Nie tak dawno na blogu pojawiły się pierwsze wrażenia z dwutygodniowych testów myszki dla graczy - Predator Cestus 330. Tym razem chciałbym wam przybliżyć nieco kolejne akcesorium marki Acer, stworzone dla zapalonych graczy komputerowych. Predator Galea 311 to słuchawki nauszne zamknięte, które mimo bardzo topornej konstrukcji, cechuje prostota, wygoda użytkowania oraz dobre parametry w lekko wygórowanej cenie ... ale po kolei.

Urządzenie otrzymujemy w prostym, kartonowym pudełku, opisanym z każdej ze stron specyfikacją techniczną oraz hasłami informującymi, jakie są to kozackie słuchawki. Po ich wyjęciu z pudełka czar bardzo szybko pryska, gdyż "na oko" to tania i bardzo powtarzalna na chińskim rynku konstrukcja. Słuchawki wykonano z dobrej jakości plastiku o szorstkim wykończeniu. Pałąk jest metalowy, ale za to dość elastyczny i podatny na odkształcenia.

Pałąk posiada specjalne zaczepy, dzięki którym może złamać się, ułatwiając transport lub przechowywanie (zajmuje o wiele mniej miejsca). Do niego, przymocowano 50-milimetrowe przetworniki wyposażone w autorską technologię Acer True Harmony, która według producenta dostarcza dźwięk wysokiej jakości. Producent zastosował w słuchawkach piankę zapamiętującą kształt i pokrył ją przyjemną dla skóry użytkownika, skórą ekologiczną. Zauważymy ją na dolnej części pałąka jak i na nausznikach. Pałąk możemy rozsunąć z każdej strony o dodatkowe 5 cm, zyskując przestrzeń na głowę dziecka lub dorosłego użytkownika.

Na lewej słuchawce znajduje się zainstalowany na stałe, odginany mikrofon wielokierunkowy. Jego główka została wykonana z plastiku a reszta z gumy, co w zamyśle ma zapewne ułatwiać wyginanie. Niestety, ale nie jest to zbytnio możliwe, gdyż nawet układając go wedle naszych preferencji, zaraz wróci do swoich domyślnych ustawień. Mimo tego całkiem nieźle się sprawuje i wyłapuje głos rozmówcy.

Słuchawki łączą się z odbiornikiem drogą kablową, hybrydowym wyjściem minijack 3,5 mm. Kabel w oplocie ma długość 180 cm, a tuż przy słuchawkach, znajduje się wysepka sterująca. Ten kawałek plastiku o wielkości pilota do bramy wjazdowej, posiada suwak wyciszenia mikrofonu oraz kółeczko do sterowania głośnością. Futurystyczny kształt ma mu dodać powagi, ale nie wychodzi mu to wcale dobrze.

Specyfikacja techniczna

Słuchawki nauszne, zamknięte System audio stereo 2.0 Redukcja hałasu pasywna Membrany 50 mm Pasmo przenoszenia słuchawek od 20 do 20000 Hz Impedancja słuchawek 32 Om Czułość słuchawek 115 dB Mikrofon wielokierunkowy, regulowany Złącze minijack 3,5 mm Długość kabla 180 cm Waga 331 g

Praktyka średniej półki

Nie ma co ukrywać, że nie są to najlepsze słuchawki w swojej półce cenowej jak i jakościowej. Jeśli miałbym wskazać podobne słuchawki, zapewne byłyby to modele takich marek jak Genesis, Natec, SPC czy Creative. Są to zwykłe, proste i dobrze działające słuchawki, które swoją niczym niewybijającą się specyfikacją, grają po prostu dobrze. Odtwarzany dźwięk jest czysty z lekko podbitym basem. Nie są to słuchawki dla audiofilów, a raczej dla odbiorców chcących zrelaksować się nad filmem lub jakąś mało wymagającą grą komputerową.

Słuchawki te działają w technologii Stereo, więc nie ma co liczyć na możliwości dźwięku przestrzennego, przez co skreślam je na dzień dobry, jako słuchawki do wymagających gier wieloosobowych. Mimo niektórych braków całkiem miło je się używa w grach strategicznych lub kooperacyjnych gier akcji jako wspomagacz rozgrywki. Mikrofon całkiem dobrze zbiera dźwięki otoczenia, mimo iż znajduje się od ust prawie 8 centymetrów dalej. W mojej ocenie producent mógłby, chociaż zastosować odginany zawias.

Wygoda użytkowania stoi na wysokim poziomie. Mimo zastosowania średnich jakościowo materiałów, nauszniki nie wbijają się mocno w uszy, przez co można za jednym zamachem użytkować je nawet kilka godzin. Skórzane bariery świetnie izolują uszy od dźwięków zewnętrznych, korzystając z biernej redukcji hałasu. Odpowiedni rozstaw pałąka jest wymagany, by ze słuchawek korzystało się przyjemniej. Inaczej będziemy zwracać uwagę, że dolna lub górna część pałąka mocno dociska skórę do kości policzkowych.

Szczerze powiedziawszy w ogóle nie porwała mnie technologia Acer True Harmony. Ba! W ogóle jej nie zauważyłem. Producent chwali się, że nadaje ona dźwiękom czystszego brzmienia, a bez niej słuchawki nie grałyby tak dobrze. Zastanawia mnie jednak fakt, iż jakoś pozostałe słuchawki innych firm nie mają takowej technologii i jakoś dają sobie radę. W domowym laptopie Acer Swift korzystam na co dzień z takiej technologii, ale w tym modelu słuchawek po prostu nie widzę żadnej różnicy. Tym bardziej że nie mam jak ją wyłączyć, by sprawdzić, jaka jest faktyczna różnica.

Podsumowanie

Słuchawki nauszne zamknięte Acer Predator Galea 311 to dobry przykład tanich, ale odpowiednio przemyślanych konstrukcyjnie, słuchawek dla graczy. Charakteryzują się one niezłej jakości brzmieniem, dobrze zbierającym dźwięki mikrofonem oraz miękkim wykończeniem słuchawek. Są one bardzo wygodne mimo zastosowania w konstrukcji, dużej ilości topornego plastiku. Na tę chwilę cena słuchawek oscyluje w granicy ~199 zł*.

* - klikając, zaglądając i kupując z reflinka, wspierasz moją działalność publicystyczną. Egzemplarz otrzymałem na testy od producenta :)