Licznik Blogowy to dodatek do przeglądarki (Chrome/FireFox), który zbiera statystyki z bloga na portalu dobreprogramy.pl. Pierwsza wersja powstała grubo ponad 7 lat temu (styczeń 2014), a ostatnia aktualizacja pochodzi z marca 2020 roku. Więc jest to inicjatywa z bardzo długą brodą.

Nowa odsłona portalu dobreprogramy.pl wywołała wiele kontrowersji, od zmian na stanowiskach po problemy z komentarzami. Działo (i dzieje się) dużo w tym temacie. W tym zmieniono także diametralnie szatę graficzną i sam silniki portalu. Z tego też powodu trzeba było znacznie przerobić wtyczkę o której dziś mowa.

Odświeżenie silnika

Nowa odsłona Licznika Blogowego to wiele zmian od strony technicznej. Już nie trzeba "ręcznie" parsować strony HTML w celu uzyskania danych, a wystarczy podpiąć się pod istniejące API.

Z drugiej strony jednak strona ładuje się tylko raz i kolejne strony dociągane są dynamicznie. Niesie to za sobą zupełnie inne podejście do osadzenia dodatkowych elementów wtyczki (przyciski zaczytywania statystyk, wstrzykiwanie danych), które nie zostały przewidziane przez autorów portalu.

Dodatkowo nazwy styli portalu nie są ustawione na stałe więc i tutaj trzeba dynamicznie zaczytywać style CSS z kontrolek w zupełnie inny sposób niż dotychczas.

Przez te lata także użyte biblioteki we wtyczce wymagały odświeżenia. Chart.js, Datatables.js, Underscore.js, czy poczciwe jQuery.js (ciągle idealne, mimo wieku, do wstrzykiwania i śledzenia elementów DOM poza oryginalnym kodem strony) musiały być podbite i przetestowane.

Owe zmiany pociągnęły za sobą sporo kodowania i nowych problemów, a te ostatnie, mam nadzieję, udało się wyeliminować w finalnej wersji.

Nowe możliwości i nowe ograniczenia

API pozwoliło na znacznie sprawniejsze i szybsze uzyskanie danych o wpisach. Niestety nie obyło się bez ofiar.

Ze statystyk autorów zniknęły informacje odnośnie ilości wyświetleń. Zatem i we wtyczce nie ma tych danych. Jeśli takowe wrócą, postaram się uzupełnić wyświetlane statystyki.

Dostaliśmy za to do każdego bloga informację czy był on promowany na głównej stronie bloga czy może także na głównej stronie portalu, a może nie wyszedł poza prywatny blog autora wpisu.

Komentarze dostały również łapki w dół, więc i to także zostało uwzględnione w statystykach. Portal oraz blog otrzymały jasny/ciemny motyw, zatem i wtyczka wspiera oba tryby styli.

Licznik Blogowy 4.0 - gotowy do działania

Przejdźmy do konkretów. Licznik posiada globalne obliczanie statystyk za wybrany miesiąc. Przeliczenie odbywa się poprzez kliknięcie na przycisk na głównej stronie bloga.

Będąc zaś na stronie wybranego blogera przycisk po prawej stronie uruchomi przeliczenie wszystkich statystki na danym blogu.

Po przeliczeniu otrzymamy listę z wpisami, którą można posortować po dacie/komentarzach:

Przycisk "pokaż wykresy" wyświetli wykresy związane z zebranymi statystykami:

Wykresy:



ilość wpisów promowanych na portalu/blogu/pozostałe

ilość wpisów - rocznie



ilość wpisów - miesięcznie



ilość wpisów - dzień tygodnia



ilość wpisów - godzinowo



średnia ilość komentarzy na wpis rocznie



ilość komentarzy - rocznie



ilość komentarzy - miesięcznie



ilość komentarzy - dzień tygodnia



top 10 komentujących wg "łapek w górę"



top 10 komentujących wg "łapek w dół"



top 10 komentujących wg ilości komentarzy



ilość komentarzy - godzinowo



Źródła wtyczki dostępne są na GitHubie pod adresem:

Źródła: https://github.com/djfoxer/licznik-blogowy

Wtyczka dostępna do pobrania:

Zapraszam do pobrania wtyczki i przetestowania funkcjonalności. Smacznego.