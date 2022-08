Jeden z najwydajniejszych dysków SSD: MSI Spatium M480 1TB [Recenzja] › @lordjahu › Jeden z najwydajniejszych dysków SSD: MSI Spatium M480 1TB [Recenzja] 17.08.2022 18:06

Kilka miesięcy temu testowałem ekstremalnie szybki dysk SSD XPG GAMMIX S70, dla którego specjalnie zmieniłem płytę główną w komputerze. Dysk ten charakteryzował się bardzo dużymi prędkościami wykorzystywanymi nie tylko do odczytu/zapisu programów użytkowych i gier, ale również w obciążającej system pracy graficznej. Mimo potężnego radiatora największą wadą urządzenia był niestety ubogi system chłodzenia, w którym temperatura w stresie potrafiła dobić do 62 stopni. Dzisiejszym bohaterem bloga jest inny zawodnik należący do topowej półki najwydajniejszych dysków SSD na rynku, tytułowy MSI Spatium M480.

MSI Spatium M480 jest dyskiem PCIe Gen4 x4 NVMe na kościach M.2 2280. Jego sercem jest 8-kanałowy kontroler Phison Ps5018-E18, bazujący na rdzeniu ARM Cortex-R5, wyprodukowany w 12 nm procesie TSMC. Na pokładzie znajduje się 1 GB pamięci podręcznej DRAM, a dysk SSD oferuje losowy odczyt 4K na poziomie 350 tys. IOPS i zapis 700 tys. IOPS. Zapis i odczyt sekwencyjny to 5500 MB/s oraz 7000 MB/s. Takie wyniki pozostawiają w dalekim tyle pierwszą generację dysków na PCIe 4.0. Limit zapisu danych (TBW) został niestety zmniejszony do 700 TB. Na czas testów otrzymałem dysk o pojemności 1 TB.

Skromny zestaw startowy

Dysk został zapakowany w czarne kartonowe pudełko, opisane specyfikacją techniczną urządzenia, a także opisem interfejsu oraz pokryte grafikami marketingowymi. Nośnik został dodatkowo zabezpieczony plastikowym etui transportowym, chroniącym go podczas transportu. Dysk jest bardzo smukły, więc będziemy w stanie zainstalować go nie tylko w komputerze stacjonarnym, ale także w najcieńszych laptopach / ultrabookach. W kwestii jakości wykonania nie ma się do czego przyczepić, gdyż nie odbiega on w żaden sposób od innych tego typu dysków na rynku.

Producent nie zadbał o żadne dedykowane oprogramowanie zabezpieczające dla swoich dysków SSD, więc w razie problemów, musimy ratować się aplikacjami zewnętrznymi. Na szczęście MSI zadbało o podobną do RAID ochronie dla pełnego odtwarzania wielostronicowego, wewnętrzny SRAM ECC i kompleksową ochronę ścieżek danych w schemacie ECC. Dysk został wyposażony także w szyfrowanie sprzętowe AES 256-bit, TCG & Opal 2.0 oraz Pyrite.

Specyfikacja techniczna

Przeznaczenie Gaming PC

Playstation 5 Pojemność 1000 GB Kontroler Phison PS5018-E18 Format M.2 Interfejs M.2-2280, PCIe 4.0 x4 NVMe Pamięci NAND: 3D TLC NAND

(96-warstwowe kości Microna) Rodzaj kości pamięci TLC Prędkość odczytu (maks.) 7000 MB/s Prędkość zapisu (maks.) 5500 MB/s Odczyt losowy 350,000 IOPS Zapis losowy 700,000 IOPS Wytrzymałość / TBW MTTF: 1 600 000 godzin,

TBW: 700 TB Pamięć podręczna DRAM 1 GB DDR4 Zastosowane technologie Technologia LDPC

