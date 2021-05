Marka Genesis to nie tylko urządzenia wskazujące - myszki i klawiatury, ale również pokaźna baza różnorakich akcesoriów dla graczy. Ich produkty charakteryzują się dobrą jakością wykonania oraz nader przystępną ceną, co dodatkowo zachęca odbiorców do zakupów. Domyślną grupą docelową marki są młodzi ludzie, mający w dzisiejszych czasach istnego "hopla" na futurystycznych kształtach i kolorowym podświetleniu RGB.

W skład sprzętów dodatkowych należy wliczyć m.in głośniki stacjonarne. Miałem możliwość recenzowania kilku z nich na blogu - Genesis Helium 100BT, Helium 200 oraz nieco większe - Helium 700BT. W dzisiejszej recenzji znalazły się głośniki należące do średniej klasy jakościowej producenta, a dokładniej tytułowe Genesis Helium 300BT, posiadające podświetlenie ARGB. Genesis wyposażył je także w kilka dodatkowych bajerów, których na próżno szukać u wyższych klasowo modeli producenta.

Niezłe wykonanie

Głośniki zostały zapakowane w masywnym, kartonowym opakowaniu. W środku kartonu oprócz głośników znajdziemy także instrukcję obsługi w kilku językach (także polskim) oraz dedykowane okablowanie. Znajdziemy w nim RCA mini-jack 3,5 mm oraz USB, 3-pin 5V (ARGB) wraz z przedłużką. Dodane do zestawu akcesoria pozwolą nam łatwo podłączyć głośniki do komputera, ale również sterować podświetleniem z poziomu płyty głównej. Choć i tak moim największym faworytem jest tu łączność bezprzewodowa.

Głośniki zostały wykonane w większości z tworzyw sztucznych a obudowa z drewna. Posiada ona specjalne wykończenie, wzorowane na imitacji karbonu, sprawiające świetne wrażenie tuż po wyjęciu z pudełka. Szlaczek ma również wyczuwalną fakturę. Głośniki można podzielić na dwie kolumny - główną oraz dodatkową. Należy przyjąć, iż ta posiadająca panel sterujący, powinna znaleźć się po prawej stronie biurka a druga po lewej - inaczej, będziemy zmuszeni pozmieniać ustawienia domyślne w komputerze.

Na froncie każdego z głośników o mocy 12W, znajdują się dwa okręgi, otoczone diodami RGB. Te działają w kilku trybach, którymi zresztą możemy sterować za pomocą panelu sterowania na jednej ze ścianek prawego głośnika.

Panel sterujący oprócz przycisku zasilania posiada kilka wejść. Oprócz wejścia na kabel przesyłowy lewego głośnika znajdziemy tam wspomniane wcześniej wejście RCA mini-jack 3,5 mm oraz USB, 3-pin 5V (ARGB). Do sterowania głośnością oraz basem, producent przygotował dla użytkowników specjalne pokrętła a tuż po lewej stronie przyciski funkcyjne. Te ostatnie, posłużą nam do poprawnego sparowania urządzeń bezprzewodowo, przejścia w tryb Eco lub spersonalizowania podświetlenia pod jeden z kilku trybów animacji.

Producent daje więc możliwość podłączenia urządzenia na 3 sposoby - przewodowo lub bezprzewodowo, a także bezpośredniego wpięcia kabla do płyty głównej komputera i zarządzanie podświetleniem z jej poziomu.

Specyfikacja techniczna

Moc RMS 24 W (2x 12W) Pasmo przenoszenia 100 Hz - 20 kHz Komunikacja przewodowa / bezprzewodowa Złącza RCA, minijack 3,5 mm Sterowanie ARGB USB, 3-pin 5V Wymiary 200 x 85 x 105 mm

Pierwsze podłączenie

By poprawnie sparować głośniki tuż po ich podłączeniu do źródła zasilania, wystarczy skorzystać z dodanego do zestawu kabla RCA mini-jack. Natomiast jeżeli jesteśmy wielbicielami rozwiązań bezprzewodowych, należy zgodnie z zapisem w instrukcji obsługi, przycisnąć i przytrzymać przycisk MODE na obudowie. Gdy dioda zacznie szybko pulsować, należy wybrać na komputerze / telefonie wyszukiwanie urządzeń po Bluetooth. Parowanie zakończy się gdy oba urządzenia się odnajdą i zatwierdzą wzajemną komunikację.

Dwa dodatkowe przyciski w panelu sterującym odpowiadają za tryb Eco, w którym po godzinie bezczynności, głośniki przechodzą w tryb uśpienia oraz RGB, służący do zmiany trybów podświetlenia oraz animacji. Domyślnie głośniki mają uruchomioną animację tęczy, ale możliwe jest również ustawienie stałego koloru czerwonego, powolnego przeskakiwania między kilkoma kolorami a dla entuzjastów braku podświetlenia, możemy je po prostu wyłączyć. Podświetlenie jest kompatybilne z Polychrome RGB, Mystic Light Sync, RGB Fusion oraz AuraSync.

Jakość oferowanego audio

Od kilku dobrych lat korzystam z prostych głośników Logitecha - Z200. Uważam je wystarczające do moich potrzeb, tym bardziej że do rozrywki i grania wykorzystuję raczej słuchawki nauszne wielu producentów. W porównaniu co lepiej gra nie zauważyłem aż tak drastycznych różnic. Na pewno trzeba przyznać, iż Genesis posiada specjalne pokrętło, zwiększające bas co może wydobyć z utworów dodatkowej głębi.

Głośniki grają czysto, nie trzeszczą przy największej głośności i są wręcz idealne gdy nie wymagamy, nie wiadomo czego z głośników, w cenie do 300 zł. Nie wiem jednak, czy była to wada mojego modelu, czy całej serii, ale nie byłem w stanie wyjść poza pewną skalę głośności - wydawało mi się, że głośniki grają o 20-30% ciszej niż moje domowe. Po użyciu dodatkowego basu efekt ten się niwelował, ale nie ukrywam, że fanem wzmocnień po prostu nie jestem.

Podsumowanie

Jeżeli szukasz dobrych głośników działających przewodowo lub bezprzewodowo, wymagasz dodatkowego podświetlenia i chcesz się zmieścić w cenie do 300 zł, to trafiłeś idealnie. Genesis Helium 300BT ARGB pozwala na sterowanie podświetleniem z poziomu głośników lub płyty głównej komputera. Oferowane audio jest dobrej jakości, choć nie ukrywam, że według mnie grają nieco za cicho, choć niewątpliwie nadrabiają basem. Na tę chwilę głośniki można zakupić w cenie ~260 zł*.

* - klikając, zaglądając i kupując z reflinka, wspierasz moją działalność publicystyczną.