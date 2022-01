Lenovo IdeaPad 1-11ADA05: 11.6" i AMD Athlon Silver 3050e + Radeon Vega 3 [TEST]

Chciałem przedstawić wam zwinnego jedenastocalowca, którego nabyłem za 600zł (używany). Może zainteresuje się nim osoba poszukująca małego i niedrogiego laptopa, ponieważ mnie jego wydajność i jakość wykonania pozytywnie zaskoczyła (oczywiście nie miałem wygórowanych wymagań w tej kwocie), tym bardziej, że laptop jest pasywnie chłodzony. Dość powiedzieć, że śmiga na nim Diablo 3 w ok. 25 FPS.

Screeny z CPU-Z i GPU-Z i wyniki testów: CPU-Z, Cinebench R20, Unigine Superposition Low 720p i AS SSD na końcu wpisu.

SPECYFIKACJA:

EKRAN: 11.6" TN 1366x768 CPU: AMD Athlon Silver 3050e | 2.8GHz | 2 rdzenie/4 wątki | Zen+ | TDP 6W GPU: AMD Radeon Vega 3 RAM: 4GB DDR4 2400MHz CL17 | single-channel DYSK: 64GB eMMC SIEĆ: WiFi 5 AC 866Mbps SD: microSDXC pełnowymiarowe HDMI | złącze słuchawkowe | 2x USB 3.2 Gen 1 | Bluetooth | kamerka

OPIS MALUCHA:

Obudowa laptopa jest bardzo sztywna, nie ugina się również kiedy piszemy na klawiaturze. Sama klawiatura ma niski i dość twardy skok, i dobrze się z niej korzysta. Touchpad działa świetnie - po prostu reaguje dokładnie w sposób, w który sobie tego życzę.

Matryca to niestety TN o rozdzielczości HD 1366x768 i przekątnej 11.6". Kąty widzenia są słabe ale jasność i kolory już całkiem znośne (jak na TN).

Na wyposażeniu są dwa porty USB 3.2 Gen 1, pełnowymiarowe HDMI i slot na karty MicroSDXC (szybkość czytnika - 35MB/s), a także złącze słuchawkowe i kamerka. Bateria wytrzymuje ok. 5 godz. przeglądania internetu.

Dysk, a raczej pamięć flash eMMC, ma pojemność 64GB. Od wciśnięcia przycisku power system Windows 11 uruchamia się w dokładnie 20 sekund (kiedy wyłączone jest szybkie uruchamianie i plik hibernacji, aby zwolnić trochę miejsca, i co wydłuża rozruch), co jest świetnym rezultatem jak na tą klasę sprzętu.

4GB pamięci RAM DDR4 CL17 pracują z zegarem 2400 MHz. Pamięć, to niestety single-channel bez możliwości rozbudowy. Vega rezerwuje sobie 512MB pamięci, a dla użytkownika pozostaje dokładnie 3.4GB RAM. U mnie, Win 11 po starcie zużywa 1,5GB pamięci, więc zostaje 1.9GB pamięci do wykorzystania. No nie można hulać aż dusza zapragnie. ;)

Czterowątkowy procesor na rdzeniach Zen+ o TDP 6W podczas obciążenia utrzymuje częstotliwość ok. 2.2GHz (1.6GHz kiedy w użyciu jest również GPU), co jest dobrym rezultatem (CPU-Z pokazuje 4-ro krotnie zaniżoną częstotliwość). Układ graficzny Vega 3 rozczarowuje, bo utrzymuje jedynie stałe 200MHz podczas grania, z deklarowanych 1000MHz dla tego SoC. Wygląda to tak, że przez pierwsze pół godziny grania Vega ma 400MHz na rdzeniu, niestety później częstotliwość spada do 200MHz. Dodatkowo, po 30 minutach obciążenia prędkość pamięci spada do 400MHz (efektywnie 800MHz) i taką wartość pokazuje CPU-Z, GPU-Z i HWINFO. To wszystko przy niskich temperaturach rzędu 60C. Wygląda na to, że UEFI spowalnia SoC po osiągnięciu przez niego 60C, aby bardziej już się nie rozgrzał. Testy przeprowadzone na najnowszym UEFI, przy zmienionej paście termoprzewodzącej na Arctic MX-2.

Powyższych problemów z SoC nie ma w czasie przeglądaniu internetu, bo netbook nie throttluje i rozgrzewa się tylko nieznacznie. Laptop płynnie odtwarza w przeglądarce Microsoft Edge YouTube w jakości 4K 60 FPS (VP9). Nieźle, prawda?

Maksymalne temperatury podczas obciążenia grą Divinity Original Sin Enhanced Edition wynoszą ok. 60C (po wymianie pasty na MX-2) i przy tym laptop jedynie pod spodem jest dość mocno ciepły, ale nie parzy. ;) Przypominam, że laptop jest pasywnie chłodzony. Ma tylko spory radiator i jedną rurkę cieplną biegnącą przez prawie całą szerokość laptopa, więc wartość 60C jest satysfakcjonująca

Małą pojemność pamięci wewnętrznej można zrekompensować kartą microSDXC. Moja PNY 128GB U3 (P-SDU128U3WX-GE) wyciąga stałe 35MB/s (zapis i odczyt). Wbudowana karta WiFi AC jest w stanie "wysycić" szybkość mojego internetu światłowodowego 300Mbps. We właściwościach połączenia WiFi jest informacja o połączeniu o prędkości 866Mbps z routerem i to przez jedną scianę.

PS. Działa też na nim najnowsze Ubuntu i Mint. Sprawdzone, ale zostawiam sobie jednak Win 11. Debian stable nie wykrywa WiFi i eMMC.

Jeżeli są jakieś pytania lub prośby o dodatkowe testy, to pisać śmiało. A jeśli są jakieś pomysły jak przyspieszyć GPU (undervolting?), to zapraszam do dyskusji. Ryzen Master nie współpracuje z tym SoC, w UEFI brak odpowiednich ustawień.

Prędkość "Bus Speed" jest czterokrotnie zaniżona, czyli "Core Speed" również.