Układ M1 Max dorównuje Nvidii RTX 3080?

Podczas wydarzenia Unleashed, Apple zaprezentowało swoje nowe procesory M1 Max i M1 Pro, które zawierają zupełnie nową architekturę CPU i GPU opartą na 5nm procesie technologicznym TSMC. Te rodzime układy oparte na architekturze ARM są odświeżonymi i znacznie większymi wersjami M1 wprowadzonego na rynek w zeszłym roku oraz mają wspólną pamięć operacyjną dla procesora i karty graficznej.

Producent twierdzi nawet, że jego nowy GPU jest odpowiednikiem mobilnego chipu Nvidia RTX 3080, choć na razie trzeba wierzyć Apple na słowo w tej kwestii.

M1 Max jest większym z dwóch chipów. Zbudowany z niesamowitej liczby pięćdziesięciu siedmiu miliardów tranzystorów, a to oznacza, że ma najwięcej pamięci, najwięcej rdzeni i największą wydajność.

Jest to 10-rdzeniowy procesor z ośmioma wydajnymi rdzeniami i dwoma energooszczędnymi, 32-rdzeniowym układem graficznym i nawet 64-gigabajtową pamięcią RAM.

Każdy z tych rdzeni GPU posiada 16 jednostek wykonawczych, a każda z nich zawiera 8 jednostek ALU. Daje to w sumie 4096 jednostek ALU GPU w M1 Max.

Apple twierdzi, że to wystarczy, by zapewnić "wydajność podobną do tej, jaką oferują najwyższej klasy procesory graficzne w najszybszych laptopach, zużywając przy tym do 100 watów mniej energii".

Porównanie wydajności GPU:

M1 8 rdzeni 2.6TFLOPS 82 GTexel/s 41 GPixel/s 10W M1 Pro 14 rdzeni 4.5TFLOPS M1 Pro 16 rdzeni 5.2TFLOPS M1 Max 24 rdzenie 7.8TFLOPS M1 Max 32 rdzenie 10.4 TFLOPS 327 gigatekseli/s 165 gigapikseli/s 60W GeForce RTX 3080 Mobile 18.98 TFLOPS 296.6 GTexel/s 148.3 GPixel/s 115-150W

Zarówno Apple M1 Max, jak i M1 Pro wyposażono w 16-rdzeniowy silnik neuronowy o wydajności 11 bilionów operacji na sekundę, przeznaczony do uczenia sztucznej inteligencji i sieci neuronowych. Jeśli chodzi o pamięć, Apple M1 Max jest wyposażony w 64 GB zunifikowanej pamięci (8-kanałowej / 512-bitowej), która zapewnia przepustowość do 400 GB na sekundę, natomiast Apple M1 Pro ma do 32 GB zunifikowanej pamięci (4-kanałowej / 256-bitowej), która zapewnia przepustowość do 200 GB na sekundę. Pamięci to LPDDR5, które są najnowszym standardem w branży.

Jeśli chodzi o wydajność procesora, M1 Pro i M1 Max będą oferować 70% wzrost wydajności w stosunku do chipu M1 i znacznie szybsze działanie niż 8-rdzeniowe procesory w laptopach przy poborze mocy zaledwie 30 W, podczas gdy 4-rdzeniowe układy x86 zużywają około 40 W mocy, a 8-rdzeniowe oscylują wokół 60 W.

Pomimo ogromnego skoku w wydajności obliczeniowej i graficznej, jaki jest w stanie osiągnąć Apple M1 Max, może minąć trochę czasu, zanim te niestandardowe chipsety pokonają współczesne procesory graficzne - wynika z najnowszych benchmarków. Najwyższej klasy układ od Apple, który może pochwalić się 32-rdzeniowym GPU, został jednak pokonany przez laptopa z RTX 3080 i limitem mocy 100W.

Czy doczekaliśmy w końcu prawdziwej rewolucji na rynku procesorów mobilnych? Co wy o tym sądzicie?