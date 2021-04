W sobotę 16 kwietnia o godz. 20:00, odbędzie się kolejny stream na Twitchu Hidden Palace, podczas którego zaprezentowane zostaną gry, które zostaną dołączone do przepastnego archiwum projektu Deluge. Wg. plotek, tym razem może chodzić o gry z PS1.

Jeśli jeszcze nie słyszeliście o Project Deluge, to wspominam tu marcową publikację na archive.org, czyli jak dotąd, 750 przedpremierowych buildów gier na PS2.

Najciekawsze pozycje:

"Żeby wymienić tylko kilka, mamy prototyp z targów E3 Crasha Bandicoot: The Wrath of Cortex, jak i prototyop z E3 Shadow of the Colossus, oba bazujące na bardzo wczesnych wersjach gry. Mamy przedjapońskie prototypy God Hand and Dino Stalker, oba zawierające również wspaniałe narzędzia do debugowania! Mamy też wiele innych buildów zawierających aktywne debuggery, jak choćby Dragon’s Lair 3D, Final Fantasy X-2, Legacy of Kain: Soul Reaver 2"

Z ciekawszych pozycji, które jeszcze znalazłem:

Rayman 3, Beyond Good & Evil, Metal Gear Solid, Prince of Persia Sands of Time 2: Sons of Liberty, Burnout II, III, Splinter Cell: Double Agent, Drivers Parallel Lines, Test Drive, Crazy Taxi, Total Overdose.

Całość rozpoczęła się ówcześnie od transmisji hiddenpalace na Twitchu 22 marca, na której ogrywano wczesne buildy gier, po której zaczęły pojawiać się w sieci wszystkie pozycje na archive.org.

Gospodarzem transmisji był Jason Scott, jeden z założycieli archive.org, który użyczył tam swojego miejsca hostingowego:

https://twitter.com/textfiles/status/1373402728811073539

Źródło zrzutów jest anonimowe. Pozycje na archive.org stanowią staranną selekcję z podarowanych materiałów. Dokonano długiego i żmudnego procesu wykonywania kopii dysków, a także stworzono skrypty i narzędzia do szczegółowej analizy sum kontrolnych każdego pliku wewnątrz każdego obrazu z osobna, dzięki czemu dokonano zautomatyzowanego odsiania wersji premierowych.

Generalnie są to nieskończone buildy pochodzące z wersji dla prasy. Najczęściej sprzed miesiąca, czasem nawet roku przed finalnym wydaniem. Wiele z nich zawiera niepublikowane wcześniej assety, często korespondujące z publikowanymi wczesnymi materiałami promocyjnymi z gier, które nie odzwierciedlały finalnego kształtu produkcji.

Dla przykładu tak jest np. z najwcześniejszym opublikowanym buildem Rayman 3 na PS2, który zawiera zmodyfikowane cutscenki i wczesne wersje poziomów z innymi niż finalne efektami dźwiękowymi, animacjami, rzadziej teksturami, ale również sporo nieopublikowanych nigdzie wcześniej tekstur, które moderzy związani z raymanpc.com zdążyli rozpakować z dostępnych plików, używając dostępnych lub lekko zmodyfikowanych narzędzi. Wypakowano całą muzykę, efekty dźwiękowe, tekstury, a także zakończył się proces importu zawartości buildu do Unity w ramach projektu Raymap, czego efekty powinny być już widoczne także w wersji webowej projektu. Rozpoczęto też analizę plików wykonywalnych, reverse engineering, analizę funkcji, a także dokonano pierwszych modyfikacji obrazu celem wywołania ekranu debuggera.

Linki:

Projekt researchu buildu Rayman 3:

https://raymanpc.com/forum/viewtopic.php?p=1432139#p1432139

Gameplay z wczesnego buildu Rayman 3:

https://www.youtube.com/watch?v=RSbqdsh7OSQ&lc=UgzJzD2WjjPPavckfB9...

Playlista z beta cutscenkami:

https://www.youtube.com/watch?v=SFeTNqGOV2c&list=PLSFBukBRZyGFkw3P...

Twitter Hidden Palace:

https://twitter.com/HiddenPalaceOrg/status/1383050887497723906?s=20

Twitch Hidden Palace:

https://www.twitch.tv/hiddenpalace

O Projekcie Deluge:

https://hiddenpalace.org/News/ProjectDeluge:PlayStation2

Wszystie buildy dostępne tutaj:

https://archive.org/details/ps2pressprotos

Lista na Wiki z adnotacjami o kompatybilności z PCSX2/konsolą poszczególnych pozycji:

https://hiddenpalace.org/ProjectDeluge-SonyP...