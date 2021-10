Jak zapewne większość z Was wydedukowała z tytułu, marka Acer wprowadza na rynek elektroniki użytkowej pierwszy laptop stworzony z surowców odnawialnych. To ważny krok milowy dla tej firmy, która wedle autorskiej platformy Earthion, pragnie sprostać wyzwaniom związanym z ochroną środowiska a dołączając do inicjatywy RE100, zobowiązała się na przejście do 2035 roku na 100% odnawialne źródła energii.

Plastik PCR to istne złoto!

Ich pierwszy laptop, który powstał właśnie w myśl tych zobowiązań to prezentowany w tej recenzji Acer Aspire Vero. Urządzenie, które jest bardzo dobrym przykładem, jak powinny wyglądać laptopy tego typu, charakteryzujące się wykorzystaniem surowców odnawialnych, oferować prostszą naprawę, wymianę podzespołów oraz umożliwić szybsze przetworzenie.

Ekologiczna rewolucja

Urządzenie otrzymujemy w ekologicznym pudełku z tworzywa sztucznego, pochodzącego w 100% z recyklingu. Nie posiada ono żadnych naklejek i etykiet, dzięki czemu nadaje się do kolejnego przetworzenia. Jedyne oznaczenia graficzne ulokowane na zewnętrznych oraz wewnętrznych ściankach, wydrukowane są z wykorzystaniem tuszu sojowego! W środku opakowania znajdziemy laptop oraz ładowarkę sieciową wraz z kablem zasilającym. Warto tutaj wspomnieć, iż zasilacz może obsługiwać moc 41W, będąc jednocześnie przyjazny środowisku.

Wyjąłem tacki zabezpieczające laptop w transporcie, by ładniej wyglądało :)

Acer Aspire Vero został wykonany z przetworzonego plastiku PCR (post-consumer-recycled), które ogranicza emisję dwutlenku węgla aż o 20% w porównaniu ze standardowym plastikiem. Poza tym połączenie kolorów, efektu pigmentowania oraz niepolerowanej tektury służącej odzwierciedleniu ziemistego, ekologicznego stylu, robi niesamowitą robotę podczas pierwszych wrażeń. Gdy tylko wyjąłem laptopa z pudełka, wręcz zakochałem się w tym plastikowym wykończeniu. Nie dość, że jest ono świetnie wykonane, to jeszcze nie zbiera tłustych plam, nie ślizga się w rękach, a faktura przypomina przetworzony karton. Jest to pierwsze tego typu urządzenie, które trafiło w moje ręce i uważam, iż taka obudowa zrobi niemałą rewolucję na rynku.

Wytłaczanka zamiast nadruku

Laptop został wykonany w większości z plastiku PCR, poza wąskimi ramkami okalającymi ekran, klawiaturą i gładzikiem. Na froncie oraz po bokach, producent wytłoczył w obudowie hasła związane ze specyfikacją, marką oraz założeniami ekologicznymi. Ekran to klasyczny 15,6-calowy IPS (SlimBezel PCR) o rozdzielczości FullHD (1920 x 1080) i odświeżaniu na poziomie 60 Hz. Nad ekranem znajduje się kamerka do wideorozmów o rozdzielczości 1 Mpix, oferująca obrazek w jakości do 720p przy 30 fps (do 60 Hz). Jest to jakość wystarczająca do poprawnego przesyłania obrazu, tym bardziej iż autofocus działa wyśmienicie nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Obok kamerki znajdziemy dwa, całkiem nieźle zbierające głos, mikrofony.

Zawias jest bardzo wytrzymały

Zawias, na którym opiera się ekran i klawiatura, został tak wyprofilowany, że po otwarciu obudowy, umożliwia oparcie i wychył ekranu do maks do 135-stopni. Zaimplementowane na nim gumowe bumpery w kolorze żółtym, idealnie sprawdzają się na śliskiej powierzchni, uniemożliwiając przesuwanie się. Na lewej jak i prawej krawędzi znajdziemy wiele portów, umożliwiających podłączenie urządzeń zewnętrznych. Należy do nich hybrydowy jack 3,5 mm (obsługa mikrofonu i słuchawek), port USB 2.0, 2x USB 3.0, USB-C do przesyłu danych i ładowania urządzenia, port HDMI oraz gniazdo Ethernet. Nie zabrakło miejsca na wejście zasilacza oraz Kensington Lock. Na lewej krawędzi producent zastosował również dwie diody, informujące o stanie dysku i baterii. Frontowa klapka posiada wgłębienie umożliwiające łatwiejsze otwarcie, choć do niego będzie wymagana interakcja drugiej ręki, gdyż zawias jest dość toporny (na plus).

