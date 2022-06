Instalacja ReVanced na nie zrootowanym Androidzie Strona główna › @Domker › Instalacja ReVanced na nie zrootowanym Androidzie 18.06.2022 17:04

Jakiś czas temu na łamach DP napisano o ReVanced. Dokumentacja na GitHubie jest trochę skąpa i postanowiłem napisać mały poradnik, jak zainstalować ReVanced na nie zrootowanym Androidzie.

Zainstalowana aplikacja ReVanced na nie zrootowanym Androidzie

Przygotowania (Windows)

Chyba najbardziej nudna, ale konieczna część poradnika. Należy pobrać:

Javę w wersji Zulu ( https://www.azul.com/downloads/?package=jdk#download-openjdk )

Android Platform Tools ( https://developer.android.com/studio/releases/platform-tools )

Instalator (APK) YouTube w wersji 17.22.36 ( https://www.apkmirror.com/apk/google-inc/youtube/youtube-17-22-36-release )Zmieniamy jego nazwę na „youtube.apk”!!

Pliki ReVanced z GitHuba:

https://github.com/revanced/revanced-cli/releases

https://github.com/revanced/revanced-patches/releases

https://github.com/revanced/revanced-integrations/releases (zmieniamy jego nazwę na „ integrations.apk ”!!)

”!!) https://github.com/TeamVanced/VancedMicroG/releases (opcjonalnie, jeżeli będziemy się logować na swoje konto Google/YT)

Po pobraniu:

Instalator „microg.apk” kopiujemy do smartfona i instalujemy (opcjonalnie, o ile chcemy się logować)

Na PC tworzymy folder i przenosimy tam: „revanced.-cli-1.4.2-all.jar”, „revanced-patches-1.6.3.jar”, „revanced-patches-1.6.3.dex”, „youtube.apk”.

Rozpakowujemy do niego „zulu17.34.19-ca-jdk17.0.3-win_x64.zip”.

Plik „platform-tools_r33.0.2-windows.zip” otwieramy i przechodzimy do podfolderu „platform-tools” i wszystkio z niego wypakowujemy bezpośrednio do folderu „bin” znajdującego się w „zulu17.34.19-ca-jdk17.0.3-win_x64”

Prawidłowo przygotowane pliki

W folderze gdzie znajdują się pliki ReVanced przechodzimy do paska adresowego i wpisujemy: cmd

Otworzy się okienko.

W smartfonie włączamy „debugowanie USB” w opcjach programistycznych. (nie będę opisywał tutaj tej czynności, wpisujemy w Google swój model smartfona i na pewno znajdziemy jak to zrobić) W Xiaomi trzeba jeszcze zaznaczyć „Zezwól na instalowanie aplikacji” w debugowaniu USB.

Podłączamy urządzenie do PC i wpisujemy we wcześniej wywołanym okienku CMD: "zulu17.34.19-ca-jdk17.0.3-win_x64/bin/java" --version

Jeżeli widzimy komunikat jak na powyższym zrzucie ekranowym, to możemy przystąpić do dalszych czynności.

Wpisujemy: "zulu17.34.19-ca-jdk17.0.3-win_x64/bin/adb" devices

ADB - widoczny nasz podłączony smartfon i jego IDENTYFIKATOR

Jeżeli nigdy wcześniej nie używaliśmy adb z obecnym PC, to trzeba zaakceptować w tym momencie komunikat na wyświetlaczu smartfona (zaznaczamy zezwalaj zawsze!) Powtarzamy polecenie i notujemy sobie wyświetlony IDENTYFIKATOR (u mnie zamazany na zrzucie ekranowym)

Instalacja ReVanced

Wpisujemy: "zulu17.34.19-ca-jdk17.0.3-win_x64/bin/java" -jar revanced-cli-1.4.2-all.jar -a youtube.apk -c -d MÓJ_IDENTYFIKATOR -o revanced.apk -b revanced-patches-1.6.3.jar -m integrations.apk -i microg-support -i minimized-playback -i old-quality-layout -i general-ads -i video-ads -i seekbar-tapping -i amoled --install

Podmieniamy „MÓJ_IDENTYFIKATOR” w poleceniu na wcześniej zanotowany. Jeżeli nie mamy wyświetlacza typu „AMOLED” tylko zwykły „LCD” to również możemy usunąć z polecenia „-i amoled”.

Czekamy cierpliwie na końcowy napis „Done”. W przypadku Xiaomi może być konieczność zaakceptowania instalacji (czasowy komunikat w smartfonie)

Pomyślnie zainstalowany ReVanced

Po pomyślnej operacji będzie oprócz ikony „Youtube” widoczne „Youtube ReVanced”. Teraz możemy wyłączyć "Debugowanie USB".



Krótkie wyjaśnienie znaczenia dostępnych łatek

> amoled -Optymalizacja dla wyświetlaczy AMOLED.

> minimized-playback - Włącza odtwarzanie zminimalizowane i w tle.

> disable-create-button - Usunięcie przycisku "Utwórz"

> premium-heading - Pokazywanie bannera, że ma się wykupione "Youtube Premium".

> custom-branding - Możliwość podmiany ikony YT na własną.

> disable-shorts-button - Wyłączenie przycisku "Youtube Shorts"

> old-quality-layout - Przywrócenie starego wysuwanego menu.

> hide-cast-button - Łatka, aby ukryć przycisk przesyłania.

> microg-support - Wsparcie dla MicroG i logowania do Google, aby mieć np. własne playlisty itp. rzeczy po zalogowaniu.

> general-ads - Usunięcie reklam z aplikacji.

> video-ads - Usunięcie reklam normalnie odtwarzanych przy materiałach wideo.

> seekbar-tapping - Przywraca stary sposób przewijania materiału wideo poprzez stuknięcie w danym miejscu na pasku czasu.

> upgrade-button-remover - Usuwa kartę "Upgrade" z paska. (YT Music)

> tasteBuilder-remover - Usuwa kartę "Powiedz nam, których artystów lubisz" z ekranu głównego. Ta sama funkcjonalność i tak może zostać uruchomiona z poziomu ustawień. (YT Music)

> background-play - Włącza odtwarzanie muzyki w tle. (YT Music)

> exclusive-audio-playback - Dodaje opcję odtwarzania muzyki bez wideo. (YT Music)

> codecs-unlock - Włącza więcej kodeków audio. Zwykle powoduje lepszą jakość dźwięku, ale może zależeć od utworu i urządzenia. (YT Music)