależy na lepszej ergonomii i funkcjonalności, Octavia będzie lepszym wyborem.