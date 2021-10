Mimo iż na blogu co jakiś czas publikuję recenzje lub pierwsze wrażenia z losowo wybieranych gier komputerowych, to najwięcej czasu spędzam przy grach planszowych. Doceniam je przede wszystkim za pomysłowość twórców w kwestii mechaniki rozgrywki, za często nietuzinkową oprawę graficzną i emocje, jakie potrafi taka gra wydobyć. Nie jest też tak, że trafia do mnie z automatu każdy tytuł. Czasami wystarczy dłuższa rozgrywka a niekiedy "zing" od pierwszego spojrzenia. Od momentu pojawienia się na festiwalu fantastycznym Pyrkon, moje zainteresowania grami planszowymi i karcianymi, drastycznie wzrosły.

Niewinne opakowanie ]:)

Zacząłem doceniać niebanalne gry planszowe pokroju Wieże Magów, a także niszowe produkcje takie jak Ravehard, Rosyjska Ruletka czy moje ulubione Uda Łosie od Gryzdanie. Jeżdżąc po festiwalach i konwentach, wielokrotnie natrafiałem na gry skierowane dla dojrzałego odbiorcy. Były to produkcje zazwyczaj poważne i przemyślane, ale także tworzone z jajem i bardzo gęstym, czarnym humorem. Przykładowo Karty Dżentelmenów nie są przeznaczone dla każdego gracza 18+, gdyż nie każdy będzie operować humorem na takim poziomie. Zresztą nie każdego śmieszyć będzie kiblowy humor, wulgarne docinki czy wchodzące w sferę seksualną zdania ośmieszające grających. Jeśli jednak posiadamy stosowny dystans do swojej osoby i innych graczy, często słuchając audycji Standupperskich na polskiej scenie kabaretowej, to być może przypadnie nam do gustu gra karciana Ciemna Strona Mydła, stworzona w kooperacji Gurgiego i Pawlika (komiks internetowy Drzwi Na Rzepy).

Zrzutka zakończona sukcesem

Projekt chłopaków zakładał stworzenie prostej gry karcianej, o podobnych założeniach co wspomniane powyżej Karty Dżentelmenów, ale posiadające bardziej złożone zasady. Oprócz zastosowania bogatszej formy graficznej w postaci rysunków twórcy zdecydowali się wprowadzić poziomy kart, a także dodatkowe statuty, wpływające w znacznym stopniu na samą rozgrywkę. Można powiedzieć, iż mamy do czynienia z miksem Kart Dżentelmenów z Rosyjską Ruletką, ale na bardziej hardkorowym poziomie. Patrząc na zainteresowanie wspierających na zrzutka.pl, gdzie Ciemna Strona Mydła uzyskała aż 682% przewidzianej kwoty, momentalnie ruszyła produkcja.

Polskie projekty mają potencjał!

Biorąc pod uwagę spore zainteresowanie grą, twórcy wydali ją w wersji podstawowej i dodatku, wprowadzającym dodatkowe 50 kart z okazji Pierwszego Namydlenia. Podstawowy wariant, który trafił do mnie z numerkiem 110, składa się ze 170 kart:

5 kart startowych

5 kart poziomów

5 kart luźnych do samodzielnej personalizacji

34 karty zielone

34 karty żółte

34 karty niebieskie

53 karty czerwone

W skład zestawu wchodzi również kartonowe pudełko, dwie gumki recepturki trzymające w ryzach niesforne karty, kolorowa instrukcja obsługi oraz wizytówka twórców. Rozgrywka przewidziana jest od 2 do 5 pełnoletnich graczy. Zależnie od sposobu prowadzenia zabawy, czas jednej rundy może wynieść 15 a w skrajnych warunkach nawet 45 minut. Zasady gry są w miarę proste, choć należy w nią zagrać parę razy, by je przyswoić do perfekcji.

Zasady gry

Ciemna Strona Mydła polega na układaniu iście zabawnych, często odważnych zdań, trafiających w tematykę czarnego humoru oraz zebranych graczy. Rozgrywka polega na ułożeniu kart tworzących "poryte" zdanie opierając się na kartach startowych określających przymiotnik + rzeczownik + czasownik + rzeczownik oraz okolicznik. Następnie każdy z graczy losuje fioletową kartę poziomu. Ważne jest, by nie pokazywać jej innym graczom, gdyż od numerka na niej zapisanego, zależy clou całej zabawy!

Każdy z graczy dobiera ze stosiku 5 kart słów (odwrócone rewersem do góry). Trzymając karty w ręce, gdy nadchodzi nasza kolejka, wykładamy na karty startowe te karty, które posiadają odpowiedni kolor, a także numery (lewy górny róg) posiadające tę samą wartość lub różną o jeden. Chodzi o to że jeśli czerwona karta startowa posiada numer 2, możemy na nią położyć inną kartę czerwoną z numerem 2, ale też 1 lub 3. Po wyłożeniu karty dobieramy kolejną. Należy wspomnieć, iż każda z kart posiada jakąś umiejętność dodatkową. Po jej aktywacji (wyłożeniu), możemy mieć realny wpływ na dalszą rozgrywkę. Umiejętności te mogą być bardzo przydane lub zadziałać na naszą niekorzyść. Wprowadzają one fajny element chaosu w rozgrywkę ;)

Cenzura zamierzona!

Jeśli stwierdzimy jednak, że żadna z 5 kart w naszej dłoni, nie spełnia dalszych oczekiwań, możemy karty odłożyć na spód talii i pobrać nowe. Rozgrywka trwa do momentu, gdy trzy z pięciu numerów kart będą posiadały tę samą liczbę. Gracz dzierżący kartę poziomu, której ilość wynosi 3 lub więcej z pięciu wyłożonych kart, wygrywa. Następnie należy odczytać powstałe w wyniku zabawy zdanie. Z racji tego, iż od ilości graczy zależy długość rozgrywki, możemy potraktować wynik pozytywny jako dalszą kontynuację z ewentualnym odrzutem kart, gdyż wtedy robi się znacznie trudniej.

Z własnego doświadczenia wiem, że tak skrótowo opisana instrukcja może być dla większości czytelników słabo rozumiana, ale uspokajam - należę do grona ciężko kumatych w planszówki / karcianki, a po 2-3 rozgrywkach załapałem jak się w nią gra. Dodatkowo twórcy nakreślili zasady w bardzo rozbudowanej instrukcji obsługi, krok po kroku wyjaśniając zasady gry, sposób wykładania kart, oznaczenia na nich oraz efekty, jakie generują.

Jeśli dodamy do tego wszystkiego pieniste-złociste, nasi rozmówcy wpadną w histeryczny rechot, a zabawa nabierze rumieńców, Ciemna Strona Mydła zawładnie umysłami a zabawa stanie się wręcz epicka. Jak wszystko pójdzie po naszej myśli, to może uda się zagrać na długo zapowiadanej przez redakcję imprezie - HotZlot 2021!

Podsumowanko

Jeśli ruszają Was gry karciane pokroju Kart Dżentelmenów oferujących gęsty, czarny jak smoła i kiblowy humor, spędzacie czas w doborowym towarzystwie i potraficie śmiać się ze swoich przywar, Ciemna Strona Mydła trafi w wasze gusta jak mało która gra. W oficjalnym sklepie za wersję podstawową zapłacimy ~ 100 zł a z dodatkiem za ~150 zł. W cenie otrzymujemy bardzo fajną i zabawną grę do 5 pełnoletnich graczy. Pozycja obowiązkowa dla porytych dorosłych, którzy choć na chwilę chcą odciąć się od stonowanego żywota :)