Poszukiwanie idealnego biurka to wcale nie jest łatwe zadanie. Na rynku istnieje bowiem bardzo wiele marek, oferujących podobne do siebie meble, różniące się zwykle materiałem bazowym oraz wykończeniem. Zdecydowaną mniejszość takich mebli, stanowią tzw. biurka dla graczy - specjalnie wyprofilowane i wyposażone pod kątem wymagających użytkowników. Wiele z takich modeli jest coraz częściej produkowanych lub sprzedawanych pod brandem znanej marki producenta elektroniki dla graczy. Do tej pory miałem na warsztacie trzy takie biurka - Holm 300, Holm 200 RGB i Holm 510 RGB, różniące się nie tylko wymiarami i wyposażeniem, ale również ceną.

Zresztą nie ma co ukrywać: kupowane w sklepach pod brandem znanej marki modele, zawsze będą droższe niż te zamawiane w zwykłym meblowym lub samodzielne składaki. Sam posiadam takie biurko i cenię je przede wszystkim za jakość wykonania, idealną wysokość i łatwość w utrzymaniu czystości (choć to u mnie trudne, bo mam psiaka). Czym zatem wybija się w tym wszystkim biurko Genesis Holm 320 RGB? Kolorem ;)

Prosty montaż

Mebel biurowy otrzymujemy w dużym, masywnym kartonie, który jak śmiem zaobserwować, jest "istną zmorą kurierów". Za każdym razem słyszę te samo pojękiwanie podczas transportu na pierwsze piętro bloku, choć i czasami taki kurier się wycwani i zaleci samodzielne wniesienie paczki do mieszkania. Co prawda ~19 kg to nie jakiś kosmiczny poziom, ale wymiary opakowania 11 x 64 x 126 cm, potrafią sporo utrudnić samodzielne wnoszenie. Każdy z elementów konstrukcji biurka został zapakowany w folie zabezpieczające i oddzielony od siebie dużymi płatami styropianu. Także ostrzegam: zaopatrzcie się w odkurzacz, bo strasznie się sypie cholerstwo.

Następnym krokiem jest wyjęcie wszystkich elementów i ich segregacja. W moim przypadku wszystko układam na podłodze, segreguję według kroków z instrukcji obsługi i dopiero potem przystępuję do składania. Elementy możemy podzielić na trzy struktury: metalowa rama - nogi i podpory, blat oraz elementy mocujące, takie jak: uchwyt na kubek, na słuchawki i na pady. Dodatkowo producent dorzuca do tego wszystkiego małą półkę na monitor lub drobne elementy wraz z ładowarką bezprzewodową (5V-2A) i HUB'em na 3x USB 3.0.

Producent wyposaża zestaw w czytelną i w miarę prostą instrukcję obsługi, w której ponumerowano kroki, jakie należy wykonać w poszczególnym montażu. Ten rozpoczynamy od nóg, poprzez montaż blatu i mocowań dodatkowych a kończąc na dokręceniu półeczki i zatkania dziur odpowiednimi wtykami. Nie mogło zabraknąć woreczka z dedykowanymi śrubkami oraz "fenomenalnym" śrubokrętem. Za każdym razem dorzucany jest ten sam model, który ma tendencje do częstego uszkadzania śrubek podczas montażu - jest wykonany ze słabej jakości metalu. Najlepiej i najbezpieczniej jest użyć domowych wkrętaków - będzie szybciej i bez zbędnego przeklinania podczas montażu.

W skład zestawu wchodzi także pilot sterujący podświetleniem RGB, zainstalowanym na jednej z metalowych ramek pod blatem biurka. Ogólnie musimy zaopatrzyć się w trzy porty USB, z czego jedno z nich szybsze - uzyskamy dzięki temu dostęp do HUB'a na biurku oraz doprowadzimy zasilanie do podświetlenia RGB, oraz ładowarki bezprzewodowej. Można więc pomyśleć o podłączeniu kabli do komputera lub do laptopa.

Sam montaż nie należy do najtrudniejszych i w zupełności wystarczy do niego jedna osoba. Z racji tego iż mamy do czynienia z tym samym modelem co Holm 300, zdecydowałem się nie nagrywać wideo z montażu białej wersji kolorystycznej, by od razu przejść do jego prezentacji. Jeśli jednak chcielibyście zobaczyć jak prosty i szybki jest proces montażu, odsyłam do filmu.

