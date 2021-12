Graczy komputerowych można podzielić na trzy grupy - osoby, które bardzo luźno podchodzą do oferowanych przez producentów akcesoriów peryferyjnych, inni dostosowują takie urządzenia do własnych potrzeb, preferencji i wydatków a jeszcze inni pragną za wszelką cenę otrzymać sprzęt kompletny, najlepiej w jakości premium. Właśnie dla tej trzeciej grupy powstały słuchawki Cooler Master MH752 sygnowane przez producenta jako najwyższa półka jakościowa w portfolio firmy.

Skromny choć konkretny zestaw

Wysoka jakość pozbawiona RGB

Na wstępie trzeba podkreślić, że testowane przeze mnie słuchawki są bardzo porządnie wykonane i znacznie odbiegają od poziomu podobnych cenowo modeli. Przede wszystkim producent zrezygnował z podświetlenia RGB, charakteryzującego zwykle tańsze modele, ukrywając tym "świecącym bajerem" wiele niedoskonałości. Dzięki temu słuchawki nabrały dorosłego charakteru, przez co mogą być użytkowane podczas rozrywki, pracy przy komputerze, a także mobilnie, podczas słuchania muzyki w terenie.

Pianka robi robotę

Słuchawki zostały ułożone w piankowej wytłoczce, znajdującej się w twardym, kartonowym pudełku, który wyjmiemy z głównego opakowania. Pełni on funkcję transportową, ale i zabezpieczającą elementy przed zniszczeniem / otarciem. W środku oprócz słuchawek znajdziemy dołączany mikrofon, instrukcję obsługi oraz materiałowy pokrowiec wraz z kablem mini jack 3,5 mm. W piankowej przegródce znajduje się także osobny przewód z układem DAC, który pozwala na włączenie symulacji dźwięku przestrzennego w standardzie 7.1. Pilot posiada przyciski do sterowania głośnością odtwarzanego dźwięku jak również mikrofonu. Posiada specjalne zapięcie, za którego pomocą przymocujemy pilota np. do koszuli. Pilot jest zakończony złączem USB z jednej strony, a z drugiej wejściem na mini jack 3,5 mm.

Słuchawki zostały wykonane z matowego plastiku dobrej jakości. Elementy całości są ze sobą świetnie zpasowane, przez co nic się nie wygina (oprócz elastycznego pałąka), a krawędzie nachodzą na siebie idealnie. Pałąk został wykonany z metalu, a jego górna część pokryta została pianką zapamiętującą i skórą ekologiczną. Tym samym materiałem pokryto muszle. Z każdej strony możemy rozsunąć słuchawki o dodatkowe ~5 cm, by te zmieściły się na głowę osoby dorosłej. Zaobserwowałem, iż maksymalne rozsunięcie pałąka jest za duże nawet na moją głowę, więc fajnie, że producent zadbał o każdą grupę użytkowników.

Jak one mało ważą!

Zainstalowane na pałąku muszle o 40 mm przetwornikach posiadają bardzo przemyślany system mocujący. Pozwala on na ułożenie słuchawek w poziomie na jednej ze stron, by ułatwić przenoszenie w dołączonym etui, a także tak odpowiednio wygiąć pałąk, by dostosować muszle do głowy użytkownika. Mimo obaw o stan jakościowy elementów wyginać pałąk możemy do woli, przynajmniej do pewnej granicy wytrzymałości części.

Niby takie smukłe, ale ...

Słuchawki po rozsunięciu są dość spore, ale ich waga mała, gdyż mieści się w zakresie 340 g. Duże są również muszle okalające uszy, zapewniając tym samym dobrą izolację od dźwięków otoczenia, choć nie jest to poziom pasywnego ANC. Na zewnętrznym boku każdej ze słuchawek znajduje się logotyp producenta, który na szczęście nie posiada podświetlenia, tak jakby producent chciał powiedzieć wprost - płacisz za jakość i wykonanie, a nie za tanie, kolorowe ozdobniki.

Słuchawki Cooler Master MH752 możemy połączyć z komputerem, konsolą lub smartfonem za pomocą dołączonego do zestawu kabla mini jack 3,5 mm. Należy jednak pamiętać, iż kabel jack-jack, posiada dwa różne wyjścia. Jeden z nich ma specjalnie wyprofilowaną końcówkę, która pasuje do wejścia słuchawkowego w lewej muszli. Możliwe jest także odwrotne zamocowanie, ale w takim wypadku do słuchawek nie będzie docierać żaden dźwięk, a mikrofon będzie bezużyteczny.

Klasycznie po samym kablu też się da ...

W zestawie znalazł się także dopinany mikrofon na złączu mini jack 3,5 mm. Instalujemy go, doczepiając do lewej słuchawki, nad kablem przesyłowym. Jest on elastyczny i osadzony na metalowej głowicy, która powinna przetrwać próbę czasu.

... ale wtedy z mikrofonu nie skorzystamy!

