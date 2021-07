Jakiś czas temu otrzymałem na testy głośnik bezprzewodowy Audictus Aurora Mini, który w dniu wczorajszym miał swoją oficjalną premierę. Mając wciąż w pamięci dobrze grające Dynamo, mam nadzieję, że nowy model również charakteryzować się będzie dobrej jakości dźwiękiem oraz długim czasem działania na jednym ładowaniu. Producent wyposażył głośnik w kilka przydatnych funkcji i rozwiązań.

Skromny zestaw

Urządzenie otrzymujemy w małym, kartonowym opakowaniu, a sam głośnik zamontowany został na dwóch piankowych wspornikach, zabezpieczając go podczas transportu. Oprócz tytułowego urządzenia producent dorzucił do zestawu kabel zasilający USB - UCB-C oraz jack - jack 3,5 mm. Użytkownicy mogą również liczyć na prostą, ale treściwą instrukcję obsługi, także w języku polskim.

Głośnik Audictus Aurora Mini przypomina swojego młodszego brata, choć posiada zgoła inną konstrukcję. Tym razem producent odszedł od gumowego wykończenia na rzecz tworzywa sztucznego z szorstkim wykończeniem. Dzięki temu urządzenie lepiej leży w dłoni, nie ślizga się i przede wszystkim - nie zbiera tłustych plam. Być może traci przez to dodatkową odporność na otarcia i obtłuczenia, ale wygląda schludnie i porządnie.

W tym wypadku mamy do czynienia z wytrzymałą konstrukcją, odporną na podstawowe warunki zewnętrzne takie jak pył czy woda, posiadając certyfikat IPX6. Oznacza to, że głośnik powinien wytrzymać drobne strugi deszczu pod ciśnieniem nie większym niż 100 l /min. W wolnym tłumaczeniu: przetrwa deszcz i drobne zachlapanie, choć z jego wodoszczelnością bym nie ryzykował.

Na froncie oraz tylnej ściance urządzenia, producent zainstalował głośniki o mocy 7 W, które w zupełności wystarczą, by dostarczyć nam głośnej, ale i podbitej basem muzyki. Pod spodem, na boku oraz na górnej krawędzi znajdują się elementy zabezpieczające pokryte gumową warstwą. Na spodzie pełnią one funkcję podtrzymującą głośniki na powierzchni płaskiej a na jednym z boków, pod gumową zaślepką znajdują się porty przesyłowe. Producent oddał do naszej dyspozycji gniazdo USB-C służące do ładowania oraz port AUX, dzięki któremu prześlemy "po kablu" treści audio bezpośrednio do urządzenia. Nowością jest zaimplementowanie gniazda na karty microSD, które obsłuży pliki dźwiękowe w formacie .mp3.

Na górnej krawędzi głośnika znajduje się gumowa wysepka sterująca, za której pomocą będziemy w stanie sprawie nawigować urządzeniem. Znajdują się tam 4 przyciski, odpowiadające m.in za sterowanie głośnością, interakcją z utworem, a także sterowaniem wbudowanym podświetleniem RGB, ulokowanym na froncie głośnika. Podświetleniem możemy sterować, zmieniać jego tryby pracy, ale także wyłączyć, gdy zechcemy zwiększyć żywotność wbudowanego akumulatora.

Specyfikacja techniczna

System Audio 2.0 Łączność jack 3,5 mm / Bluetooth 5.0 Zasięg bezprzewodowy 10 m Moc wyjściowa RMS 7 W Dynamika 90 dB Pasmo przenoszenia 50 - 20000 Hz Podświetlenie RGB Akumulator do 12 godzin działania / 100 godzin czuwania Materiał ABS, Stal Wymiary 80 x 75 x 110 mm

Parowanie a jakość dźwięku

Połączenie z głośnikiem możemy wykonać na dwa sposoby - po kablu lub bezprzewodowo. W przypadku tego pierwszego wystarczy skorzystać z własnej lub dołączonej do zestawu przejściówki i podłączyć do odpowiedniego nadajnika: smartfona, konsolki przenośnej, komputera. W przypadku łączności bezprzewodowej wystarczy uruchomić urządzenie i sparować je z urządzeniem. Poprawne parowanie zostanie zasygnalizowane komunikatem głosowym.

Urządzenie podobnie jak wcześniejszy model, odtwarza bardzo dobrej jakości dźwięk z mocnym basem. Umożliwia słuchanie muzyki w niższych oraz mocno wysokich tonach. Przyda się idealnie na krótki wyjazd, wakacje lub grilla w terenie. Zasięg łączności bezprzewodowej zamyka się zwykle w 10 metrach, choć przy dogodnych warunkach terenowych, może się udać nawet podwoić tę wartość. Głośność jest w tym wypadku na bardzo dobrym poziomie, gdyż sterując nią z poziomu głośniczka lub źródła dźwięku, możemy uzyskać bardzo dobre wyniki w przestrzeniach zamkniętych i otwartych. Dzięki temu świetnie sprawdzi się za dnia i w nocy, szczególnie ukazując swój dyskotekowy charakter.

Na prawej krawędzi głośnika znajduje się zamontowana na stałe sznurówka transportowa, umożliwiająca łatwiejszy transport lub zawieszenie głośnika na gwoździu.

Czas działania

Urządzenie posiada wbudowany akumulator litowo-jonowy, który wedle zapewnień producenta wystarczy nawet na 8 godzin ciągłego odtwarzania muzyki z mocnym basem i różnokolorowym podświetleniem RGB. Czas ten możemy dodatkowo wydłużyć, wyłączając podświetlenie i zniżając wartość głośności o połowę. Dzięki temu uda się wykrzesać z urządzenia dodatkowe 2-3 godziny, a to jest wynik o wiele bardziej akceptowalny.

Średni czas potrzebny na pełne naładowanie urządzenia po kablu USB-C zamkniemy w około 2,5-godziny. Gdy skorzystamy z ładowarki sieciowej (brak w zestawie), czas ładowania skrócimy o 40% (około 1 godziny 50 minut). Produkt umożliwia jednoczesne działanie i ładowanie, więc zaopatrując się w powerbank, możemy wydłużyć zabawę o dodatkowe godziny :)

Podsumowanie

Jak na głośnik bezprzewodowy, Audictus Aurora Mini całkiem sprytnie spełnia powierzone mu zadania. Urządzenie oferuje dobre czasy pracy, możliwość sparowania bezprzewodowego jak i klasycznie - po kablu, a także - ku uciesze młodzieży - posiada wbudowane podświetlenie RGB, zlokalizowane na frontowym panelu głośnika. Kompaktowe rozmiary umożliwiają łatwy transport i przenoszenie, gdyż nie zajmuje on za wiele miejsca w bagażu. Głośnik ten okazał się bardzo przydatny podczas kilkudniowego wyjazdu rowerowego oraz podczas wyprawy w górki.

Urządzenie będzie dostępne w sprzedaży na dniach, a jego cena nie powinna być większa niż 129 zł.