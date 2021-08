Na początku miesiąca miałem możliwość sprawdzenia jak radzi sobie mniejsza wersja nowego głośniczka mobilnego marki Audictus - Aurora Mini. Małe rozmiary, wygoda i możliwości słuchania muzyki bezprzewodowo, po kablu lub z karty pamięci microSD, okazały się strzałem w dziesiątkę podczas jednodniowych wypraw, wyjazdów oraz spotkań przy grillu. Teraz nareszcie mogę się z wami podzielić wrażeniami z użytkowania większej wersji tego mobilnego głośnika.

Większa wersja głośnika również posiada opcjonalne podświetlenie RGB, kilka możliwości odtwarzania dźwięku z urządzeń, odporność na wodę oraz głęboki, wyczuwalny bas. Jak można było się domyśleć, zwiększona została pojemność wbudowanego na stałe akumulatora, pozwalająca teraz wykrzesać z urządzenia aż 20 godzin na jednym ładowaniu. Czy mamy zatem do czynienia z głośnikiem idealnym? Niekoniecznie. Co zatem "nie pykło"?

Skromny, aczkolwiek wystarczający

Urządzenie otrzymujemy w podobnym, ale nieco dłuższym kartoniku, w którym oprócz omawianego głośniczka, znajdziemy prostą instrukcję obsługi oraz dwa kabelki - doprowadzenie zasilania (USB na USB-C) oraz kabel AUX (jack-jack). Urządzenie jest zapakowane w folię i domyślnie zakotwiczone na dwóch gąbkach, chroniących urządzenie w transporcie.

Skromna zawartość zestawu

Po wyjęciu głośnika z pudełka byłem nieco zdziwiony jakością wykonania. Producent zastosował bowiem mieszankę tworzywa sztucznego z metalem, co akurat wyszło urządzeniu na dobre pod względem konstrukcyjnym, ale estetycznie niestety mamy do czynienia z mocno palcującym się plastikiem. Przypadłość ta jest szczególnie dobrze widoczna w mocnym słońcu, ale w żaden sposób nie przeszkadza w użytkowaniu. Głośnik posiada podłużne wykończenie z zaoblonymi krańcami, umożliwiając pewny chwyt jedną ręką osoby dorosłej. Na przodzie i tyle znajdują się głośniczki o łącznej mocy 14 W.

Front głośnika

Wzdłuż głośnika został poprowadzony plastikowy panel okalający, na którym producent zainstalował wysepkę z przyciskami sterującymi. Znajdziemy tam przyciski odpowiadające za uruchomienie urządzenia, sterowanie głośnością, odtwarzanie oraz przełączanie się między animacjami podświetlenia. Przyciski te mają dobry skok i posiadają więcej niż jedną funkcję. Dla przykładu: przyciski głośności mogą również być wykorzystywane do przeskakiwania między utworami z listy odtwarzania (YouTube).

Taki stan rzeczy pozwoli nam dogodnie korzystać z panelu sterującego, bez sięgania po telefon lub laptop. A dzięki temu że głośnik umożliwia słuchania muzyki także z karty microSD po mp3, możemy z niego korzystać bez jakiejkolwiek łączności po Bluetooth. Na jednej z krawędzi producent zastosował gumową owijkę, pozwalającą m.in na doczepienie smyczki lub ulokowanie głośniczka na sznureczku.

Wysepka sterująca

Niestety, ale to, czym urządzenie może wybić się na tle konkurencji, wprowadza w tym wypadku niepotrzebnego zamieszania. Mam na myśli nieprzemyślaną budowę nóżek, gdyż w mojej ocenie są za płytkie i przy najdrobniejszej ingerencji, głośnik potrafi się przywrócić. W przypadku ułożenia go na powierzchni niebędącej płaską ten będzie się wywracał i lądował raz na pleckach, raz na froncie. Niepotrzebne zamieszanie, którego można było uniknąć.



Nieprzemyślane doprowadzenie do wtyków

Druga i chyba najpoważniejsza sprawa, to ulokowane pod gumową zaślepką porty. Bardzo fajnie, że producent umożliwił nam słuchanie muzyki poprzez łączność bezprzewodową, kartę microSD, kabel AUX lub za pośrednictwem kabla komputerowego USB-C, ale w przypadku tych ostatnich, będziemy musieli obyć się dobrym smakiem. Po podłączeniu kabli nie ma możliwości, by poprowadzić je obok urządzenia. Poprowadzenie portów pod głośnikiem, zmusza nas ulokowaniem go na plecki lub zawieszenie na sznurku, gdyż poprowadzenie w ten sposób kabli jest wielce niewygodne. Szkoda, że producent nie zastosował zaślepki np. na dolnej krawędzi tylnego głośnika ...

