Ergonomiczna klawiatura dla miłośników pisania. Recenzja Logitech ERGO K860!

Na blogu miałem już przyjemność testować wiele urządzeń biurowych, skierowanych swą ergonomią dla użytkowników, którzy dużo czasu spędzają przed komputerem. Do takich urządzeń należy zaliczyć m.in fotele biurowe, myszki, klawiatury, ale i sprzęt audio. Głównymi zaletami tych sprzętów jest przede wszystkim wysoka jakość wykonania oraz kształty, zwiększające produktywność w miejscach pracy, ograniczając jednocześnie przyszłe kontuzje i powikłania związane z nie do końca wdrożoną ergonomią na stanowisku biurowym.

Na tę chwilę jedną z przodujących marek na rynku elektroniki użytkowej jest Logitech, która ma w swojej ofercie wiele urządzeń ergonomicznych. Ostatnio na blogu opisywałem kilka z nich - mysz z trackballem MX ERGO, bardzo wygodne słuchawki Zone Wired, mistrza wertykalności MX Vertical, a także dobrze znaną i cenioną w środowisku twórców graficznych - MX Master 3. Tym razem na warsztacie pojawiła się klawiatura biurowa, stworzona dla osób mających w zwyczaju sporo pisać. Została ona odpowiednio wyprofilowana, by zwiększyć komfort pisania i redukować nadwyrężanie mięśni nadgarstków i przedramion, co prowadzi m.in do rozluźnienia dłoni i ramion. Przez Wami Logitech ERGO K860!

Świetnej klasy wykonanie

Klawiaturę otrzymujemy w stosownym kartonie, w którym oprócz niej i dołączonego odbiornika USB Unifying, znajduje się także prosta instrukcja obsługi wraz z kartą gwarancyjną. Po wypakowaniu urządzenia z papieru zabezpieczającego w transporcie zauważymy iż klawiatura posiada wygiętą, wręcz pofalowaną konstrukcję. Zabieg ten ma na celu lekkie podniesienie konstrukcji ku górze, ustawiając jednocześnie dłonie pod bardziej komfortowym kątem. Podobnie miało to miejsce w przypadku myszy wertykalnych.

Urządzenie zostało wykonane z plastiku, zawierającego w sobie aż 71% tworzyw sztucznych uzyskanych z recyklingu używanych produktów konsumenckich. Bardzo cieszy fakt, iż coraz więcej marek pragnie zredukować ślad węglowy swoich firm. Klawiatura posiada zainstalowaną na stałe poduszkową podpórkę pod nadgarstki, wyprofilowaną specjalnie pod falisty kształt urządzenia. Składa się ona z trzech warstw - z pianki zapamiętującej o grubości 4 mm, zapewniającej większy komfort podczas użytkowania oraz wysokiej gęstości piankę o grubości 2 mm, zapewniając większą wygodę, stabilizację oraz równomierne rozłożenie ciężaru. Wierzchnią warstwą jest tutaj dzianina o grubości 0,5 mm, która jest gładka w dotyku, ale i łatwa do czyszczenia i plamoodporna.

Urządzenie prezentuje zakrzywioną i podzieloną klawiaturę pełnowymiarową - ze skrótami funkcyjnymi oraz częścią numeryczną. Jej głównym zadaniem jest poprawienie postury użytkownika podczas pisania, redukując nadwyrężenie mięśni nadgarstków i przedramion, zapewniając tym samym większe oparcie. Zresztą wystarczy położyć dłonie na klawiaturze by od razu odczuć mniejszy brak napięcia mięśni niż w przypadku klasycznych klawiatur. Producent chwali się tym iż ERGO K860 zmniejsza aktywność górnego mięśnia czworobocznego o 21% w porównaniu z tradycyjną klawiaturą bez podpórki pod nadgarstki - oczywiście nie jestem specjalistą w tej dziedzinie i nie mam jak się do tej informacji odnieść, ale przyznaję, że przy dłuższym użytkowaniu (np. pisanie tej recenzji), szło mi bardzo przyjemnie i wygodnie.

Klawisze posiadają matowe wykończenie, znacznie zwiększając precyzję i płynność użytkowania a delikatne zagłębienia ułożenie palców. Dzielony układ klawiatury i falista obudowa oprócz promowania naturalnego rozłożenia dłoni i palców, bardzo pozytywnie wpływają na ergonomię pracy, zwiększając jednocześnie wydajność użytkownika. Tym bardziej iż klawiatura umożliwia pracę "na płasko" lub z lekko uniesioną płaszczyzną. Co ciekawe, odchylane nóżki znajdują się pod poduszkową podpórką, umożliwiając zakres odchylenia w zakresie od 0 do -4° i -7°, sprawiając, że dłonie są nieco bardziej podniesione. Zabieg ten został tak przemyślany w taki sposób by użytkownik mógł skorzystać z klawiatury gdy dla przykładu - pracuje na stojąco.



Klawisze w ERGO K860 posiadają również wiele skrótów funkcyjnych rozłożonych na klawiszach od F1 do F12 oraz kilka dodatkowych umiejscowionych na pozostałej części panelu. Wśród nich, przy części numerycznej, nad strzałkami nawigującymi znajdują się klawisze odpowiedzialne za funkcję Easy-Switch, uprawniającą do przełączania się między urządzeniami, z jakimi została ona sparowana. Łączenie to odbywa się za pomocą odbiornika USB Unifying oraz po łączności bezprzewodowej Bluetooth. Zmiana urządzenia po naciśnięciu klawisza odbywa się natychmiastowo, uprawniając do korzystania do trzech urządzeń jednocześnie, np. komputera, laptopa i tabletu.

