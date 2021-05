Test TicWatch GTH: Mnóstwo funkcji i czujników w prostej formie

Proste wizualnie smartwatche, które nie mają skomplikowanego systemu Wear OS, zazwyczaj pozbawione są wielu dodatków i funkcji. Z modelem Mobvoi TicWatch GTH jest nieco inaczej. Jest prosty wizualnie, lekki i wygodny, system jest bardzo podstawowy i banalny w obsłudze, a ilość czujników i modułów pasuje do modeli z wyższych półek. Czy to idealny kompan do codziennych aktywności?

Nie wszyscy potrzebują naszpikowanych funkcjami i drogich smartwatchy. Po prostu nie każdy chce nimi szpanować i pokazywać, że ma smartwatch za grubą kasę. Z drugiej strony, przy skromnym wyglądzie, chcieliby funkcjonalności sportowe z najwyższej półki i cały zestaw czujników i modułów. W TicWatch GTH producent połączył te dwie cechy. Urządzenie jest bardzo skromne i do bólu proste w obsłudze, ma prostą, dedykowaną aplikację i mnóstwo czujników, a do tego nie kosztuje wiele (około 360 złotych) i jest bardzo wygodne. Zacznijmy jednak od początku.

Budowa i parametry

TicWatch GTH to bardzo lekki i prosty smartwatch, który ma mnóstwo ciekawych funkcji, czujników i możliwości, ale nie przytłacza użytkownika skomplikowaniem. Wyświetlacz TFT ma przekątną 1,55 cala i rozdzielczość 360 x 320 pikseli. Wszystko zostało zamknięte w lekkiej, metalowej obudowie o wymiarach 43.2 x 35.2 x 10.5. Całość sprawia solidne wrażenie i w przeciwieństwie do najtańszych zegarków, które są podobne wizualnie, tutaj mamy do czynienia z solidną, metalową obudową. Oczywiście TicWatch GTH jest wodoodporny (do 5 ATM, możliwość pływania), jego bateria o pojemności 260 mAh pozwala na wiele dni działania w trybie czuwania (u mnie ponad dwa tygodnie na jednym ładowaniu przy sporadycznym korzystaniu). Pełne ładowanie trwa około dwóch godzin.

Jeśli chodzi o zastosowane moduły i dodatki, trudno oczekiwać czegoś więcej. Mamy moduł mierzący temperaturę, poziom natlenienia krwi (pulsoksymetr), moduł pulsometru (z możliwością działania 24/7), czujnik częstotliwości oddechu, jakości snu itp. Do tego w opcjach znajdziemy funkcje śledzenia aż 14 różnych aktywności tj. pływanie, jazda na rowerze, bieganie, gimnastyka, wspinaczka, joga etc. Oczywiście zegarek może sam rozpoznać, kiedy zaczynamy konkretną aktywność fizyczną, a wszystkie wyniki możemy sprawdzić na ekranie urządzenia (w skróconej formie) lub w dedykowanej aplikacji (ze szczegółami).

Dedykowana aplikacja

Dedykowana aplikacja Mobvoi jest bardzo prosta i niedawno zyskała nową funkcjonalność. Oprócz statusu połączenie i stanu baterii, sprawdzimy dane z aplikacji sportowej producenta, pobierzemy i zmienimy tarczę zegarka lub stworzymy własną, przejdziemy do centrum pomocy ze wskazówkami dot. obsługi i konfiguracji etc. Jest tego naprawdę sporo, choć wszystko jest proste w odbiorze i mało skomplikowane. W sam raz do zarządzania treningami, pomiarami itp.

Podsumowanie

TicWatch GTH kosztuje około 360 złotych i moim zdaniem jest zdecydowanie wart tej ceny. Zegarek sam w sobie jest dość prosty i nie imponuje ani stylistyką, ani ekranem i efektami, ale pod względem zastosowanych funkcji, czujników u modułów, trudno znaleźć lepszy odpowiednik w tej cenie. Przy okazji nie przeszkadza podczas codziennych czynności, jest lekki mimo metalowej obudowy i długo działa na jednym ładowaniu. Dedykowana aplikacja jest bardzo wygodna i posiada sporo przydatnych funkcji. Jeśli ktoś szuka prostego wizualnie i pod względem obsługi, ale wielozadaniowego smartwatcha, TicWatch GTH jest godny uwagi!