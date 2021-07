Historia Amigi Piksel po Pikselu. Zebrano ponad 200 tys. zł!

Dziś kończy się crowdfundingowy projekt wspieram.to/amiga. Jego głównym celem było zebranie środków na wydanie książki "Historia Amigi Piksel po Pikselu", poświęconej legendarnemu komputerowi firmy Commodore. To ostatnia szansa na dołączenie i zgarnięcie wyjątkowego zestawu, który będzie gratką nie tylko dla Amigowców, ale absolutnie każdego retromaniaka.





"Historia Amigi Piksel po Pikselu" będzie bazować na książce "The Story of Commodore Amiga in Pixels", autorstwa Chrisa Wilkinsa, wydanej pierwotnie na rynku brytyjskim. Jak piszą organizatorzy, "opowiada jej (Amigi - dop.) historię, przygląda się najlepszym grom i prezentuje wspomnienia osób zaangażowanych w powstanie, upadek oraz odrodzenie się „pierwszego komputera osobistego, który dobrze wyglądał i dobrze brzmiał”."

Polskie wydanie Historii Amigi Piksel po Pikselu będzie uzupełnione o materiały o polskich twórcach i przedstawicieli lokalnej demosceny.

Zbierane środki potrzebne są na pokrycie kosztów pozyskania licencji na publikację, profesjonalne tłumaczenie i korektę treści, skład DTP i przygotowanie do druku oraz samą druk. Ambicją pomysłodawców akcji jest wysoka jakość publikacji - stąd format 190 x 250 mm, twarda oprawa i wysokiej jakości matowy papier wewnątrz.

Siła nostalgii zaskoczyła nawet organizatorów

Potrzebne środki (45 tys. zł) udało się zebrać w ekspresowym tempie. Stan w chwili pisania tego posta to blisko 205 tys. zł - ponad 4 razy więcej niż potrzebny budżet!

W efekcie, oprócz samej książki, wszyscy wspierający otrzymają cały pakiet najróżniejszych gadżetów m.in. płytę Amiga Impressions, specjalne wydanie magazynu Commodore & Amiga, tekturowy model Amigi 500, specjalne wydawnictwo Action Replay, Amiga w Pixelu, emulatory Amiga Forever i C64 Forever, katalog Commodore, kalendarz, specjalne wydanie magazynu PIXEL, archiwalne numery magazynu w wersji PDF oraz mnóstwo pomniejszych gadżetów i podziękowania drukiem w książce.

I to wszystko przy podstawowym wsparciu na poziomie zaledwie 60 zł. Wow!

Lista ta była systematycznie zwiększana wraz ze zwiększaniem się zebranej puli środków. Dostępne są też wyższe pakiety np. z komiksem FRANKO, grami itd. Szczegóły na stronie wspieram.to/amiga.

Ostatnia okazja na dołączenie

Już teraz jedno jest pewne - to absolutny rekord polskiego crowfundingu jeżeli chodzi o retro-komputerowe inicjatywy. Bardzo mnie to cieszy, gdyż wsparłem ją od razu pierwszego dnia, tuż po ogłoszeniu.



Zbiórka kończy się dziś o 23:59, jest to więc ostatnia szansa na dołączenie :)