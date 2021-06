ROKNIEBEZPIECZEŃSTWA Skody, Superb iV L&K, wstęp do serii

Czasami zastanawiam się ilu dobrych programistów/elektroników Skoda mogłaby zatrudnić za kasę którą płaci za reklamy...

W tym cyklu postaram się opisać swoją historię związaną z wyżej wymienioną marką.

A głównie, to ile Skoda posiada systemów informatycznych,

które nie działają...

Widok z kamer 360 - jeden wielki glitch

Problemy już przy odbiorze czyli: Kupiłem samochód!

Zaparłem się w sobie, że nie zadziała na mnie magia reflektorów pięknych słówek i rzetelnie podejdę do odbioru mojego nowego nabytku. Taaa...

Na samochód musiałem trochę poczekać. Ba! Nawet w dniu odbioru nie był on jeszcze gotowy. A jak się później dowiedziałem, szefostwo zwyczajnie stwierdziło, że wypróbuje sobie autko zanim je puści w świat.

Jeżeli liczycie, że wyposażenie dodatkowe, które sobie zamówicie będzie już zamontowane w aucie, to możecie się zmartwić kiedy zobaczycie nierozpakowane kartony obok samochodu.

Prośba o zaktualizowanie samochodu na dzień odbioru okazała się również czymś niemożliwym do zrobienia. Tłumaczenie, że nie leży to w ich obowiązkach jest perfidnym kłamstwem.



Przypisanie mojego konta do samochodu, może wykracza poza prośbę o sprawdzenie oleju i ilości paliwa w baku, ale XXI wiek już dawno nadszedł.



Nie zalogujesz się do samochodu jeżeli pracownik salonu Cię nie autoryzuje w serwisie jako właściciela i w tym celu sprawdzi twoje dane osobowe z dowodu(Tak było w moim przypadku)

Wybrany przeze mnie model posiada zdalnie sterowane elektryczne ogrzewanie, gdy zapytałem o to pracownika powiedział mi, że jeżeli nie dokupię sobie webasto to takiej funkcji posiadać nie będę...



Nowe modele Skody, w tkzw. wersji iV (hybrydy plug-in lub elektryki) mają teoretycznie możliwość zdalnego sterowania ogrzewaniem w pojeździe przez aplikację MySkoda - gdyby to działało...

Okazuje się, że kupując samochód Skody może w nim zabraknąć elementów wyposażenia standardowego. Dosłanie ich do klienta to wielki ukłon salonu, że organizują rzeczy za które zapłaciliśmy.



Uprzedzając pytania, tak samochód jeździ, skręca, a nawet przy 120km/h na prostej drodze ekspresowej, gdy nie ma niczego przed Nami pozwoli sobie sam z siebie awaryjnie zahamować, oczywiście nie reagując na dodawanie gazu lub naciśnięcie pedału hamulca.

To tylko kilka z przygód, resztę opiszę w kolejnych wpisach



Człowiek, a procedury

Błędy od poważniejszych po drobne zgłaszam z ich pełnymi opisami i w większości przypadków z dokumentacją foto-video już od ponad pół roku.

ASO zrzuca obowiązek przyjęcia informacji o błędach do importera w Polsce, importer do ASO, siedziba w Czechach przesyła kopię skargi włącznie z pozostałymi informacjami do importera w Polsce. Ostatecznie nie dostałem jeszcze żadnej sensownej odpowiedzi, dodatkowych pytań, nic. Poza tym, że mam

sprawny i zaktualizowany samochód. ASO Skody<br>

Gdyby tego było mało, salon może zgłosić błędy szybszą drogą, ale to oznaczałoby, że musi je określić mianem błędów/niedoskonałości, które jeżeli pojazd podlega gwarancji, musi usunąć w ciągu 14 dni. Już widzę jak salony zatrudniają programistów, aby Ci na produkcji w ciągu 14 dni łatali kluczowe komponenty samochodu.

W kolejnym wpisie postaram się opisać, podejście salonów, listę usterek, podrzucić kolejne ciekawostki itd.

Jedno jest pewne, to już nie ta Skoda, którą po dziś dzień jeździ mój dziadek, który tak jak ja kiedyś kupił pełne wyposażenie w swojej Fabii: podgrzewane fotele, elektryczne szyby i lusterka a nawet zestaw głośnomówiący do pancernej Nokii.

Przyznam, że może nie piszę świetnych artów, ale chcę gdzieś zostawić o tym ślad, żeby inni nie musieli tracić nerwów przez markę, która sprzedaje niesprawne samochody, reklamuje funkcje, które wywalają się na każdym kilometrze, ma za nic prawo oraz wydawane gwarancje.

Wrzucam też trochę tego, co znalazłem na szybko w sieci, bo



nie tylko ja mam problemy

