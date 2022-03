A może by tak postreamować? Razer Seiren BT i Key Light Chroma ułatwią to! Strona główna › @lordjahu › A może by tak postreamować? Razer Seiren BT i Key Light Chroma ułatwią to! 10.03.2022 17:01

Nigdy nie byłem miłośnikiem przesyłania na żywo treści filmowych drogą internetową. Stroniłem od wystąpień publicznych, nagrywania mojego głosu a tym bardziej transmisji na żywo. Z czasem jednak zacząłem przekonywać się do nagrywania materiałów filmowych do bloga, także jako uzupełnienie recenzji i testów. Nie zabieram się jednak za poważne i aktywne nagrywanie filmów, gdyż raz - na tę chwilę jest ich przesyt w Internecie a dwa wolę pisać niż gadać do kamery ... w końcu prowadzę bloga, a nie kolejny z tysiąca kanał filmowy. W służbie promocji w moim mieście jeszcze lepiej poznałem tajniki nagrywania filmów, odpowiedniego oświetlenia czy nagłośnienia. Dzisiaj do streamowania treści w Internecie wcale nie potrzebujemy wypasionego sprzętu - wystarczy komputer, tania kamerka, headset. By urozmaicić jakościowo swoje materiały, trzeba będzie sięgnąć po nowocześniejsze półśrodki.

Z taką inicjatywą wychodzi dziś znana marka sprzętów dla graczy Razer z dwoma urządzeniami skierowanymi właśnie do zapalonych streamerów treści. Producent udostępnia bowiem szerszej grupie odbiorców bezprzewodowy mikrofon Razer Seiren BT oraz lampę doświetlającą scenerię Razer Key Light Chroma. Urządzenia mogą pracować samodzielnie, ale producent przewidział dla nich także nową aplikację zarządzającą Razer Streaming App dostępną na mobilne systemy operacyjne: Android oraz iOS. Co ważne, możliwe jest także sparowanie urządzeń z komputerem stacjonarnym PC (Windows 10/11) i zarządzanie nimi z poziomu dedykowanego oprogramowania. Urządzenia do testów otrzymałem przedpremierowo.

Zanim zaczniemy testy

Z racji tego, iż urządzenia podlegają pod jedną aplikację zarządzającą, postanowiłem opisać je razem w tym wpisie blogowym. Mam świadomość, że bardziej zaawansowani użytkownicy komputerów mają już swoje ulubione akcesoria do nagrań, ale fajnie jest też przedstawić alternatywę, wychodzącą bezpośrednio od czołowych liderów elektroniki dla graczy. W związku z tym rozpocznę od przedstawienia mikrofonu Razer Seiren BT, później skupię się możliwościach lampy doświetlającej Razer Key Light Chroma, by pod koniec omówić możliwości parowania ich w aplikacji dedykowanej, jak również z komputerem stacjonarnym.

Taki mały a pełen możliwości [Razer Seiren BT]

Na pierwszy ogień idzie bezprzewodowy mikrofon. Otrzymujemy go w rozkładanym, kartonowym opakowaniu, do którego producent dorzuca kabelek zasilający USB na USB-C oraz dwie osłonki przeciwwietrzne (futerko i gąbka). Nie zabrakło rozbudowanej instrukcji obsługi, podziękowań od CEO marki oraz stosowna naklejka. Mikrofon swoją budową przypomina cienkiego pendrive lub mini zapalniczkę. Został on wykonany z aluminium i tworzywa sztucznego. Na jednej z dłuższych krawędzi znajduje się aluminiowa spinka z wytłoczoną nazwą marki, umożliwiająca przypięcie mikrofonu do kieszonki bluzki lub kołnierzyka.

Na dolnej krawędzi urządzenia znajduje się port USB-C służący do podładowania wbudowanego akumulatora o pojemności 140 mAh, pozwalając tym samym do 6 godzin pracy. Górna krawędź została podzielona między wbudowanym mikrofonem a gniazdem jack 3,5 mm, do którego doczepić możemy słuchawki do nadzoru audio. Na jednej z krawędzi znajduje się przycisk zasilania / wybudzenia i obsługi gestów sterowania przychodzącymi połączeniami głosowymi. Urządzenie jest bardzo lekkie - 16 g.

