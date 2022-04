Ekstremalne przyspieszenie z dyskiem M.2 SSD XPG GAMMIX S70 [Recenzja] Strona główna › @lordjahu › Ekstremalne przyspieszenie z dyskiem M.2 SSD XPG GAMMIX S70 [Recenzja] 04.04.2022 21:58

Jakiś czas temu wpadł mi na warsztat szybki dysk SSD pod PCIe Gen4. Dotychczas korzystałem z nieco słabszego dysku - Samsung SSD 850 EVO M.2 500 GB, wystarczającego do grania ale i zaawansowanego montażu filmów. Od jakiegoś czasu nosiłem się ze zmianą parametrów komputera, ale zniechęcony sporym brakiem komponentów na rynku oraz absurdalnie wysokich cen elektroniki komputerowej, musiałem taki zakup odwlec w czasie. Teraz gdy otrzymałem na testy bardzo szybki dysk SSD na M.2, postanowiłem zrobić szybki upgrade komputera, tym bardziej że na obecnej płycie głównej posiadałem tylko PCIe 3 generacji.

Z racji otrzymywania do testów od agencji PR/Marketing coraz to nowocześniejszych komponentów, nadszedł nieubłaganie dzień szybkiego ulepszenia mojej domowej jednostki komputerowej. W związku z powiedzeniem "jak szaleć, to szaleć" zdecydowałem się na nowy procesor, płytę główną oraz nieco wydajniejsze chłodzenie. Wszystko to, by sprostać komponentom, które przyjdzie mi testować w przyszłości, ale i rozpędzić komputer do wzmożonej wydajności, tym bardziej że biorę się na poważnie za montaż filmów w domu.

Dysk dla wymagających

Dotychczasowa jednostka na dane była mi wystarczająca. Dysk cechował się bardzo dobrą jakością, jak i wydajnością, szczególnie widoczną podczas wczytywania tekstur w grach komputerowych, szybkim ładowaniem poziomów, ale i bardzo dobrym zapisom i odczytom sekwencyjnym. Mimo to zależało mi na nieco szybszej jednostce o potężniejszych parametrach, a patrząc na moją pracę i rozrywkę, potrzebowałem przynajmniej 2x lepszych wyników. Dzięki dostarczonemu na testy tytułowemu dyskowi XPG GAMMIX S70, mogłem sprawdzić, jak taka bestia się sprawuje w praktyce.

Testowany przeze mnie model jest skierowany dla graczy komputerowych oraz edytorów filmowych. Producent chciał osiągnąć przede wszystkim wysoką wydajność w sferze zaawansowanej pracy, jak i rozrywki. Dysk działa na interfejsie PCIe Gen4 rozpędzając się - przynajmniej na papierze - do szybkości sekwencyjnego odczytu/zapisu na poziomie 7400/6800 MB na sekundę. Są to wartości o wiele większe niż te do uzyskania na interfejsie PCIe 3.0. Dlatego właśnie zmieniłem swoją płytę główną z GIGABYTE Z390UD (PCIe 3) na GIGABYTE Z690 AORUS ELITE DDR4 (PCIe 4).

Dysk SSD na M.2 został wyposażony w specjalną, aluminiową konstrukcję rozpraszania ciepła. Ma on tarasową strukturę i wydrążone komory na spodzie, zwiększając powierzchnię i cyrkulację powietrza. Taki układ ma umożliwić sprawne obniżenie temperatury urządzenia w stresie, według producenta nawet o 30%.

Specyfikacja techniczna

Pojemność 1 TB Format M.2 2280 Pamięć flash 3D NAND Kontroler Innogrit IG5236 Interfejs PCIe Gen4x4 Odczyt sekwencyjny (maks) do 7400MB/s Zapis sekwencyjny (maks) do 6800MB/s Temperatura pracy od 0°C do 70°C Odporność na wstrząsy 1500 G/0,5 ms MTBF (czas pracy) do 2 000 000 godzin Wymiary 80 x 22 x 15 mm Waga 34 g

Platforma testowa

Z racji przebudowania stacji roboczej pod przyszłościowe komponenty, poniżej prezentuję, na jakiej konstrukcji przeprowadzałem i będę od dziś przeprowadzał testy sprzętowe:

Procesor Intel Core i9-12900K Unlocked Pamięć RAM Kingston Fury: Renegade 32 GB DDR4 (2x 16 GB) Płyta główna GIGABYTE Z690 AORUS ELITE DDR4 Dysk Samsung SSD 850 EVO M.2 500 GB

XPG GAMMIX S70 M.2 1000 GB

Karta graficzna ASUS GeForce RTX 3070 8GB System Windows 11 Pro 21H2 (22000.593) Chłodzenie Be-Quiet Dark Rock 4 Zasilacz Seasonic Focus Plus 650W 80 Plus Gold Obudowa BE QUIET! Silent Base 802 Black

Testy wydajnościowe

Przed przystąpieniem do testów, zapełniłem dysk w około 30% programami użytkowymi, grami komputerowymi oraz około 100 plikami filmowymi w 4K i około 3000 zdjęć. Wszystko po to by testy były jak najbardziej przejrzyste a nie sztuczne / laboratoryjne.

Podsumowanie

Muszę przyznać, iż testowany przeze mnie dysk spełnił moje oczekiwania względem wydajności, szybkości przetwarzania danych, odczytu i zapisu. Podczas pracy w systemie operacyjnym nie widać aż tak dużej różnicy, jak podczas montażu filmowego, a nawet obróbki surowego materiału 4K 60 fps. Tu sam podgląd nie ścina komputera i niepotrzebna jest na dwóch ścieżkach żadna optymalizacja plików. Render filmowy również znacznie przyspieszył, co w kwestii montażu ma wielkie znaczenie. W grach komputerowych zauważyłem spadek czasu ekranów ładowania o 2-3 sekundy, co może nie jest aż tak ogromnym skokiem jakościowym jak w przypadku zmiany na 2x szybszy dysk.

Dysk SSD XPG GAMMIX S70 dostępny jest w trzech wariantach pojemnościowych - 512 GB / 1 TB oraz 2 TB. Wariant z 1 TB pamięci, który miałem na testach, kosztuje na tę chwilę ~760 zł*. To bardzo szybki dysk dla użytkowników wymagających szybkiej pracy i jeszcze szybszej rozrywki! Polecam :)

* - klikając, zaglądając i kupując z reflinka, wspierasz moją działalność publicystyczną. Egzemplarz do recenzji otrzymałem od producenta :)