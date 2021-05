W portfolio polskiego producenta akcesoriów dla graczy można znaleźć wiele różnorakich urządzeń. Marka Genesis startowała ze sprzedażą rynkową urządzeń wskazujących, takich jak myszki i klawiatury a dziś możemy zauważyć wysyp wielu różnorakich sprzętów. Dominują tu fotele gamingowe, słuchawki, głośniki, mikrofony, obudowy komputerowe, a także plecaki. Niedawno na testy otrzymałem podkładkę chłodzącą pod laptopa, Genesis Oxid 450, która akurat wjechała na warsztat w idealnym momencie.

Pod koniec zeszłego roku, zakupiłem laptopa biurowego Acer Swift 3. Jednostka z drobnymi zastosowaniami twórczo-rozrywkowymi, sprawdza mi się idealnie w przypadku pracy zdalnej i przymusowego montażu poza domem. I mimo że nie jest to demon wydajności, dla mnie osobiście jest nader wystarczający. Jednak od jakiegoś czasu, szczególnie gdy za oknem robi się cieplej, jego temperatura podczas pracy może niekorzystnie wpływać na komponenty oraz powierzchnię, na jakiej się znajduje. Postanowiłem więc poszperać w Internecie za wydajną i w miarę stonowaną podkładką chłodzącą. Tak właśnie natrafiłem na dzisiaj prezentowane urządzenie.

Skromny zestaw powitalny

Urządzenie otrzymujemy w dużym, solidnym kartonie, w którym oprócz podkładki chłodzącej, producent raczy nas kilkoma dodatkowymi akcesoriami. Jest to doczepiana szufladka na smartfona, kabel zasilająco-przesyłowy USB-USB oraz obszerna instrukcja obsługi. Szczerze nie spodziewałem się niczego innego aniżeli wyżej wymienione akcesoria, tym bardziej że podkładka ta ma służyć tylko do jednego - do chłodzenia :)

Urządzenie to zostało wykonane z tworzyw sztucznych dobrej jakości (Polipropylen) oraz części aluminiowych. Producent zgrabnie połączył niezłej klasy wykonanie z interesującym i w pełni akceptowalnym wyglądem. W stosunku do pozostałych podkładek chłodzących skierowanych do graczy komputerowych tu nie otrzymujemy nachalnego podświetlenia ... przynajmniej nie od razu.

Genesis Oxid 450 RGB został wyposażony w wydajny system chłodzenia. Ten opiera się na czterech pomniejszych wentylatorach, rozmieszczonych na bokach podkładki, których zadaniem jest wydmuchiwanie ciepłego powietrza, generowanego z laptopa. Największy z wentylatorów, ulokowany na środku doprowadza chłodne powietrze. Takie rozmieszczenie wentylatorów zapewnia efektywne chłodzenie. Za kontrolę nad nim, odpowiada podłużna pastylka (przycisk). Jej prawa krawędź odpowiada za włączenie wentylatora i przejście w normalny oraz wydajny tryb pracy. Lewa krawędź natomiast, inicjuje podświetlenie RGB na dolnej krawędzi. Oczywiście nie musimy w ogóle z niej korzystać!

Na froncie znajdują się także cztery plastikowe bumpery - dwa płytsze na górze odgradzające laptopa od powierzchni chłodzącej, umożliwiając m.in wydajną cyrkulację powietrza oraz dwa na dole, uniemożliwiające przesuwanie się laptopa. Warto tutaj wspomnieć, że jest to podkładka skierowana do laptopów nie większych niż 15,6 cala.

Z tyłu obudowy znajdują się dwa porty USB. Po podłączeniu jednego z nich do laptopa drugi będzie pełnił funkcję HUB-USB, a więc nie utracimy w komputerze gniazda USB. No, chyba że mówimy o szybkim przesyle USB 3.0, to niestety utracimy nieco na prędkości przesyłu danych. Laptop ułożony na podkładce, może zostać "podniesiony" pod kątem na jednej z 5 poziomów konta nachylenia. Pierwszy z nich wynosi ok. 5 stopni, drugi 25, następnie 30, 35 i 40.

Na każdym z boków znajdują się po dwa specjalne uchwyty montażowe, do których możemy przytwierdzić dodaną do zestawu podstawkę na smartfona. Ot taki mały ukłon twórców dla graczy, chcących mieć telefon zawsze przy sobie.

Specyfikacja techniczna

Typ łożyska Sleeve Regulacja kąta nachylenia 5 poziomów Przepływ powietrza 70 - 70 CFM Zainstalowane wentylatory 5 / 4x 60 mm i 1x140 mm Prędkość obrotowa 1100 - 2400 RPM Materiał Polipropylen, Aluminium Rozmiar laptopów do 15.6 " Hałas do 56 dB Podświetlenie RGB / dolna krawędź Zasilanie USB (5V) Wymiary 40 x 260 x 360 mm Waga 890 g

Użytkowanie w praktyce

Z podkładki korzystałem ponad tydzień w pracy i w domu, spędzając czas na spokojnym przeglądaniu Internetu oraz podczas testowania kilku nadchodzących, gorących tytułów na PC. Podkładka, mimo iż cały czas podłączona jest do zasilania, to póki nie uruchomimy chłodzenia, nie będzie pracować. Domyślnie pierwszy uruchamia się tryb zwykły, który w zupełności wystarcza do normalnej pracy. W przypadku drugiego musiałem się nim ratować w przypadku grania w mocno wymagające tytuły pokroju Cyberpunka oraz Biomutanta.

W kwestii podświetlenia - może włączyłem je ze dwa razy w nocy, by sprawdzić jak się spisuje, ale od razu je wyłączyłem. Jakoś nie trawię tęczowego RGB bez możliwości personalizacji. Zainstalowane na spodzie, gumowe nóżki sprawnie zapobiegają przesuwaniu się produktu po podłożu.

No, to teraz można przyjemnie oglądać PornHuba na DP :)

Hałas generowany przez podkładkę również jest akceptowalny, gdyż mieści się w granicy 56 dB.

Podsumowanie

Dostępna na rynku podkładka chłodząca Genesis Oxid 450 RGB może być łakomym kąskiem dla użytkowników szybko nagrzewających się laptopów. Urządzenie skierowane do 15,6-calowych bestii, charakteryzuje wydajne chłodzenie, dodatkowy port USB pełniący fuknkcję HUB'a oraz opcjonalne podświetlenie RGB na obudowie. Pięciostopniowy system kąta nachylenia oraz gumowe nóżki na podstawie obudowy również są na plus, zresztą cena zestawu również. Ta zamyka się w ~170 zł* i w moim odczuciu jest wystarczająca do pracy, ale i do zabawy.

* - klikając, zaglądając i kupując z reflinka, wspierasz moją działalność publicystyczną.