Producent zastosował za to bardzo wygodną klawiaturę do pisania oraz sporadycznego grania. Każdy z klawiszy ma bardzo dobry skok i opcjonalne podświetlenie, tego samego typu do omawiany jakiś czas temu Swift 3. Klawiatura posiada również część numeryczną oraz klawisze funkcyjne, umożliwiające skorzystanie ze skrótów. Tuż pod nią, w centralnej części, choć nieco wysuniętą w lewą stronę, znajduje się spory gładzik wraz ze wbudowanym, aktywnym czytnikiem linii papilarnych. Gładzik spisuje się bardzo dobrze, jest zadziwiająco czuły i przyjemny w interakcji. Czytnik linii papilarnych działa bez zarzutu, pod warunkiem, że skóra nie jest spocona lub pokryta tłustymi substancjami. Po bokach gładzika znajduje się sporo wolnej przestrzeni, idealnej na spoczynek dłoni, podczas długiego pisania. I ten aspekt trafia do mnie idealnie, czyniąc z Aspire Vero, idealną maszyną do pracy blogerskiej.

Jak zapewne zauważyliście, uwagę zwraca przekaz zawarty w odwróconych oznaczeniach klawiszy “R” oraz “E”, będących nawiązaniem do teorii “3R” związanej z odpowiedzialną gospodarką odpadami (Reduce, Reuse i Recycle). Idąc dalej w kwestie ekologiczne, producent zadbał również o prostotę demontażu elementów wewnętrznych laptopa w warunkach domowych, co wiąże się prostszą wymianą komponentów celem naprawy oraz rozszerzeniem ich na nowsze modele. Zresztą wystarczy spojrzeć na łatwy dostęp do każdego z elementów.

Specyfikacja techniczna

System operacyjny Windows 11 Home Insider Program (już nie) Ekran 15,6-cala IPS FullHD Odświeżanie 60 Hz Procesor Intel Core i7-1195G7 2.90GHz RAM 16 GB DDR4 Dysk twardy 1TB SSD NVME Micron 2210 Karta graficzna Intel Iris Xe (Tiger Lake GT2) Łączność Intel Wireless Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 Akumulator 54,6Wh Wymiary 36,4 x 25,1 x 1,9 cm Waga 1,8 kg

Oprogramowanie

Patrząc na specyfikację, nie ma co ukrywać, iż jest to sprzęt skierowany głównie do pracy biurowej i na podstawowych multimediach. Producent zastosował w laptopie wybrane komponenty i oprogramowanie, zmniejszając tym samym zużycie akumulatora, przy jednoczesnym wydłużeniu pracy na jednym ładowaniu. Jak można zauważyć, wisienką na torcie jest system operacyjny Windows 11 Home (Insider Program w dniu pisania recenzji), oferujący nienaganną szybkość działania oraz znacznie wydłużając żywotność komponentów w laptopie. Nowy system spisuje się wyśmienicie w przypadku wzmożonej pracy na programach biurowych, lekkich programach graficznych i przy podstawowym montażu filmów.

Windows 11 robi robotę!

Laptop w tej konfiguracji, która pojawiła się u mnie na testach, oferuje całkiem szybką i przyjemną pracę biurową jak i podstawowe zadania związane z montażem graficznym. Podczas testów skupiałem się bardziej nad tym, jak sprzęt poradzi sobie przy znacznym obciążeniu programów typu Adobe Premiere, DaVinci Resolve oraz pograniu w mniej wymagające tytuły. Oczywiście, z racji dość średniej karty graficznej zainstalowanej w laptopie, otrzymamy możliwość zagrania w średniej klasy gry, szczególnie produkcje ograniczone pod względem graficznym. I to w sumie wystarczy, by co jakiś czas odstresować się przy jakimś Indyku.

Intel Tiger Lake z Windows 11 i pograsz w Cyberpunka?

Energooszczędna bestia

Przygotowałem dla Was kilka benchmarków wydajnościowych, by pokazać, z jaką płynnością przyszło mi przeprowadzać testy Acer Aspire Vero na systemie Windows 11 (Insider Program). Sprzęt ten bardzo dobrze radzi sobie w programach wykorzystujących procesor, co przy wsparciu pamięci RAM oraz szybkiego dysku SSD, jest wielce pomocne w zaawansowanych programach multimedialnych. W przypadku grafiki 3D jest nieco gorzej, choć o wiele lepiej niż w moim domowym Swift 3. A oto wyniki:

CrystalDiskMark

HDTune

Cinebench R23

FurMark

3D Mark Time Spy

3D Mark CPU Profile

Aspire Vero vs Swift 3

Wyniki sztywno pokazują, do jakich prac się Vero nadaje. W przypadku grania jest to temat sporny, gdyż specyfikacja umożliwia zainstalowanie i uruchomienie np. Cyberpunka 2077 w średniej jakości przy około 13 klatkach na sekundę, ale w mojej ocenie taka zabawa nie ma najmniejszego sensu. W pozostałych grach jest nieco lepiej, przyjmując, że gramy na ustawieniach średnio-wysokich.

