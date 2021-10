Dawno na kanale nie pisałem o podkładkach pod myszkę. Jakiś czas temu zaprezentowałem na blogu dwie ciekawe podkładki materiałowe z serii Carbon, marki Genesis. Były to Carbon 500 Maxi oraz 500 XXL. Obie podkładki były wykonane z wysokiej jakości materiału i przystosowane były do szerokich biurek roboczych. Tym razem na warsztacie przyszło mi testować najnowszą wersję Genesis Carbon 700 w rozmiarze XL (dostępna jest również Maxi), wykonane z materiału cordura, tkaniny wysoce odpornej na tarcia.

Podkładka, jaką miałem przyjemność testować, różni się od poprzednich, przede wszystkim wymiarami. Mamy do czynienia z klasyczną podstawką, lecz nieco większą, zachowującą stosunek ścianek 4,5 do 4. Jej wymiary to 450 x 400 mm, przy grubości nie większej niż 3 mm. Podkładka posiada materiałowe obszycie i gumowy spód, uniemożliwiający jej przesuwanie podczas dynamicznego użytkowania. Wisienką na torcie jest tutaj zastosowany materiał. Producent nareszcie wykorzystał do produkcji ceniony wśród zaawansowanych graczy materiał zwany condurą.

Materiał ten cechuje duża wytrzymałość na otarcia i przetarcia, często wykorzystywany będąc w produkcji plecaków turystycznych i rowerowych, a także odzieży motocyklowej. Jest on również odporny na działanie zmiennych warunków atmosferycznych. W jego skład wchodzi m.in poliamid z powłoką poliuretanową i domieszką teflonu, tworząc zwartą powłokę, charakteryzującą się także dość niską wagą.

Genesis Carbon 700 XL oraz Maxi posiadają gładką powierzchnię typu "speed", skierowaną dla użytkowników grających w wymagające, wieloosobowe gry akcji, ale podkładkę docenią również inni użytkownicy myszek. Mnie osobiście w pracy wystarczy podkładka twarda z tworzywa sztucznego, pozwalająca z dużą dokładnością pracować na programach graficznych i filmowych. Na czas testów przesiadłem się na wersję materiałową i znacznych różnic nie zauważyłem. Jest ona na pewno przyjemniejsza dla skóry i o wiele delikatniejsza, niż twarda bryła z plastiku.

Podkładka współpracuje ze wszystkimi myszkami optycznymi i laserowymi, więc nie będzie obawy, że akcesoria nie będą ze sobą współpracować. Z myszki korzystałem także podczas grania w gry komputerowe. Mogłem sprawdzić jak zachowywać się będą na niej myszki pokroju Genesis Krypton 200, Cooler Master CM310 czy moja ulubiona Logitech G Pro X. Z żadną z nich nie uświadczyłem problemów, działały jak zawsze, oferując nienaganną pracę i płynność. Zauważyłem jednak, że w bezpośrednim starciu z Carbon 500 wykonanego z wysokiej jakości tkaniny, zyskałem nieco wydajniejszą płynność. A byłem pewien, że między modelem 500 a 700, znacznej różnicy nie zauważę.

Wedle informacji podanej przez producenta, podkładki pod mysz - Genesis Carbon 700 XL (450 x 400 mm) oraz 700 Maxi (900 x 420 mm) pojawią się w sprzedaży na dniach w polskich sklepach z elektroniką. Ich ceny rynkowe powinny wynieść 99 zł za wersję XL i 149 za Maxi.