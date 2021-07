Jakiś czas temu na warsztacie pojawiły się nowe słuchawki marki Genesis, Neon 750 RGB. Na tle swoich starszych braci wybijają się jakością wykonania, wygodą użytkowania oraz sporą ilością akcesoriów dodatkowych w zestawie. Testując nowy model, bazowałem na wcześniejszych wersjach słuchawek producenta, a przede wszystkim perełkach pokroju Argon 600, Radon 600 oraz wyśmienitych Radon 720.

Skromny zestaw za 230 zł

Wysoka jakość wykonania

Osoby zaznajomione z produktami marki Genesis są świadomi, że produkty te charakteryzują się w większości średnią jakością wykonania, ale nadrabiają braki funkcjonalnością oraz ceną. Trudno jest w portfolio producenta doszukać się wysokojakościowych produktów lub należą one do swoistej niszy. Po 2 tygodniach testów mogę spokojnie napisać, iż Neon 750 RGB zalicza się do tych wyższych jakościowo produktów.

W miarę lekkie

Jak już wcześniej wspominałem, producent uzupełnił zestaw kilkoma przydatnymi akcesoriami. W ich skład wchodzi materiałowe etui transportowe, instrukcja obsługi oraz dwie przejściówki pomocnicze - przedłużka USB oraz kabel rozdzielający jack, na obsługujący mikrofon i słuchawki komputerowe (3-pin minijack 3,5 [x2] adapter)

Biorąc słuchawki pierwszy raz do rąk, docenimy ich jakość wykonania oraz wysokiej klasy komponenty użyte podczas produkcji. Górny pałąk pokryty został pianką zapamiętującą i obszyty skórą ekologiczną. Dzięki temu wygodnie leży na głowie użytkownika nie sprawia mu dyskomfortu podczas długiego użytkowania. Poniżej znajdują się wysuwane, aluminiowe uchwyty, na których ulokowane zostały nauszniki. Te możemy wysunąć do 5 cm z każdej strony.

Pasują na dużą głowę i świecznik :)

W kwestii nauszników, mamy do czynienia z 50 mm przetwornikami. Zostały one osadzone na dużych muszlach, również pokrytych skórą ekologiczną i pianką zapamiętującą. Z racji tego, iż model ten należy do słuchawek wokółusznych, umożliwi także bierną redukcję odgłosów otoczenia. Według testów i własnych spostrzeżeń redukcja ta tyczy się około 70% dźwięków z otoczenia - to bardzo dobry wynik.

Na zewnętrznych ściankach słuchawek znajduje się podświetlane logo producenta, które zainicjujemy, podłączając do komputera zamontowany na stałe w lewej słuchawce, kabel zakończony wyjściem USB. Tuż nad kablem zasilania, znajduje się wejście na mikrofon. Na szczęście producent zastosował możliwość jego wypinania. Mikrofon jest elastyczny, a więc umożliwia jego ustawienie pod preferencje użytkownika.

Możliwość dopięcia mikrofonu

Z lewej słuchawki wychodzą domyślnie jeden kabel, prowadzący do panelu nawigacyjnego, osadzonego na małej wysepce. Z tego miejsca możemy sterować podświetleniem słuchawek (animacja), a także korzystać z mikrofonu oraz ustawiać jego głośność.

Na jego końcu znajduje się rozwidlenie na USB (zasilanie podświetlenia) oraz wyjście mikrofon-słuchawki, które podłączymy domyślnie do konsoli, smartfona lub laptopa. Gdy zechcemy skorzystać z komputera PC, skorzystamy z dołączonej do zestawu przejściówki.

Okablowanie dodatkowe

Specyfikacja techniczna

Membrany 50 mm Impedancja 32 Ohm Materiał aluminium, skóra ekologiczna, tworzywo sztuczne Pasmo przenoszenia 100 - 16000 Hz Czułość mikrofonu -42 dB Dynamika głośników 106 dB Pasmo przenoszenia słuchawek 20 - 20000 Hz System audio 2.0 Komunikacja przewodowa Podświetlenie RGB Długość przewodu 150 cm Złącza USB Typ-A, 4-Pin

Oferowana jakość dźwięku

Ze słuchawek korzystałem bardzo okazyjnie, gdyż ostatnie tygodnie czynnie spędzam na testowaniu nieco bardziej zaawansowanych technologicznie modeli, co niestety zabiera mi bardzo wiele czasu wolnego. W ramach chwili wytchnienia korzystam z nich podczas grania na konsoli przenośnej Nintendo Switch lub na laptopie, niekiedy znajdując czas na zaawansowane grania na PC. Cieszy mnie fakt, iż producent oddał w nasze ręce urządzenie kompatybilne z komputerem PC i konsolami, ale według mnie w 2021 roku powinniśmy już dawno przejść na wygodny system łączności bezprzewodowej.

Słuchawki są bardzo wygodne ...

Oferowana przez urządzenie jakość audio stoi na wysokim poziomie, choć to wciąż leciwy system 2.0. Myślę, że producent spokojnie dałby radę tu zaimplementować obsługę dźwięku przestrzennego, ale pewnie chciał się zmieścić w z góry narzuconym budżetem. Dźwięk jest czysty i pozbawiony przekłamań, więc osoby grające w gry i słuchające muzyki, powinny być zadowolone, choć odradzałbym w nich korygować audio w programach muzycznych, gdyż przy wielu ścieżkach audio (DaVinci Resolve), nieco przekłamują poziomy dźwięków.

W kwestii działania mikrofonu ciężko mu cokolwiek zarzucić. Ten działa całkiem znośnie, co należy uznać na plus. Nie wybija się niczym szczególnym na tle konkurencji w podobnej półce cenowej. Jest po prostu dobrze.

... szczególnie podczas grania mobilnego ;) na balkonie!

Podsumowanie

Już nie zwracałem uwagi na podświetlenie w słuchawkach, gdyż od jakiegoś czasu całkowicie mnie ten temat nie interesuje - na rynku jest jego przesycenie, więc celuję w konstrukcje go pozbawione lub z możliwością jego dezaktywacji. Ogólnie słuchawki przebijają moje ulubione Radon 720, czyniąc je przystępnymi cenowo i jakościowo. W cenie nieprzekraczającej ~229 zł (MediaExpert), otrzymujemy sprzęt należycie wykonany, z wygodnymi nausznikami odgradzającymi nas od dźwięków otoczenia. Mikrofon działa bez zarzutów a dołączone do zestawu akcesoria pozwolą nam skorzystać ze słuchawek z urządzeniami mobilnymi jak również stacjonarnymi. Polecam, gdyż są bardzo wygodne, choć wyglądają nieco komicznie :)