Dead Cells - 42/56 fps

Wiedźmin 3 GOTY - 23/41 fps

Battlefield V - 29/45 fps

Psychonauts 2 - 38/53 fps

Diablo 3 - 24/45 fps



Diablo 2: Resurrected - 45 / 58 fps

Deathloop - 11/29 fps

Moim zdaniem w tym przypadku wyśmienicie sprawdza się system operacyjny Windows 11, który już wedle swoich założeń, wyciska ze sprzętu dodatkową wydajność. Jestem ciekawy, jakie możliwości pokaże po wyjściu z programu testowego (co nastąpi w dniu dzisiejszym), gdyż już teraz pokazuje niemały pazur pod kątem wydajności i szybkości działania. Zaimplementowany system cyrkulacji powietrza, idealnie radzi sobie podczas obciążenia procesora i grafiki. Przy bardzo wymagającej pracy, temperatura potrafi podskoczyć do 59 stopni i z automatu jest chłodzona przez wydajny system wentylatorów. Nie ma przez to obawy, iż laptop będzie nieprzyjemnie ciepły podczas pracy bez izolacji na spodzie.

Multimedia dla praktycznych

Jak na sprzęt z recyklingu, Acer Aspire Vero może pochwalić się bardzo dobrze grającymi głośnikami, ulokowanymi na spodzie obudowy. Nie jest to może poziom Razera Blade 14, ale zbliżony do wysokopółkowych modeli premium. W sam raz dla zwykłego użytkownika, chcącego nieco głośniej posłuchać muzyki z YouTuba lub w spokoju oglądnąć ulubiony film. Zaimplementowany w systemie program zarządzający mikrofonem - Acer Purifield Voice Console, świetnie sprawdza się w przypadku wideorozmów w zatłoczonym miejscu, niwelując odgłosy otoczenia.



[ 1 / 2 ]

Wspomniana już wcześniej kamerka o rozdzielczości 1 Mpix, oferuje całkiem dobry obraz, radzący sobie w trudnych warunkach oświetleniowych. Posiada on celny autofocus, potrafiący wyśledzić kilka obiektów w tle, np. dodatkowe osoby na wideo. Mimo braku dodatkowego podświetlenia i możliwości personalizacji jest to wystarczająca kamerka do większości zastosowań.

Łapie Mnie :)

Długa żywotność akumulatora

Producent wyposażył laptop Acer Aspire Vero w akumulator o pojemności 54,6Wh / 3550 mAh, który wedle zapewnień producenta powinien wytrzymać do 9 godzin pracy. Praktyka pokazuje, że taki wynik jest możliwy do uzyskania, ale tylko jeśli zrezygnujemy z większości funkcji i wysokiego podświetlenia. W przypadku normalnego użytkowania i stałego dostępu do sieci uzyskujemy od 5 do 7 godzin pracy na pakietach biurowych. To dobry wynik jak na urządzenie energooszczędne.

Eko zasilacz

Natomiast, jeśli przyjmiemy jasność na 30% wartości, skorzystamy z Internetu przewodowego, czas ten zwiększy się nawet do 8 godzin działania. W przypadku uruchomienia jakiejkolwiek gry znacznie obciążającej procesor i grafikę, akumulator powinien wytrzymać góra półtorej godziny. Jestem zdania, iż wyniki te poszybują do 20% w górę, gdy zostanie wydana finalna wersja systemu operacyjnego - przynajmniej tak mi się wydaje. Być może po swojej oficjalnej premierze, producent wprowadzi jakieś łatki do zarządzania energią i tym samym zwiększy nieco czas działania na jednym ładowaniu :)

Ceny a dostępność

Producent postanowił, że model Acer Aspire Vero pojawi się na rynku na przełomie listopada i grudnia. Będzie on dostępny w kilku wariantach, różniących się przede wszystkim zastosowanym procesorem, pojemnością dysku twardego oraz wielkością akumulatora. Pierwszym sklepem w Polsce, który będzie oferował sprzedaż laptopów Acera z recyklingu, będzie X-kom a ceny wahać się będą od 3199 zł do 3649 zł, pod warunkiem, że sklep nie wyskoczy z jakąś kosmiczną marżą. Nie ukrywam, iż sprzęty w tych cenach mogą odnieść niezły sukces sprzedażowy, nie tylko za sprawą specyfikacji, co właśnie zastosowanym plastikiem CPR oraz możliwościami łatwej wymiany komponentów.

PCR :)

Poniżej mała galeria zdjęć laptopa dla bardziej dociekliwych: