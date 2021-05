Nie tak dawno miałem możliwość przetestowania dwóch arcyciekawych konstrukcyjnie i w kwestii specyfikacji - jakościowo, myszek wagi piórkowej MM710 i MM711, oraz całkiem wygodną w użytkowaniu klawiaturę mechaniczną o brązowych przełącznikach - Cooler Master MK730. Tym razem na warsztacie pojawił się zestaw klawiatura + mysz, wyróżniający się na tle swoich braci i sióstr, nie tylko świetnym stosunkiem ceny do jakości, ale przede wszystkim pożądanymi przez graczy możliwościami.

Oba urządzenia wpasowują się bowiem w myśl techniczną dla "prawdziwych graczy", rozumiejąc przez to wizję - że sprzęt dla graczy musi się świecić. Klawiatura to idealny przykład kompromisu między układem mechanicznym a membranowym, który docenią nie tylko zapaleni gracze, ale również pisarze felietonów i niedzielnej publicystyki. W przypadku myszki, mamy do czynienia z prostą konstrukcją, oferującą podstawowe parametry pracy. Jest więc to zestaw w pełni ergonomiczny, z dodatkowym podświetleniem i spełniający swą podstawową funkcję - jest to urządzenie 2 w 1 :)

Jakość wykonania

Jak przystało na takie zestawy, producent gdzieś musiał obciąć koszta produkcyjne. W tym przypadku możemy mieć drobne wątpliwości co do jakości wykonania lub jakości zastosowanych elementów i specyfikacji. Na pierwszy ogień pójdzie więc klawiatura, a pod koniec zajmiemy się myszką.

Muszę przyznać, iż w przypadku jakości wykonania klawiatury, do niczego szczególnego nie można się przyczepić. Została ona wykonana z wysokiej jakości tworzyw sztucznych i osadzona na masywnym, wysokim korpusie. Górna jak i boczne warstwy, zostały pokryte chropowatym wykończeniem, ułatwiających chwyt oraz sprawiającym miłe wrażenie podczas interakcji. Jest to monolityczna konstrukcja, odporna na siły zewnętrzne, a w szczególności na wyginanie. Nie musimy więc martwić się o złe spasowanie elementów wykończeniowych, skrzypienie czy pękanie obudowy. To twardy zawodnik w swojej klasie.

Producent zastosował w klawiaturze liniowe przełączniki membranowo-mechaniczne, zapewniające wysoką responsywność, ale i dobrą kulturę pracy. Są one na tyle dobre, że świetnie sprawdzą się w dynamicznym graniu jak i pracy oraz rozrywce. Do tego wszystkiego należy dorzucić Anti-ghosting dla 26 klawiszy, blokadę klawisza Windows oraz obsługa multimediów poprzez skróty funkcyjne.

Tym, co wręcz "musi" wyróżniać sprzęt dla graczy to kolorowe podświetlenie RGB. Te znajduje się pod każdym z klawiszy, na specjalnej bocznej obwódce oraz na frontowym logo producenta. Stylem podświetlenia, rodzajem koloru i animacją, możemy sterować za pomocą wbudowanych klawiszy funkcyjnych. O dziwo, zabrakło dedykowanej aplikacji producenta. W myśl cięcia kosztów, alfabet, znaki specjalne oraz numeryczne zostały wykonane z prześwitującego plastiku w taki sposób by podświetlenie RGB je wręcz uwydatniało. Także w przypadku całkowitej rezygnacji z podświetlenia, może się okazać, że przestaniemy w ogóle widzieć, w jakie klawisze stukamy palcami. Dla doświadczonych "pisarzy" niewiele się to zda, ale Ci, którzy lubią widzieć co wciskają, mogą być zawiedzeni ...

Na spodzie znajdziemy drobne, odginane nóżki o gumowym wykończeniu, uniemożliwiającym przesuwanie po płaskich powierzchniach. Z klawiatury wychodzi 1,8-metrowy, gumowy kabel - widocznie producent nie zadbał o kwestię materiałowego oplotu, a szkoda.