Zbyt płaskie stópki

Garść cyferek

Moc (RMS) 14 W Pasmo przenoszenia 50 - 20k HZ Dynamika przetworników 90 dB Impedancja 8 Ohm Złącza AUX, USB-C (ładowanie), microSD Komunikacja bezprzewodowa Bluetooth 5.0 Wbudowany mikrofon Tak Podświetlenie RGB (9 trybów) Akumulator do 20 godzin działania Zasięg bezprzewodowy do 15 metrów

Wrażenia z użytkowania

Pomijając nieprzemyślane elementy budowy, głośnik Audictus Aurora w swojej nieco większej wersji, przekonuje nie tylko prostotą sterowania, ale także możliwością zgromadzenia piosenek na karcie microSD i odtwarzaniu listy utworów bezpośrednio z głośnika. To bardzo wygodne rozwiązanie, szczególnie w przypadku gdy nieszczególnie chcemy parować urządzenia bezprzewodowo. W przypadku gdy jednak takowe parowanie wykonamy, możemy także skorzystać z zestawu głośnomówiącego, gdyż głośniki posiadają wbudowany mikrofon. Mimo iż osobiście uważam takowe rozwiązanie za niezbyt przydatne, to w przypadku połączenia się telefonicznie z rodziną z innej części świata, można było prowadzić udaną rozmowę z krewnymi przy grillu.

Mały i lekki głośnik

Producent wyposażył urządzenie w kwalifikację odporności na wodę IPX7 co jest niezwykle ważne, gdy zabieramy ze sobą głośnik na plażę lub jeziorko. Kilka razy zmoczyło mi głośnik podczas ulewy oraz lekkiego umoczenia w wodzie, a po wyjęciu i osuszeniu, Aurora działała dalej. Niestety, ale nigdzie nie znalazłem wzmianki o tym czy urządzenie poradzi sobie z pyłem lub kurzem. Gdy zechcemy zadbać o w miarę czysty głośnik, lepiej zwrócić uwagę na to, by za bardzo go nie brudzić, gdyż możemy mieć problemy z jego doczyszczeniem, gdy drobinki zanieczyszczeń dostaną się za metalową siateczkę.

Nienachalne podświetlenie

Urządzenie domyślnie uruchamia się z włączonym podświetleniem. Nic nie stoi na przeszkodzie, by je wyłączyć, lecz jeśli jesteśmy fanami kolorowych pierścieni RGB, możemy wybierać animacje spośród 9 trybów działania.

Jakość dźwięku a czas działania

Dźwięk oferowany przez głośnik bezprzewodowy Audictus Aurora jest wyraźny i w zupełności wystarcza do nie-audiofilskich zastosowań. Okaże się wystarczający do zjazdów rodzinnych, grilla lub skromnej dyskoteki na świeżym powietrzu. Pewnikiem można rzec, iż głośniki lepiej sobie dają radę, niż wbudowane głośniki laptopa a swoją mocą mocno je przewyższają. Czasami brakowało mi głębi w utworach, a przy najwyższej wartości dźwięku, zdawało się słyszeć drobne zniekształcenia i trzeszczenie. Gdy zechcemy korzystać z wysokiej głośności, nie wchodźmy wyżej niż na 90% możliwości.

W kwestii zasięgu działania bezprzewodowego oceniam jakość przesyłu dobrze, choć nie należy ona do ścisłych czołówek. W przypadku idealnych warunków maksymalny zasięg przesyłu zamyka się tylko w 15 metrach. To na szczęście wystarczająca i mocno akceptowana wartość. W przypadku wydajności akumulatora jesteśmy w stanie wykrzesać z urządzenia nawet 20 godzin działania w trybie bezprzewodowym przy głośności na poziomie 80% z wyłączonym podświetleniem RGB. Co ciekawe, przy wyłączeniu podświetlenia i ustawienia głośności na 60% i połączenia głośniczków dołączonym do zestawu kablem AUX, głośniki mogą spokojnie grać nawet 27 godzin!

Zawleczka :)

Podsumowanie

Głośnik bezprzewodowy Audictus Aurora to rozsądny kompromis dla osób poszukujących taniego, ale długo działającego na jednym ładowaniu urządzenia. Głośnik oferuje działanie "po kablu", bezprzewodowe lub poprzez kartę microSD gdzie możemy zapisać swoje ulubione playlisty. Dźwięk wydobywany z urządzenia jest czysty i wyraźny, choć jest nieco pozbawiony głębi. Wodoodporność, opcjonalne podświetlenie i długi czas działania na jednym ładowaniu to najważniejsze cechy urządzenia, które na dzień dzisiejszy można zakupić za około ~200 zł*. Cena mocno adekwatna do możliwości. Polecam, gdyż u mnie na testach głośnik spisywał się wzorowo ... mimo nieprzemyślanego konstrukcyjnie spodu.

* - klikając, zaglądając i kupując z reflinka, wspierasz moją działalność publicystyczną.