Odbiornik USB Unifying znajduje się tuż przy klawiaturze gdy wyjmujemy ją z pudełka, ale możliwe jest także schowanie go w specjalnej przegródce na spodzie obudowy. Znajdziemy tam również dwie baterie alkaiczne AAA (24A LR03 15V), służące jako zasilanie. Producent nie podał informacji, na jak długo powinny one starczyć, ale biorąc pod uwagę, iż korzystamy z technologii Bluetooth Low Energy, wynik ten powinien być zbliżony do MK470, w którym dopiero po roku otrzymałem komunikat o stanu akumulatora wynoszącym 60% - a jest wykorzystywana na okrągło przez ponad rok (8 godzin dziennie).











Specyfikacja techniczna

Oprogramowanie Logitech Options Łączność USB Unifying / Bluetooth Zasięg 10 m Akumulator 2 baterie alkaiczne AAA Kompatybilność Windows 10,

macOS 10.15,

iPadOS 14,

Chrome OS,

Linux, Wymiary 23,3 x 45,6 x 4,8 cm Waga 1,1 kg

Jedna, by wszystkimi zarządzać

Logitech znany jest z tego, iż posiada bardzo fajne oprogramowanie do swoich urządzeń bezprzewodowych. Podobnie jak linia dla graczy Logitech G, klasyczne urządzenia producenta posiadają także dedykowaną aplikację do zarządzania - Logitech Options. Po podłączeniu klawiatury z urządzeniem i poprawnym ich sparowaniu uzyskujemy dostęp do aplikacji i personalizacji klawiatury pod własne potrzeby.

Poza określeniem skrótów funkcyjnych lub ich zmiany na własne, spersonalizowane skróty, otrzymujmy możliwość zaktualizowania wersji oprogramowania lub wykonania kopii zapasowych ustawień. Jak już wcześniej wspomniałem, klawiatura posiada funkcję parowania Easy-Switch, uprawniającą do połączenia i przełączania między trzema urządzeniami jednocześnie. Za pomocą programu, możemy uzyskać podgląd na podłączone z klawiaturą systemy.

Wygoda a praktyka

Nie ukrywam, że do klawiatury miałem dość mieszane podejście, ale w końcu musiałem się przełamać. Najtrudniejsze były 3-4 pierwsze godziny, w których niejednokrotnie chciałem zrezygnować. Bardzo trudno jest się przestawić z płaskiej klawiatury na nieco pofalowaną wersję, tym bardziej jeśli korzystamy z niej na co dzień. Po dłuższym czasie spędzonym na przełamywaniu własnych barier nareszcie przyzwyczaiłem się do tego jakże ciekawego układu. Szybko okazało się iż w kwestii pisania na klawiaturze, ERGO K860 jest kozakiem nad klawiaturami nieskoprofilowymi.

Odłożyłem więc na bok mój domowy zestaw gracza - Logitech G Pro X Superlight oraz Logitech G915 TKL LIGHTSPEED Clicky i wyjąłem MX Verical. Za pomocą tego zestawu napisałem 3 ostatnie blogi i co nieco zmontowałem w programie BlackMagic DaVinci Resolve. Po tym czasie doszedłem do ciekawych wniosków. Po pierwsze nie jest to wcale wygodna klawiatura do pracy graficznych - w tym pracy montażysty wideo czy grafika komputerowego. Po drugie - w przypadku pracy biurowej, szczególnie przy pomocy programów biurowych typu Office, dużej ilości pisania, używania skrótów funkcyjnych, klawiatura ta jest istnym wybawieniem. Jest szybka i niesamowicie wygodna w użytkowaniu. Po trzecie natomiast - zauważyłem iż naprawdę odciążą ona mięśnie!

Podczas tych kilku tygodni testów korzystało mi się z niej wyśmienicie. Podzielony układ klawiatury jeszcze bardziej ulepszył moje pisanie bezwzrokowe, a podzielona spacja znacznie ułatwiła pisanie. Co ciekawe zabieg ten ma także inne zastosowanie - jest przyjazne osobom leworęcznym :)











[ 1 / 6 ]

Podsumowanie

Bez dwóch zdań, klawiatura ergonomiczna Logitech ERGO K860 to jedno z najwygodniejszych urządzeń do pracy biurowej, z jakimi miałem do te pory styczność. Jej niecodzienny kształt oraz podzielona klawiatura, ma zbawienny wpływ na ergonomikę pracy jak i na zmniejszenie zmęczenia mięśni nadgarstków i przedramion. Zastosowana poduszka znacznie wpływa na przyjemność i wygodę pracy a możliwość przełączania się między trzema urządzeniami jednocześnie, zwiększa produktywność na kilku płaszczyznach.

To bardzo przemyślany i wygodny sprzęt, dostarczający użytkownikowi wygody i wydajności podczas wzmożonej pracy biurowej. Klawiaturę ergonomiczną Logitech ERGO K860 możemy zakupić za około ~599 zł*, co może wydawać się ceną wysoką, ale w pełni akceptowalną, za sprawą swoich ergonomicznych zastosowań dla pracy i zdrowia. Szczególnie polecam do długich prac biurowych i klawiaturowym pisarzom :)

* - klikając, zaglądając i kupując z reflinka, wspierasz moją działalność blogerską :)