Myszka również jest idealnym przykładem taniości, ale i jakości współgrających ze sobą elementów. Została ona także bardzo skrupulatnie wykonana, bez jakichkolwiek uchybień od normy, trzeszczących elementów lub źle dopasowanych części. Jest to także świetny przykład minimalizmu i prostoty, który i tak domyślnie ma spełniać swoją główną funkcję - ma działać :)

Ten elektroniczny gryzoń również posiada podświetlenie RGB, ukazujące się w logo producenta oraz przy kółku przewijania. Tuż pod nim, znajdziemy przycisk do zmiany DPI w locie a na lewej krawędzi, dwa przyciski nawigacyjne.

Trochę boli fakt, iż także w tym wypadku mamy do czynienia z gumowym kabelkiem łącznościowym, zakończonym klasycznym USB 2.0, ale w końcu na czymś koszty trzeba ciąć :(

Specyfikacja techniczna

Czułość myszy - 400, 800, 1600, 3200 DPI Sensor myszy - PixArt 5050 Podświetlenie - RGB / 3 tryby (mysz) / 6 trybów (klawiatura) Czas reakcji myszy- 1000Hz / 1ms Rodzaj klawiatury - membrana + mechanik Anti-Ghosting - 26 klawiszy Raportowanie - 125Hz Wymiary - 116.7 x 62.8 x 38 mm (mysz) / 440 x 134 x 40.3 mm (klawiatura) Waga - 89 g (mysz) / 988 g (klawiatura)

Wrażenia z użytkowania

Jak przystało na tani, ale zgrabny zestaw dla graczy, szczególnie tych ceniących jakość wykończenia oraz wszechobecne podświetlenie RGB, naprawdę nie ma się do czego przyczepić. W kwestii wykonania, producent stanął na wysokości zadania, oferując użytkownikowi bardzo dopracowany pod względem budowy, produkt. Specyfikacja jest raczej średniej jakości, ale oferuje wydajną pracę jak i dynamiczną rozgrywkę, nawet przy bardzo wymagających tytułach.

Podczas testów, postanowiłem sprawdzić, jak poradzi sobie podczas pracy hybrydowej w domu. Korzystałem z niej dość długi czas, uzupełniając scenariusze filmowe i realizując zlecenia zespołu z pracy, a po godzinach sprawdzałem ich wytrzymałość i czas reakcji w dynamicznych wzmaganiach w Doom Eternal Ancient Gods part I and II. Do tego przyszło kilka Indyków oraz cotygodniowe walki na froncie II Wojny Światowej w moim ulubionym Battlefield V. Swoją drogą, również z zestawu skorzystałem kilkukrotnie, tworząc wpisy blogowe.

Muszę przyznać że korzystało mi się z tego zestawu bardzo dobrze, co oznacza że mogę go z pewnością polecić, ale tylko w przypadku gdy nie potrzebujemy bardziej zaawansowanych funkcji w swoich urządzeniach wskazujących. Osobiście już dawno odszedłem od schematu klawiatury i myszki po kablu, oddając się w ręce możliwościom bezprzewodowym. Również czekam by Cooler Master poszedł tą ścieżką :)

Podsumowanie

Klawiatura + mysz Cooler Master MS110 to przyzwoity jakościowo i sprzętowo zestaw, który docenią niedzielni gracze oraz użytkownicy poszukujący sprawdzonych urządzeń typu 2 w 1. Mimo kilku niedociągnięć konstrukcyjnych i pójściu na łatwiznę w aspektach wykończeniowych, otrzymujemy bardzo dobrej jakości i klasy sprzęt, mając na uwadze niską cenę, w której zestaw ten wszedł na rynek. Ta zresztą oscyluje w granicy ~250zł, będąc łakomym kąskiem dla osób poszukujących niskiej ceny i dobrej jakości.