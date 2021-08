WSL czyli Linux na Windowsie

Windows 10 od premiery otrzymał wiele aktualizacji dodających nowe funkcje i usprawnienia, wśród tych funkcji jest jedna warta uwagi:WSL

Co to WSL?

WSL czyli Windows subsystem for Linux to warta uwagi funkcja która domyślnie jest wyłączona,ale zacznijmy od początku.Co to jest WSL?jest to "port" powłoki bash na windowsa z funkcją instalowania linuxowych aplikacji terminalowych.

Htop działający na wsl

Jak to włączyć?

Aby włączyć tą funkcje wyszukujemy w wyszukiwarce systemowej wyszukujemy "funkcje systemu windows" i wybieramy pierwszą pozycje. pojawi się nowe okienko, zjeżdżamy odrobinę na dół i wybieramy "podsystem windows dla systemu linux" i klikamy "OK".po ponownych uruchomieniu komputera WSL zostanie zainstalowany. następnie otwieramy Microsoft Store i wyszukujemy w nim "debian" i wybieramy pierwszą pozycję i instalujemy go.

Wady i Zalety WSL

Zalety:

Dostęp do ulubionych narzędzi Linuxa z poziomu Windowsa

Swoboda wyboru czy chcemy w danej chwili użyć Windowsa czy Linuxa

Integracja z Windowsem, możliwość dostępu do plików przechowywanych w systemie Windows

Uruchamianie exec WIndows bezpośrednio z poziomu bash

Pipe line działają z programami wykonywalnymi Windowsa

IP sub systemu jest takie samo jak IP Windowsa

Łatwa instalacja

Możliwość przełączania się pomiędzy różnymi dystrybucjami Linux

Uruchamiasz kiedy potrzebujesz

Wady:

Wolniejsze działanie operacji I/O w porównaniu do natywnego Linuxa

Nie wszystkie “System call” są wspierane np. PTRACE_SEIZE używany przez rr ( narzędzie do debbugowania C++/C ) nie jest wspierany

Nowe funkcje karnelu linuxa nie działają z automatu, WSL team musi zaimplementować dla nich translację co powoduje dodatkową pracę i opóźnienia w dostarczaniu nowych rzeczy

Moja opinia:

Myślę, że dla Developerów i ludzi, którzy chętnie korzystają z możliwości Linuxa, projekt WSL jest świetnym rozwiązaniem. Jeszcze nigdy korzystanie z narzędzi i aplikacji Linuxa na Windowsie nie było tak łatwe, mniej obejść i oficjalne wsparcie to dodatkowy atut. Bardzo mnie cieszy, że Microsoft postanowił zrobić krok w tę stronę i trzymam kciuki za dalszy rozwój w tym kierunku. Mam też nadzieje, że w niedalekiej przyszłości projekt WSL dostanie również wsparcie dla GPU.