Mikrofon dookólny 6 mm Częstotliwość 48 Khz Akumulator 140 mAH Czas pracy do 6 godzin Łączność Bluetooth 5.0+ Wejście analogowe jack 3,5 mm Latencja 20 msec Zasięg pracy do 10 metrów Waga 16 g

Przed przystąpieniem do pierwszego uruchomienia powinniśmy podładować wbudowany akumulator za pomocą dołączonego do zestawu kabla zasilającego. Za pomocą portu USB czas ten powinien wynieść w okolicach ~45 minut. Urządzenie korzysta z łączności Bluetooth 5.0 i wyżej, umożliwiając podłączenie do mobilnych systemów operacyjnych, jak również do komputera stacjonarnego z kartą sieciową lub laptopa. W moim przypadku był to Acer Swift 3 (AMD) z Windows 11. Sparowanie urządzeń jest wręcz natychmiastowe.

Mikrofon jest widoczny w programach dźwiękowych pokroju Audacity, w DaVinci Resolve czy w domyślnej aplikacji systemowej Aparat. Umożliwia on nagrywanie dźwięku do filmów, choć brakuje tu jakiegokolwiek equalizera lub programu nadzorującego. Z pomocą przychodzi dedykowana aplikacja Razer Streaming App, którą pobrać będziemy mogli z Google Play i App Store. Zanim jednak do niej przejdziemy, skupimy się na kolejnym akcesorium a teraz sampelek dźwiękowy z mikrofonu:

Niepozorna lampa LED o dużej mocy [Razer Key Light Chroma]

Dopełnieniem mikrofonu jest tutaj lampa oświetleniowa LED. Została ona zapakowana w dużym kartonie w bogatym zestawem akcesoriów. Producent postarał się o wygodny statyw dokręcany do biurka, ładowarkę sieciową wraz z kompletem przejściówek, uchwytem na okablowanie oraz nieodłączne elementy w postaci rozbudowanej instrukcji obsługi wraz z naklejką. Całość zapakowano w osobne kartoniki transportowe i woreczki. Lampa również została wykonana z elementów aluminiowych i tworzywa sztucznego o szorstkim wykończeniu.

Lampa LED ma wymiary 360 mm x 260 mm, a jej waga mieści się w granicy 1600 g. Urządzenie ma prostokątny kształt z delikatnymi zaokrągleniami na krawędziach i czterema gwintami statywowymi po bokach. Uprawniają one do łatwej instalacji lampy w pionie lub w poziomie. Na jednym z boków znajduje się suwak zasilania. Na froncie biały panel LED umożliwiający wyświetlenie do 16.8-miliona kolorów i balansu bieli od 2900K do 7000K. Taki zestaw umożliwi zabawę wieloma odcieniami kolorów i jasnością. Najwyższa jasność lampy to 2800 Lumenów!

Na tylnej krawędzi znajduje się także specjalna wysepka z otworami wentylacyjnymi, gniazdem zasilającym oraz przyciskiem, służącym do sparowania z urządzeniem sterującym. W zestawie znajduje się uchwyt montażowy, który po złożeniu uprawnia nas do zamocowania lampy LED do blatu biurka o grubości do 7,5 cm. Uchwyt posiada gumowe osłonki uniemożliwiające powstawaniu rys. Dokręcamy do niego metalową rurkę zapakowaną domyślnie w piankę, a następnie dokręcamy ruchomą głowicę. Ta posiada obrotowy pierścień regulacji oraz mechanizm zaciskowy, by unieruchomić ramię. Po zainstalowaniu wszystkich elementów możemy dowolnie ustawić oświetlenie względem obiektu.

Pozostaje nam tylko podłączyć zasilanie do urządzenia za pomocą dedykowanej ładowarki sieciowej. Bardzo miło ze strony producenta, że do zestawu oddał nam aż 6 wtyczek międzynarodowych kompatybilnych z zasilaczem. Kabel ma długość 160 cm a dzięki specjalnej przejściówce umożliwia rozszerzenie o kolejne 115 cm, co daje nam łącznie 275 cm. W kwestii łączności urządzenie możemy sparować z komputerem przy pomocy programu Razer Synapse wybierając z poziomu menu profilu urządzenie po WiFi (2.4 GHz). Ważne by odbiornik z nadajnikiem działały w tej samej sieci WiFi. Do sparowania urządzeń pomoże także przycisk z tyłu obudowy lampy.

W programie tym ustawimy jasność panelu LED, a także jego balans bieli - zimny oraz ciepły. Użytkownik może również uruchomić podświetlenie Chroma i sterować wielokolorowym światłem, jednocześnie zmniejszając jasność do 15%. W trybie tym możemy ustawić interesujące nas podświetlenie z bogatej palety kolorów, a także skorzystać z dostępnych animacji i trybów podświetlenia. Aplikacja pozwala także na ustawienie najlepszego koloru lub animacji, względem pozostałych, powiązanych urządzeń w aplikacji.

Balans bieli 3000K – 7000K Kolory 16.8 mln / RGB Jasność 2800 lumenów / od 0-100% Łączność WiFi 2.4 GHz Przyciski suwak zasilania / reset-parowanie Zacisk biurkowy od 2,5 mm do 7,5 cm Wymiary 360 mm x 260 mm (lampa LED)

530 mm x 1350 mm (lampa LED z mocowaniem) Waga 1600 g (lampa LED)

2360 g (lampa LED z mocowaniem)

Jedna aplikacja by wszystkimi rządzić

W ramach premiery obu przedstawionych powyżej urządzeń producent postanowił wydać mobilną aplikację zarządzającą. Program Razer Streaming App dostępny będzie od dnia premiery na mobilne systemy operacyjne - Android oraz iOS. Aplikacja jest bardzo prosta w obsłudze i wymaga od urządzenia-matki uprawnień do łączności bezprzewodowej - WiFi 2.4 GHz oraz Bluetooth 5.0+. W przypadku mikrofonu Seiren BT może pojawić się uprawnienie związane z odbieraniem połączeń. W menu głównym mamy dostęp do dwóch wykrytych urządzeń - po BT i WiFi.

W przypadku mikrofonu Seiren BT w panelu głównym możemy zmienić nazwę urządzenia, sprawdzić stan naładowania akumulatora, a także wyłączyć nagrywanie. Poniżej znajdziemy pięć opcji odpowiedzialnych m.in za sprawdzenie łączności parowania z urządzeniem, uruchomienie SI odsłuchu i likwidowania dźwięków z otoczenia, a także głośność. Producent zastosował tu także możliwość odsłuchu na żywo oraz uruchomienie trybu niskiej latencji. Domyślnie jest ona wyłączona, ale w przypadku gdy zależy nam na szybkiej transmisji np. podczas grania, warto ją zaznaczyć.

Podobnie ma miejsce kwestia sterowania lampą LED, ale z tą różnicą, że tu łączymy się po WiFi. Możliwe będzie wprowadzenie w aplikacji hasła, jeśli nasze WiFi jest nim zabezpieczone. Po udanym sparowaniu urządzenie jest dostępne do pracy. Na pozór prosta aplikacja posiada tylko sterowanie balansem bieli oraz jasnością, ale magia dzieje się, gdy wejdziemy w ustawienia Chroma Effect. Jasność zostanie wtedy zablokowana na max 15% a my otrzymamy rozbudowane narzędzie do określania kolorów, ich natężenia oraz animacji i trybów pracy.

