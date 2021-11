Marka Cooler Master to nie tylko chłodzenie, ale i wszelakie akcesoria komputerowe. Firma ta od jakiegoś czasu rozpoczęła ekspansję na urządzenia skierowane dla graczy, wydając na rynek wiele modeli obudów komputerowych z efektownym chłodzeniem, myszki i klawiatury. Zazwyczaj są to modele ze średnio-wysokiej półki cenowej, ale zdarzają się też tanie zestawy. Dzisiaj chciałbym wam zaprezentować jeden z takich właśnie tanich zestawów, skierowanych dla graczy komputerowych. Cooler Master Devastator 3 Plus składa się z myszki i klawiatury. Oba urządzenia posiadają stosowne podświetlenie RGB oraz futurystyczny wygląd. Jednak pozostaje dość ważne pytanie - czy taki plastikowy zestaw, wart jest swojej ceny?

Dobrze wykonany zestaw

W skład zestawu wchodzi myszka, klawiatura oraz prosta instrukcja obsługi, wyjaśniająca m.in układ skrótów na klawiaturze / funkcje związane z wywoływaniem makr. Oba urządzenia zostały wykonane z dobrej jakości tworzywa sztucznego o szorstkim wykończeniu. Jak można zauważyć, producent postarał się o kanciasty, mocno futurystyczny wygląd, który ma dodać urządzeniom pewnej klasy.

Klawiatura została wyposażona w przełączniki liniowe (kompatybilne z Cherry), o działaniu zbliżonym do rozwiązań w klawiaturach mechanicznych. W tym wypadku mamy do czynienia z klawiaturą membranową o bardzo dobrym, wyczuwalnym skoku. Dół klawiatury został również niewiele wysunięty, gwarantując małą, bo małą, wysepkę na nadgarstki. Szkoda tylko, że nie jest ona niczym miękkim pokryta - to zwykły plastik. Na każdym z klawiszy zostały wytłoczone sygnaturki z odpowiednikami znaków, które zostaną podświetlone przy włączeniu zasilania. Wyłączenie opcji podświetlenia, równać się będzie niestety ze słabą widocznością znaków przy dobrze oświetlonym miejscu pracy.

Myszka, podobnie jak klawiatura, została wykonana z dobrej jakości plastiku. Nie ma on tendencji do zbierania odcisków palców i tłustych plam, co uważam za duży plus. Tuż pod rolką przewijania skokowego, znajduje się przycisk do zmiany podświetlenia. Wraz z wybraniem innego koloru zmienia się również czułość myszki. Poziomy DPI są odpowiednio opisane w instrukcji obsługi. Wartości te należy liczyć od 800 aż po 2400 DPI. Również i myszka posiada stosowne podświetlenie RGB, podświetlając nie tylko kółko przewijania, ale i oryginalny szlaczek, umiejscowiony przy dolnej krawędzi myszki.



Oba urządzenia posiadają odrębne kable zasilające o długości 1,8-metra każda.

Specyfikacja techniczna

Typ myszy optyczna Rozdzielczość 800 / 1200 / 1600 / 2400 DPI Podświetlenie 7 kolorów Interfejs USB 2.0 Wymiary myszki 119,1 x 64,6 x 36,7 mm Waga myszki 130 g Typ klawiatury hybrydowa membranowa / mechaniczna Podświetlenie 7 kolorów Pooling rate 125 Hz Interfejs USB 2.0 Wymiary klawiatury 449.7 x 148.4 x 35.6 mm Waga klawiatury 938 g

Pierwsze wrażenie jest pozytywne, ale ...

Wyjmując urządzanie z pudełka, testując, wykorzystując do codziennej pracy, zabawy i rozrywki, a w szczególnym czasie - do grania, zestaw klawiatura + mysz, spisuje się bardzo dobrze. Przymykając oko, iż jest to sprzęt z niskiej półki jakościowej, w sam raz posłuży nam do podstawowych zadań. Osobiście nie przeszkadzało mi wykonanie z tworzywa sztucznego, a opcjonalne podświetlenie po prostu wyłączyłem. Nie jest to również sprzęt dla osób, które wymagają przede wszystkim wydajności podczas zabawy.

Niska czułość na myszce i dość powolne przełączniki, nieco dyskryminują ten sprzęt do sieciowych walk z dynamicznych grach akcji. Stawiałbym raczej na proste gry pokroju Far Cry lub Borderlands, aniżeli pchając się do gier wymagających nadludzkiej zręczności. W kwestii pisania oraz rozrywki, klawisze spiszą się idealnie, pod warunkiem, że jesteśmy mentalnie przygotowani do korzystania z tak taniego rozwiązania. Nieco ubolewałem nad krótkimi nóżkami przy klawiaturze, ale poratowałem się książką jako podpórki i problem zniknął.

Cooler Master Devastator 3 Plus to po prostu dobra, odświeżona konstrukcja, mająca wiele drobnych wad, które w oczach mało-wymagającej większości, przekują się w zalety. Największą zaletą, jest tu przede wszystkim cena urządzenia, klarująca się na poziomie ~170 zł*.

* - klikając, zaglądając i kupując z reflinka, wspierasz moją działalność publicystyczną. Egzemplarz otrzymałem na testy od producenta :)