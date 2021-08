Ile to 7 pomnożyć przez 10zł? Jedna myszka Genesis Krypton 200 i dwa papierki!

Niedawno do portfolio producenta trafiła nowa myszka dla graczy, której specyfikacja i możliwości dobrze wpasowują się w niską półkę cenową. Genesis postanowił ponownie wykorzystać dobrej klasy komponenty oraz wydajny sensor, by nowy produkt nie kosztował majątku i mógł zostać mile przyjęty przez fanów marki oraz poszukujących wydajności za małe pieniądze, użytkowników.

Genesis słynie z tanich, ale dobrej klasy urządzeń, które niejednokrotnie pokazały, iż umiejętne żonglowanie specyfikacją oraz jakością wykonania, może mieć bardzo fajne rezultaty. Dotychczas niewielka ilość produktów producenta była mi najbliższą przez lata blogowania, choć do ścisłej czołówki należy zaliczyć m.in klawiatury Thor 300, słuchawki Radon 720 oraz Nitro 890, które okazało się jedynym fotelem gamingowym producenta szytym na moją posturę.\

Prostota i wygoda

Nowe urządzenie otrzymujemy w minimalistycznym zestawie, w którym producent zadbał o krótką instrukcję obsługi wraz z dedykowaną naklejką. Poza tymi dwoma rzeczami, na próżno szukać innych akcesoriów. Zresztą nie ma co się dziwić - w tej cenie cięcia kosztów są normą. W przypadku testowanego modelu, od razu zauważymy, iż producent musiał pójść na wiele kompromisów, choć w kwestii jakości wykonania, myszka została zaprojektowana bardzo porządnie. Mamy tutaj do czynienia oczywiście z plastikiem o lekko szorstkim wykończeniu, idealnie nadającym się do długich i emocjonujących rozgrywek.

Nie ma co również owijać w bawełnę i trzeba napisać to wprost: Genesis Krypton 200 jest tani, ale skrywa całkiem wydajne podzespoły. Oprócz dedykowanych przycisków funkcyjnych, pod kółkiem przewijania i na lewej krawędzi, został wyposażony w dobrej klasy sensor optyczny, ciche przełączniki oraz rozdzielczość do poziomu 6400 DPI. Minimalizm skryty w obudowie idealnie kamufluje - do czasu podłączenia - zastosowany w myszce panel RGB. Ten "na szczęście" skupia kolory na logo producenta oraz na tylnym rancie.

Genesis Krypton 200 posiada pokryte gumową powłoką kółko do przewijania oraz 3 przyciski funkcyjne o śliskim wykończeniu. Na lewej krawędzi znajdziemy nazwę produktową. Na spodzie producent zastosował teflonowe ślizgacze, całkiem dobrze radzące sobie na podkładce materiałowej, ale również twardej i samym blacie. Z urządzenia wychodzi 180-centymetrowy kabel zasilający, zakończony wyjściem USB-A.

W kwestii ergonomii i wygody użytkowania jest bardzo dobrze. Mysz świetnie leży w dłoni osoby dorosłej, nie powodując dyskomfortu nawet przy kilku godzin ciągłego używania. Myszka ta posiada lekkie wgłębienia na lewej oraz prawej ściance, świetnie dostosowując się pod pewny chwyt dłoni użytkownika.

Specyfikacja techniczna

Sensor optyczny Komunikacja przewodowa Rozdzielczość od 500 do 6400 DPI Próbkowanie 1 000 Hz Szybkość śledzenia 66 inch/s Akceleracja 22 G Podświetlenie RGB / 6 trybów Wbudowana pamięć Tak / presety i animacje podświetlenia Długość przewodu 180 cm Wymiary 41 x 67 x 124 mm Waga 77 g

Zarządzanie a wrażenia z użytkowania

Myszka po pierwszym podłączeniu do komputera działa wyśmienicie. Przycisk pod kółkiem przewijania służy przede wszystkim do zmiany podświetlenia, ale możliwe jest wymuszenie opcji zmiany DPI w dedykowanym programie. By to uczynić, należy zainstalować program znajdujący się na oficjalnej stronie produktu, np. tu (pliki do pobrania). Nie jest to jednak poziom Cooler Mastera czy urządzeń Logitecha, gdzie za jedną linię produktową odpowiada jeden program.

Możemy za jego pomocą zmienić układ przycisków, przypisać im konkretne funkcje, określić makra i skróty, a przede wszystkim zmodyfikować podświetlenie RGB pod swoje preferencje. I choć program jest bardzo przejrzysty i prosty w obsłudze, to niestety nie jest zbyt przyjazny certyfikowanym systemom operacyjnym.

Po zainstalowaniu certyfikatów oprogramowania i dokończenia instalacji, naszym oczom ukaże się prosty panel kontrolny. Możemy za jego pomocą przypisać do myszki dwa profile, a także skonfigurować pozostałe funkcje w dedykowanych zakładkach. Aplikacja pozwoli nam bez większych problemów ustawić makra i własne podświetlenia, nie zapominając o mocno rozbudowanej funkcji ustawień dla gryzonia.







[ 1 / 4 ]

Testy praktyczne / podsumowanie

Z myszki korzystam od ponad tygodnia. Służy mi jako jednostka zapasowa między pracą (Logitech MX Master 3) a graniem (Logitech G Pro X Superlight). Korzystam z niej po przyjściu z pracy, przy domowym komputerze / laptopie, składając filmy dla zainteresowanych. Miałem też epizod podczas grania na niej w sieciowego Warzone, ale jak już się liźnie granie na bezprzewodowym modelu to strasznie ciężko jest się przestawić ponownie na kabelkowca.

Uważam, że Krypton 200 to dobrej klasy, nisko półkowa myszka, która powinna znaleźć zwolenników tanich zakupów. W cenie nie większej niż ~70 zł* otrzymujemy dobrej klasy urządzenie, posiadające zadowalającą jakość wykonania, wygodną konstrukcję oraz całkiem sprawną specyfikację. Urządzenie posiada wbudowaną pamięć oraz dedykowany program do zarządzania kolorystyką RGB, profilami oraz makrami, przypisywanymi na stałe w gryzoniu. Pozycja obowiązkowa dla fanów marki i oszczędnych graczy!

* - klikając, zaglądając i kupując z reflinka, wspierasz moją działalność publicystyczną.