Cooler Master CK352 klawiatura mechaniczna z pazurem [Recenzja] Strona główna › @lordjahu › Cooler Master CK352 klawiatura mechaniczna z pazurem [Recenzja] 01.07.2022 13:17

Od jakiegoś czasu mam na warsztacie dwie podesłane mi na testy klawiatury mechaniczne Cooler Master SK652 oraz CK352. Obie korzystają z przełączników liniowych Red i posiadają podświetlenie RGB z tą różnicą, że SK652 posiada płaski profil klawiszy a CK352 wysoki. Dziś na warsztacie pojawił się tytułowy CK352, o którym nareszcie mogę co nieco napisać. Na recenzję SK652 musimy jeszcze troszkę poczekać.

Skromnie, ale wysokiej jakości

Klawiaturę otrzymujemy w podłużnym kartonowym pudełku. Wśród akcesoriów znajdziemy instrukcję obsługi wraz z poradnikiem przypisywania klawiszy do funkcji oraz kluczyk do wyciągania klawiszy z przełączników. Zestaw jak na dzisiejsze standardy jest bardzo skromny, ale w zupełności wystarczający.

Jest to model umożliwiający pracę i rozrywkę bez zbędnego użytkowania aplikacji zewnętrznej, gdyż wszystkie potrzebne presety związane z ustawieniem podświetlenia czy sterowaniem funkcjami multimedialnymi, mamy pod ręką. Jak na model dla graczy, zabrakło możliwości tworzenia makr i skrótów mogących nam znacznie pomóc w wymagających grach sieciowych, jak i w zwykłej pracy na komputerze.

Klawiatura została wykonana w zdecydowanej większości z tworzywa sztucznego wysokiej jakości o szorstkim wykończeniu. Zewnętrzna warstwa obudowy, na której spoczywają przełączniki, została wykonana ze szczotkowanego aluminium, dodając urządzeniu poważniejszego charakteru. Pod względem wykonania nie można producentowi niczego zarzucić. Elementy zostały ze sobą świetnie spasowane, przez co urządzenie nie jest podatne na zginanie i nic nie skrzypi, gdy użyjemy do tego trochę siły.

Na prawym, jak i lewym boku konstrukcji, krawędzie zostały wyposażone w podświetlenie RGB, umożliwiając wyświetlenie tego samego koloru co przy przełącznikach. Dzięki temu rozwiązaniu klawiatura podświetla dodatkowo nieco szerszą przestrzeń dookoła. Nie jestem wielbicielem takiego rozwiązania, gdyż na co dzień korzystam raczej z mało inwazyjnego białego podświetlenia, od lat nie korzystając z tęczowego RGB, z którego po prostu wyrosłem.

Na spodzie producent zainstalował dwie odginane nóżki, umożliwiające podniesienie klawiatury względem blatu o 15%, pokryte gumową otuliną, uniemożliwiającą przesuwanie po śliskiej powierzchni. Klawiatura łączy się z komputerem za pomocą 1,8-metrowego kabla zakończonego końcówką USB.

Specyfikacja techniczna

Przełączniki mechaniczne Red Wytrzymałość 50 mln kliknięć Częstotliwość odświeżania 1000hz Podświetlenie klawiszy Wielokolorowe - RGB Rodzaje podświetlenia Punktowe - każdy klawisz w innym kolorze

Strefowe - każda strefa w innym kolorze

Jednostrefowe - wszystkie klawisze w tym samym kolorze

Długość przewodu 1,8 m Kompatybilność system Windows Wymiary 455 x 143 x 36 mm Waga 904 g

Przygotowanie do testów

Na stronie producenta poza broszurkami ze specyfikacją i zdjęciami produktowymi nie znajdziemy żadnej wzmianki o dedykowanym oprogramowaniu. Jedyne co możemy pobrać to prostą aplikację do aktualizacji wbudowanego oprogramowania w klawiaturze. Przed instalacją uaktualnienia kilka razy zdarzały mi się zaniki wybranego podświetlenia wraz z resetem systemu lub błędne zapamiętywanie profili kolorystycznych.

Po zaledwie kilku chwilach problemy te zostaną na stale rozwiązane, po udanym aktualizowaniu systemowym. Należy więc takowe przeprowadzić, by mieć po prostu święty spokój. Po przeprowadzonej aktualizacji ani razu nie spotkałem się z występowaniem podobnych błędów.

Szybkie przełączniki do zabawy

W modelu Cooler Master CK352 znajdują się mechaniczne przełączniki liniowe Red, które według kolorystyki są przeznaczone dla graczy komputerowych. Cechuje je dość spora głośność pracy podczas wciskania, ale odwdzięczają się bardzo szybką reakcją. Klawiatura ta będzie mieć realne zastosowanie w grach komputerowych, szczególnie tych bardziej wymagających, aniżeli strategiach czasu rzeczywistego, gdzie sprawna myszka gra główną rolę.

Na klawiaturze pisze się całkiem sprawnie, zresztą ten wpis blogowy powstał na niej i ani razu nie popełniłem błędu z racji niedopasowanego klawisza. Mamy tu do czynienia z klasycznym układem z częścią numeryczną, lekkim wgłębieniem na klawiszach i możliwym do włączenia podświetleniem. Gdy jednak z takowego nie skorzystamy, musimy mieć na uwadze, że podane na klawiszach oznaczenia są przeźroczyste, a więc mniej czytelne. By temu zaradzić, polecam zastosowanie minimalnego, białego podświetlenia.

Podsumowanie

Klawiatura Cooler Master CK352 to bardzo dobrej klasy, minimalistyczna i pełnowymiarowa klawiatura skierowana dla graczy, jak i zwykłego Kowalskiego. Jej głównymi atutami są podświetlane klawisze oraz zastosowanie wydajnych przełączników liniowych Red. Nieco zawodzi bardzo skromna ilość dostępnych presetów i brak jakiegokolwiek wsparcia oprogramowania do ustawienia własnych skrótów czy makr.

Klawiatura została wyceniona na około ~290 zł* w wersji z przełącznikami RED. Na rynku dostępna jest także wersja z przełącznikami Brown.

* - klikając, zaglądając lub kupując produkt z reflinka, wspierasz moją działalność publicystyczną. Egzemplarz do recenzji otrzymałem od producenta :)