Specyfikacja techniczna

Pasmo przenoszenia 20 - 20 000 Hz Dynamika 97 dB Impedancja 26 Ohm Przetworniki 40 mm Łączność przewodowa Czułość mikrofonu - 42 dB ± 3dB (@ 1KHz) Pasmo przenoszenia mikrofonu 100 - 10 000 Hz Długość przewodu 1,5 m - przewód mini jack 3,5 mm,

1,5 m - przewód USB Waga 340 g Wymiary 149 x 85 x 215 mm

Użytkowanie w praktyce

Słuchawki nieźle izolują otoczenie i oferują wysoką jakość dźwięku, ale mają także jedną istotną wadę. Przy dość długim czasie spędzonym na słuchawkach, szybko robi się w nich ciepło. Po dosłownie paru godzinach użytkowania zauważymy, że okalająca uszy pianka, pokryta skórą ekologiczną ma problemy z odpowiednią wentylacją skóry. Należy wziąć to pod uwagę podczas pracy lub zabawy i co jakiś czas robić sobie krótkie przerwy.

Bardzo dobrze leżą na głowie,

Mimo ogrzewania uszu w zimnie dni, słuchawki są bardzo, ale to bardzo wygodne. Pianka na nausznikach jest miękka, a co za tym idzie komfortowa dla ucha. Mimo iż słuchawki ściśle przylegają do głowy, są nader wygodne, nawet w przypadku gdy użytkownik - jak ja - nosi okulary. Nie zauważyłem znacznych problemów w tej materii. W kwestii dźwięku jest świetnie. Pierwsze co przychodzi mi na myśl to flagowce Logitecha, gdyż ich jakość dźwięku jest porównywalna z tym modelem.

nawet gdy użytkownik nosi okulary!

Słuchawki mają bardzo czystą górę, melodyjną i dźwięczną. Scena jest szeroka, dzięki czemu ładnie eksponuje pasmo dźwięków. Największe wrażenie zrobił na mnie bogaty bas, w którym niskie tony nie gubią się i nie generują przesterów. Spasowanie dźwięków stoi na bardzo wysokim poziomie, dzięki któremu słuchawki odnajdą się w wielu zastosowaniach muzycznych - choćby nadzorując ścieżki audio w programach do montażu wideo. Nieczęsto się zdarza, by słuchawki dedykowane graczom mogłyby być pełnoprawnym wyposażeniem domowego maniaka muzyki.

Jakość dźwięku a mikrofon

By móc skorzystać z dołączonego mikrofonu oraz sterować funkcją dźwięku przestrzennego 7.1, potrzebujemy dopiąć specjalny pilot sterujący do kabla. Po aktywacji tego trybu scena staje się szeroka, jaśniejsza i bardziej przejrzysta, czytelna. Pozwala ona łatwiej odnaleźć się w przestrzeni, co ma ułatwić głównie lokalizację innych graczy w grach wieloosobowych. Nie jest to żadna rewolucyjna zmiana, ale jej sens nabiera zupełnie innego znaczenia w rozrywce lub odtwarzania materiałów dźwiękowych nagranych pod np. kino domowe w standardzie 5.1, 7.1 i wyższych.

Jedyne podświetlenie przy słuchawkach, więc się nie liczy ;)

Efekt oferowany przez dźwięk przestrzenny 7.1 jest naprawdę dobry. Podczas oglądania dynamicznych sekwencji filmowych z pasywnym tłumieniem dźwięków otoczenia i uruchomionym 7.1, wiele scen filmów akcji lub wojennych, potrafiło pokazać swój pazur przy świetnie skomponowanej muzyce lub efektach wybuchów artyleryjskich. Na wielkie brawa zasługuje także mikrofon. Świetnie zbiera dźwięk, nie szumi, nie jest wycofany ani metaliczny a czysty i klarowny. Moim zdaniem jest on solidnie zestrojony pod względem technicznym jak i dźwiękowym. Zresztą jego próbkę możecie posłuchać tutaj:

Słuchawki z mikrofonem Cooler Master MH752 doczekały się także dedykowanej aplikacji, ale jej możliwości opierają się tylko i wyłącznie na equalizerze trzech dostępnych profili, z możliwością dodania kolejnych. Program znacznie upraszcza pracę słuchawek, jednocześnie nie pozwalając na zaawansowaną zabawę suwakami. By zgłębić potencjał możliwości słuchawek, polecam aplikacje firm zewnętrznych, a w przypadku mikrofonu, sprawdzone Audacity.

Aplikacja jest bardzo podstawowa.

Czy warto kupić?

Jestem zdania, że jeśli ktoś poszukuje dobrze grających słuchawek dla graczy, pozbawionych nachalnego podświetlenia, powinien zainteresować się właśnie słuchawkami Cooler Master MH752. Są to świetnie wykonane, wygodne i ładnie wyglądające słuchawki, które nie tylko znacznie zwiększają wrażenia z gier, ale i doskonale nadają się do klasycznego słuchania muzyki i oglądania filmów wideo. W cenie rynkowej, która wynosi niecałe ~400 zł*, mogą okazać się uniwersalną propozycją dla graczy i miłośników dobrego filmu. To jedne z najlepszych słuchawek z mikrofonem i dźwiękiem przestrzennym 7.1, jakie można kupić w cenie do 400 zł!

* - klikając, zaglądając i kupując z reflinka, wspierasz moją działalność publicystyczną. Egzemplarz otrzymałem na testy od producenta :)