Technologia TRIM

Technologia E2E

Technologia S.M.A.R.T

256-bitowe szyfrowanie danych AES

Wymiary 2,15 x 22 x 80 mm Gwarancja producenta 5 lat

Platforma testowa

Na początku tego roku zadbałem o rozbudowę domowego stanowiska pracy i rozrywki, by móc nieco rzetelniej przeprowadzać testy sprzętowe komponentów PC. Moja jednostka prezentuje się teraz w następujący sposób:

Procesor Intel Core i9-12900K Unlocked Płyta główna Gigabyte Z690 AORUS Elite DDR4 Pamięć RAM Kingston Fury: Renegade 32 GB DDR4 (2x 16 GB) Dysk 1 XPG GAMMIX S70 M.2 1000 GB Dysk 2 Samsung SSD 850 EVO M.2 500 GB Dysk 3 MSI Spatium M480 1000 GB Karta graficzna ASUS GeForce RTX 3070 8GB Chłodzenie Be-Quiet Dark Rock 4 Zasilacz Seasonic Focus Plus 650W 80 Plus Gold Obudowa BE QUIET! Silent Base 802 Black System Windows 11 Home

Testy wydajnościowe

Przed rozpoczęciem dwutygodniowych testów przeprowadziłem wstępne badania wydajności w programach benchmarkowych. Wyniki są bardzo zbliżone do tych z dysku ADATA GAMMIX S70:

Crystal Disk Info

AS SSD Benchamark

HD Tune

Crystal Disk Mark

ATTO Disk

Podczas okresu testowego na dysku postawiłem system Windows 11 Home, wgrałem kilkanaście programów do pracy, m.in Da Vinci Resolve 18. Z racji bycia czynnym graczem, na komputerze pojawiło się także kilka tytułów AAA do ogrania. W pełnym stresie przerzucania plików, renderu oraz jednoczesnym graniu w gry komputerowe, dysk potrafił się nagrzać maksymalnie do granicy 63 stopni. MSI ustawiło tutaj pewną barierę w kwestii throttlingu, objawiającą się podczas dużej ilości danych do kopiowania - prędkość może spaść do 1500 MB/s, gdy wartości temperatury dysku wejdą lekko poza powyższą skalę. Podczas zwykłego korzystania ani razu nie natrafiłem na przebicie temperatury powyżej 52 stopni, co w dużym stopniu ograniczało sprawne chłodzenie w domowej obudowie.

Podsumowanie

Debiutancki dysk SSD tajwańskiego producenta okazał się bardzo szybkim i wydajnym urządzeniem wielozadaniowym, uzyskującym topowe wyniki w benchmarkach, ale i testach syntetycznych. Dysk fenomenalnie sprawdził się w grach oraz zaawansowanej pracy na plikach filmowych. Dysk MSI jest jednym z najszybszych wykorzystujących interfejs PCIe 4.0, uzyskując bardzo wysokie wyniki transferowe. Nawet po znacznym zapełnieniu dysku danymi, nie traci on na swoich prędkościach (zapis / odczyt) to niewątpliwie jest dużym plusem.

Niestety nie obyło się bez drobnych, ale znaczących wad. Wysokie temperatury uzyskiwane podczas pracy w najwyższym stresie, znacząco spowalniają dysk, co odczujemy przy dłuższym obciążeniu nośnika. Dopiero zastosowanie wydajnego chłodzenia do płyty głównej wyeliminuje ten problem. MSI Spatium M480 1TB to w moim odczuciu bardzo wydajny dysk SSD, który pomimo drobnych problemów z chłodzeniem, może konkurować z najwydajniejszymi dyskami SSD na rynku, a jego cena rynkowa na poziomie ~760 zł* może okazać się łakomym kąskiem dla osób posiadających w swoich PC wydajne chłodzenie ;)

* - klikając, zaglądając lub kupując produkt z reflinka, wspierasz moją działalność publicystyczną. Egzemplarz do recenzji otrzymałem od producenta.