Przemyślenia ogólne

Czytając o możliwościach powyższego zestawu akcesoriów wspomagających nagrywanie i publikowanie materiałów filmowych w sieci, można się lekko skołować. Moim zdaniem to bardzo rozwojowy sprzęt o całkiem ciekawych możliwościach nie tylko pod względem filmowania, ale i fotografii, plenerów artystycznych czy doświetlania scenerii domowych. Jest to sprzęt skierowany bardziej do zawodowców lub zaawansowanych użytkowników, aniżeli amatorów chcących spróbować swoich sił w domowych nagraniach z przechodzenia gier, kącików kulinarnych czy ponadczasowej sztuki operowania szminką. Do tego rodzaju zadań mogą posłużyć proste i o wiele tańsze akcesoria. Tu musimy się liczyć z brandingiem cenionej na całym świecie marki dla graczy, a jak wiadomo każda taka marka ma swoich zwolenników, jak i przeciwników.

W związku z korzystaniem jeszcze wersji przedpremierowej zdarzały się niezbyt częste zawieszki aplikacji towarzyszącej, gubienie sygnału czy pomniejsze błędy, które udało się na szczęście załatać kolejną aktualizacją. Z zestawu korzystałem w domowym zaciszu, jak i w plenerze, wykorzystując głównie mikrofon podczas nagrywania w zatłoczonym centrum handlowym i w pustym pokoju. Nie mam pojęcia czy to moje ucho, czy ten sprzęt tak ma, ale na tę chwilę odcinanie otoczenia przez SI jest powiedzmy, średnie. Najprawdopodobniej mikrofon wyłapuje dodatkowe dźwięki z tła i modyfikuje je w ten sposób, że znacząco zmniejsza ich jakość. Taki dźwięk porównałbym z najniższej jakości nagraniem z radia - bardzo ładnie odcina niechciane dźwięki z otoczenia.

W kwestii lamp złego słowa powiedzieć nie mogę. Montaż jest wygodny, złączka statywowa uprawnia do połączenia z innymi urządzeniami, zwiększając dowolność konfiguracji. Odpinany kabel umożliwia stosowanie dłuższego lub krótszego przewodu, a gdy mamy obcykany odpowiedni sprzęt - zainstalowanie doczepianego banku energii. Aplikacja towarzysząca zainstalowana w komputerze działa wyśmienicie, ale ta mobilna również się przydaje. Lampa się mocno nagrzewa, ale tylko w przypadku częstej zmiany kolorystyki przy 80% jasności i maksymalnej. Najdłuższy wynik, jaki uzyskałem przy ciągle włączonej lampie i sesji foto, to około 5 godzin. Potem musiałem wyłączyć, bo zacząłem czuć zapach topionego plastiku. Później urządzenie się normalnie uruchomiło, po prostu trzeba powiedzieć dość i zrobić przerwę by odpowiednio schłodzić sprzęt.

Podsumowanie

Na tę chwilę chyba wszyscy czekali. Starałem się jak najbliżej przedstawić te urządzenia, tym bardziej na moment premiery. Uważam, że marka Razer stworzyła bardzo ciekawe akcesoria dla graczy, ale nie tylko, gdyż mikrofon Seiren BT oraz lampa Razer Key Light Chroma, znajdą swoje zastosowanie także w innych branżach. Jedyne co można ciężko przełknąć w tej sytuacji to zagraniczne ceny rynkowe w związku ze światową premierą. Nie wiadomo jeszcze, czy urządzenia te pojawią się w Polsce i ile będą kosztować. Na razie mogę wam podać przybliżone ceny, które po suchym przeliczeniu na złotówki, wcale nie wyglądają tak kolorowo.

Razer Seiren BT - mikrofon $99.99 USD Razer Key Light Chroma - lampa LED $299.99 USD

Czy to dużo, czy to mało - zależy od punktu siedzenia i wysokości zarobków. Wiadomo na pewno, że od 10 marca pojawią się one w sprzedaży na oficjalnej stronie Razer.com i u autoryzowanych sprzedawców. To dobrej klasy sprzęt o nienagannym wykonaniu, możliwy do podłączenia z urządzeniami mobilnymi, jak i stacjonarnymi a przede wszystkim o sporych możliwościach w rękach obcykanego twórcy.

* - klikając, zaglądając i kupując z reflinka, wspierasz moją działalność publicystyczną. Urządzenie otrzymałem na czas testów od producenta.