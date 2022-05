Genesis Krypton 555 - niepozorny gryzoń z sensorem optycznym Pixart PAW3333. Strona główna › @lordjahu › Genesis Krypton 555 - niepozorny gryzoń z sensorem optycznym Pixart PAW3333. 06.05.2022 11:04

Seria myszek dla graczy Genesis Krypton utrzymuje dobry stosunek ceny do jakości. Dotychczas na warsztacie blogowym miałem możliwość sprawdzenia w praktyce modeli Krypton 200, 290, 300, 400, 510, 550, 700 G2, 770 i 800. Tym razem producent postanowił wydać odświeżoną wersję Kryptona 550, ale z nowoczesnym sensorem optycznym Pixart PAW 3333. Cena nowego urządzenia jest równocześnie 30% mniejsza w stosunku do pierwowzoru.

Niepozorny gryzoń do zadań specjalnych

Budowa i wykonanie

Względem modelu 550, Krypton 555 przeszedł minimalistyczny lifting. Ponownie stykamy się tą samą konstrukcją wykonaną z tworzywa sztucznego dobrej jakości. Elementy składowe zostały ze sobą świetnie spasowane, przez co nic nie trzeszczy. Jak można zauważyć, zastosowano tu konstrukcję "dziurkowaną", umożliwiającą wentylowanie dłoni podczas użytkowania, ale jednocześnie zbierania tłuszczu i kurzu. Producent nie dał niestety możliwości łatwego demontażu konstrukcji zewnętrznej.

Wystarczająca ilość akcesoriów

W skład zestawu startowego wchodzi tytułowa myszka, instrukcja obsługi oraz dwa zapasowe ślizgacze teflonowe. Mimo że mamy do czynienia z tanią konstrukcją, cieszy fakt, iż producent zastosował kabel w materiałowym oplocie o długości 180 cm, klasycznie zakończonym USB 2.0. Myszka posiada dwa boczne, w pełni programowalne przyciski po lewej stronie, osadzone na plastikowej obudowie imitującej karbon. Górna część myszki została wyposażona w dwa przyciski funkcyjne - DPI oraz tryb podświetlenia RGB. Tuż nad nimi znajdziemy podświetlane kółko wyboru w trybie skokowym, pełniące również funkcję przycisku.

Również w kwestii spodu myszki, niewiele się zmieniło. Tuż przy podstawie znajduje się podświetlany rant RGB, możliwy do zmiany kolorystyki za pomocą dedykowanego przycisku lub głębszej personalizacji w oprogramowaniu producenta. Na spodzie znajduje się nowoczesny sensor optyczny Pixart PAW 3333 oraz suwak do zmiany profilu podświetlenia.

Prosty i mało skomplikowany

O dziwo myszka, mimo swojej powtarzalności między modelem 550 a 555, charakteryzuje się wygodnym, ergonomicznym kształtem. Korzystanie z niej nie obciąża tak bardzo nadgarstka i nie męczy dłoni, w stosunku do prostych myszek. Jej korpus to niecałe 70 g. Gdy wyłączymy za pomocą suwaka podświetlenie RGB, myszka dla graczy nabiera całkiem innego sensu.

Specyfikacja techniczna

Sensor Optyczny Pixart PAW3333 Przełączniki Kailh GM 4.0 Rozdzielczość 200 - 8000 DPI Akceleracja 35 G Próbkowanie 1000 Hz Szybkość śledzenia 300 inch/s Szybkość przetwarzania danych 8000 FPS Komunikacja USB 2.0 Wbudowana pamięć tak Programowalne przyciski 7 Podświetlenie RGB Długość przewodu 180 cm Wymiary 128 x 68 x 42 mm Waga 70 g

Dedykowane oprogramowanie

Do poprawnej konfiguracji myszki, wymagane będzie pobranie i zainstalowanie dedykowanej aplikacji Genesis Krypton 555 software ze strony producenta. Sterownik prezentuje się przejrzyście i schludnie, dzieląc ekran główny na cztery kategorie. W pierwszej zakładce otrzymujemy możliwość edycji i przypisania działań pod 7 programowanych przycisków. Możemy je także przypisać pod wbudowane profile. Kolejna zakładka "Zaawansowane" pozwala na ustawienie parametrów myszki pod nasze preferencje, zmieniając szybkość raportowania, czułość myszy czy zmianę DPI. W przypadku zmiany czułości od 800 do 8000 DPI wybieramy także kolor podświetlenia. Ten po wybraniu danej wartości, zmienia kolor kółka wyboru oraz logo, znajdującego się tuż pod kratką.

Dwie pozostałe zakładki służą do przypisywania makr, skrótów i funkcji, a także pozwalają nam na wybór odpowiedniego podświetlenia. Użytkownik wyreguluje tu tylko podświetlenie rantu przy spodzie myszki - do wyboru animacje, stały kolor lub całkowite wyłączenie podświetlenia.

Komfort użytkowania

Największa zmiana względem poprzednika zaszła wewnątrz obudowy, Producent zastosował pod PPM i LPM przełączniki Kailh GM 4.0. Są to jedne z cięższych i niezawodne na rynku przełączniki, stosowane głównie w konstrukcjach mechanicznych, Smaczku dodaje fakt, iż producent wycenił ich żywotność do 60 milionów kliknięć, co w przypadku takich myszek do 100 zł jest mało spotykaną sytuacją. W praktyce, przełączniki GM 4.0 są nieco hałaśliwe, ale działają wyśmienicie.

Wybrałem tylko podświetlenie DPI

W kwestii wygody użytkowania jest bardzo dobrze. Producent zastosował tu profil typu Palm i Claw grip, znacznie ułatwiającym chwyt podczas użytkowania. Największą bolączką nowego modelu myszki jest wątpliwie zamocowana rolka przewijania. Posiada ona dobry skok, pojedyncze stopnie przewijania są dobrze wyczuwalne, ale zbyt luźne osadzenie, powoduje, że lekko chybocze się na boki. W kwestii podświetlenia myszka prezentuje się nienachalnie, co jest niebywałą zasługą schowanych elementów podświetlenia oraz w przypadku użytkowników nie-grających, możliwość stałego ich wyłączenia.

Szczerze powiedziawszy, nie spodziewałem się znacznego progresu względem modelu 550. Okazuje się jednak, że gryzoń w cenie mniejszej niż 100 zł może pokazać pazur, szczególnie gdy w temacie jest wyższej jakości specyfikacja. Z myszki korzystałem głównie w pracy podczas montażu filmów i drobnych prac graficznych, wymagając przede wszystkim wysokich czułości. Z urządzenia korzystało mi się bardzo dobrze.

Wygoda i funkcjonalność

Podsumowanie

Między modelami Krypton 550 a Krypton 555 zaszła drobna, ale zauważalna rewolucja. Nowy gryzoń może pochwalić się o wiele wydajniejszą specyfikacją, zamkniętą w dobrze znanej obudowie. Największym jednak plusem jest niższa cena rynkowa urządzenia, zamykająca się w okolicach ~90 zł*. To bardzo dobra cena za myszkę o takiej specyfikacji. Polecam :)

* - klikając, zaglądając i kupując z reflinka, wspierasz moją działalność publicystyczną. Egzemplarz do recenzji otrzymałem od producenta :)