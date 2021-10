Lampki doświetlające Natec ALFAMA LED LIGHT i LED COLOR do aparatów oraz kamer

Pod koniec zeszłego tygodnia miałem przyjemność zaprezentować dobre i przystępne cenowo lampki doświetlające do smartfonów i kamer. Tym razem na warsztat wziąłem lampki doświetlające scenerię, które świetnie współpracują z aparatami i kamerami, a co najważniejsze, posiadają własne źródła zasilania. Osoby, które podobnie jak ja korzystają w pracy z takich rozwiązań, bardzo dobrze wiedzą jak ważne jest odpowiednie doświetlenie kadru podczas kręcenia filmów.

Ronin + a6600 + sigma 16 mm + LED LIGHT

Jeśli nie poratujemy się odpowiednim urządzeniem, przyjdzie nam rozjaśniać zaszumione kadry lub sztucznie podbijać jasność. Ważne jest również by takie lampki posiadały możliwość regulacji natężenia światła oraz pewną dowolność konfiguracji. Z takimi właśnie urządzeniami wyszła do użytkowników marka Natec z modelem LED LIGHT oraz LED COLOR.

Dwa urządzenia = jeden cel

Producent podobnie jak w przypadku pierścieni doświetlających, zainwestował w dwa różne modele, różniące się nie tylko specyfikacją, ale i budową oraz sposobem zasilania. Pierwszym urządzeniem jest Natec Alfama LED Color - kwadratowa płytka doświetlająca, posiadająca pod mlecznym ekranem aż 49 lampek LED (7 x 7). Jest to najcieńsze urządzenie w rodzinie, ale jednocześnie najmniej wygodne do trzymania w dłoni, przez swoje wymiary - 8 x 8 x 1,5 cm.

Duży nie zawsze jest najlepszy ;)

Płytka posiada możliwość osadzenia na śrubce statywowej, a także jako jedyna z zestawu, otrzymała dodatkowe akcesoria. W pudełku znajdziemy bowiem kabelek zasilający microUSB-USB oraz cztery płytki do zmiany koloru natężenia światła. Domyślnie lampka świeci na kolor biały na jednym z 7-trybów jasności, dobijając aż do 6500 K temperatury barwowej.

Bardzo podoba mi się system sterowania i nawigowania mocą podświetlenia za pomocą specjalnych wgłębień w obudowie. By uruchomić urządzenie, należy przytrzymać dotykowe wgłębienie zasilania przez 2-3 sekundy, a następnie wybrać interesującą nas moc podświetlenia. Sterowanie jest bardzo proste i intuicyjne, co akurat uważam za duży plus. W środku urządzenia znajduje się wbudowany akumulator litowy o pojemności 700 mAh, który powinien spokojnie wystarczyć do 2 godzin działania w najwyższej jasności.

Sterowanie dotykowe

Do zestawu producent dorzucił 4 kolorowe płytki, które możemy włożyć między lampki LED a mleczny ekran. W ten sposób możemy nasycić białe światło odpowiednim kolorem. W zestawie znajdziemy płytkę żółtą, czerwoną, zieloną oraz niebieską. Istnieje możliwość łączenia ze sobą kolorów, by tworzyć odpowiednie odcienie, lecz w koszyczku zmieszczą się tylko dwa z nich.

Płytki do zmiany koloru światła

Niewygodne rozmiary skreślały u mnie urządzenie jako doczepiane do kamery podczas nagrań filmowych, ale dzięki miejscu na śrubkę statywową, bardzo fajnie sprawdzało się jako dodatkowe źródło światła podczas nagrań w trudnych oświetleniowo miejscach. Statyw kulkowy, rach-ciach i gotowe ;)

Natec Alfama LED Light - mój ulubieniec!

Spośród tego światłego rodzeństwa, właśnie podstawowy wariant lampki doświetlającej Natec Alfama LED Light najbardziej przypadł mi do gustu. To o wiele mniejsze urządzenie, posiadające również liczbę 49 lampek LED w ułożeniu 7 x 7, ale oprócz zastosowanego w obudowie adaptera gorącej stopki, posiada miejsce na wymienne akumulatorki AA. Nie muszę chyba tłumaczyć jak wygodne jest to rozwiązanie - nie tylko drastycznie skraca czas na szybkie zasilenie urządzenia, ale i pozwala w przyszłości łatwiej wymienić ogniwo, bez rozbierania całego urządzenia.

Kolorowe płytki nie przy tym modelu co trzeba - przepraszam ;)

Lampka ta jest o wiele mniejszych rozmiarów, przez co o wiele lepiej leży w dłoni i jest łatwiejsza w obsłudze. Producent zainstalował na stałe do obudowy adapter do gorącej stopki, umożliwiając także instalację na śrubce statywowej. Co ciekawe, zajmując miejsce na gorącej stopce w aparacie lub kamerze, zyskujemy aż trzy dodatkowe. Producent wykonał specjalne wgłębienia w plastikowej obudowie, choć nie ma mowy w tym wypadku na przeniesienie zasilania lub elektroniki. Samo mocowanie.

Na tylnej ściance urządzenia, znajdziemy okrągły suwak, służący do sterowania jasnością światła oraz zasilaniem. Pod nim zaślepka na dwa akumulatorki AA. Osobiście korzystałem z dwóch akumulatorków o pojemności 1900 mAh, które w pełni naładowane starczyły mi na ponad 3 godziny działania przy najwyższym doświetleniu. To również dobry wynik, choć w ostatnich 30-minutach działania, obudowa stała się nieprzyjemnie gorąca.

Dwie się zmieszczą ;)

Porównując oba modele, możemy zauważyć, iż różnią się dosłownie kilkoma parametrami, związanymi z kolorem barowym, mocą oraz współczynnikiem odwzorowania barw.

LED Color LED Light Liczba LED 49 (7x7) 49 (7x7) Temperatura barwowa 6500 K 6000 K Współczynnik oddawania barw >90 Ra >90 Ra Moc 5 W 5,5 W Zasilanie akumulator 700 mAh 2x baterie AA Wymiary 80 x 80 x 15 mm 65 x 65 x 30 mm Funkcje dodatkowe śrubka statywowa

wkładki kolorowe

kabel zasilający adapter gorącej stopki

śrubka statywowa

miejsce na baterie 2x AA

trzy dodatkowe adaptery

Urządzenie to szybko mi się spodobało, szczególnie podczas nagrań promocyjnych w miejscu pracy. Lampka posłużyła mi w doświetlaniu ciemniejszych scenerii oraz jako dodatek podczas wywiadów. Nieco brakuje mi możliwości założenia odpowiedniego dyfuzora na lampki lub funkcję z poprzednika - zainstalowania kolorowych nakładek. Mimo pewnych braków urządzenie nadrabia małym gabarytem, wygodą użytkowania oraz mocą lampy.

Wnioski końcowe

Natec wypuścił na rynek dwie lampki doświetlające, które na pewno znajdą zastosowanie w pracy jak i rozrywce. Pomogą one filmowcom oraz fotografom, odpowiednio doświetlić scenerię, ocieplić kadr lub rozjaśnić bardzo ciemne pomieszczenia. Firma wyceniła je również bardzo dobrze, więc akceptowana cena nie powinna nikogo zaskoczyć. Model Alfama LED Light to wydatek w granicach ~79,90 zł a LED Color o niecałe ~20 zł więcej. Bardzo możliwe, że w najbliższym czasie opublikujemy kilka filmów promocyjnych na kanale Gminy Trzebnica, prezentując przy okazji możliwości doświetleniowe tych urządzeń :)

Egzemplarz otrzymałem na testy od producenta :)