Specyfikacja techniczna

Materiały Stal / MDF Kolor Biały Podświetlenie RGB, regulowane - pilot Konstrukcja - uchwyt na słuchawki,

- uchwyt na kubek,

- uchwyt na gamepady,

- półka na monitor,

Funkcje elektroniczne - ładowarka bezprzewodowa,

- Hub USB (3x USB 3.0)

- podświetlenie RGB Wymiary półki na monitor 200 x 300 mm Wymiary biurka 75 x 60 x 120 mm Waga 18 kg

Jakość wykonania

W związku z tym iż mamy do czynienia z tą samą - na pierwszy rzut oka - konstrukcją, co w recenzowanym na blogu 2 lata temu biurkiem Holm 300, skupię się tylko na widocznych różnicach. Przede wszystkim zastosowano inny kształt metalowych nóżek, świetnie rozkładających ciężar blatu oraz sprzętów na nim się znajdujących. Dodatkowo producent zrezygnował z metalowego koszyczka, domyślnie zainstalowanego pod biurkiem, tuż przy panelu frontowym. Moim zdaniem to dobry krok, gdyż w swoim modelu domowym od razu musiałem takowy wyinstalować, gdyż bardzo mi przeszkadzał.

Zmiana konstrukcyjna dotyczy także ułożenia metalowych ramek pod wykonanym z płyty MDF blatem. W tym modelu w odległości ok. 11 cm od frontowej krawędzi, na wysokości 74 cm, znajduje się frontowa listwa podtrzymująca blat. Jej niefortunna lokalizacja uniemożliwia mi wsunięcie fotela pod biurka, gdyż jego najniższa wysokość podłokietników (schowanych) wynosi właśnie 74 cm. Należy wziąć to pod uwagę jeśli mamy dość spory fotel ergonomiczny.

Na tylnej krawędzi metalowej konstrukcji, tuż pod blatem znajduje się zamontowany na zewnętrznej listwie podświetlany panel RGB. Zasilany jest on za pomocą kabla USB, a obsługiwany za pomocą dołączonego do zestawu pilota sterującego. Możemy nim określić rodzaj animacji, tryby podświetlenia oraz kolor, jaki ma się wyświetlać za biurkiem. LED'y świecą dość mocno, umożliwiając rozświetlenie ściany w nocy, a także za dnia.

Na blacie możliwe jest zainstalowanie dwóch dodatków w postaci ładowarki bezprzewodowej oferującej ładowanie z mocą 5V - 2A a także port HUB z 3x USB 3.0. Pomiędzy HUB'em znajdują się dwa otwory, umożliwiające poprowadzenie okablowania do myszy / klawiatury, ew. podświetlanej podkładki. Na tylnej krawędzi blatu znajduje się dokręcana półeczka na monitor / bibeloty, oraz metalowy koszyczek na listwę zasilającą lub kable.

Biurko posiada nakładkę, z wytłoczonym karbonowym szlaczkiem, który dodaje mu znacznej estetyki. Z racji tego, iż biurko ma biały kolor, rzadziej będzie na niej widoczny kurz, tak jak ma to miejsce w przypadku ciemnych mebli. Biurko to umożliwia zainstalowanie metalowych ramion do monitora, gdyż na całej długości spokojnie zmieszczą się na nim dwa urządzenia.

Wrażenia z użytkowania

Muszę przyznać, iż bardzo spodobało mi się nowe biurko producenta. Poprzednie dwa modele - mniejsze oraz większe, były dla mnie istną kalką Genesis Holm 300. I choć ten model jest raczej odświeżoną wersją podstawowego biurka producenta, to te kilka przedstawionych w recenzji przykładów, sprawia wrażenie kompromisów. Mnie osobiście bardzo odpowiadają jego wymiary, dostosowane pod sylwetkę osoby dorosłej jak i młodzieńca. Blat posiada dobrą szerokość i głębokość, umożliwiając instalację monitora w dobrej odległości lub pozostałej elektroniki.

Od jakiegoś czasu doceniam zamontowaną w blacie ładowarkę bezprzewodową, gdyż za jej pomocą podładuję telefon lub zegarek, o wiele dłużej niż bym chciał, ale zawsze jakiś % podskoczy. Fajnie jakby producent poszedł z biegiem czasu i zaoferował ładowarkę bezprzewodową na poziomie 20-40W. Porty USB 3.0 od dawna służą mi do podładowania urządzeń nagrywających, a'la dron i kamerka sportowa, ale też do zrzutu danych do komputera. W kwestii bocznych uchwytów korzystam z nich bardzo sporadycznie. Ten na kubek świetnie trzyma paprotkę a ten na słuchawki pasek od spodni. Półkę na monitor, wykorzystuję bardziej jako półkę na elektronikę.

Ogólnie rzecz biorąc biurko Genesis Holm 320 RGB to całkiem wygodny i w pewnym stopniu kompletny sprzęt do pracy, zabawy i rozrywki. Jedynym minusem tej przyjemności jest cena, klarująca się na poziomie ~899 zł*, co może doprowadzić o palpitację serca każdego zainteresowanego. Także i moim zdaniem jest to kwota nieco za duża, ale oferująca całkiem dobrej klasy wykonanie.

PS: Tak, jestem świadom, że domowym sposobem można taniej, ale podliczcie sobie materiały, czas, montaż, waszą pracę i branding. A tak w ogóle, komentarze czas start ;)

* - klikając, zaglądając i kupując z reflinka, wspierasz moją działalność publicystyczną.