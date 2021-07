Uwielbiam spacery! Od małego wpajano mi do głowy zamiłowanie do wycieczek, pieszych wędrówek i kilkudniowych wypraw, malowniczymi zakątkami naszego kraju. Szybko polubiłem się z tym hobby, dokładając do niego kolejną cegiełkę - łażenie po górach. Łącząc przyjemne z pożytecznym, odkrywaniem nowych szlaków w zapierających dech sceneriach przyrody, zawsze posiłkowałem się klasyczną, mapą papierową. Jej prostota i czytelność w zupełności wystarczą by w razie problemów, szybko dostać się w wyznaczone miejsce.

Krocząc w jednym tempie z technologią, możemy zaopatrzyć się w bardzo przydatną, polską aplikację wspomagającą piesze wędrówki. Tytułowa Mapa Turystyczna to darmowa aplikacja do przygotowania i śledzenia naszej trasy po ścieżkach dydaktycznych, szlakach turystycznych i spacerowych. Idąc w góry, zazwyczaj i tak zabieramy ze sobą komórkę, więc dobrym pomysłem będzie zainstalowanie na niej aplikacji i w razie problemów skorzystania z bogatej bazy map. Choć i tak najlepszym wyjściem będzie wcześniejsze przygotowanie wyprawy w kooperacji strona - aplikacja.

Prostota obsługi

Jak już wspomniałem, aplikacja jest darmowa, choć posiada także płatną wersję w modelu abonamentowym. Jeżeli potrzebujemy podglądu mapy w czasie rzeczywistym, nie wybieramy się w miejsca pozbawione zasięgu GPS i do szczęścia wystarczy nam możliwość nagrywania trasy, by później wyeksportować z niej plik lokalizacyjny GPX. Wersja darmowa z paskiem reklamowym na dole ekranu, będzie wystarczająca do tak prostych zastosowań. Jednak gdy zechcemy skorzystać z dokładnej bazy map offline, nawigacji po zaplanowanych trasach oraz pozbyć się widocznego paska z reklamą, wersja premium stanie się tanią i bardzo atrakcyjną alternatywą.

Przejrzysty interfejs

Aplikacja należy do bardzo prostych i intuicyjnych. Na głównym ekranie znajdziemy naszą lokalizację na podstawie sygnału GPS. W trybie darmowym aplikacja łączy się z serwerem, gdzie mamy stały podgląd na mapę - w takim wypadku lepiej być w zasięgu sieci, gdyż utracenie połączenia może oznaczać brak widoczności naszej lokalizacji na mapie. Dobrym wyjściem z takiej sytuacji może być ratowanie się mapami od Google, choć w większości przypadków, nie będzie ona posiadać tak rozbudowanej bazy szlaków. Możemy w aplikacji ustawić widok zwykły, terenowy, satelitarny oraz bardziej dopracowany - turystyczny (dostępny tylko w opcji: premium).

Kilka rodzajów podglądu mapy

Mapa Turystyczna posiada także zakładkę z mapami offline do pobrania, w których znajdziemy rozbudowaną bazę gór, masywów, kotlin czy parków narodowych, ulokowanych w Polsce. Ta płatna opcja daje nam pewność czytelności map w przypadku utracenia połączenia z siecią. Opcja zaplanowanych tras to nic innego jak możliwość wcześniejszego przygotowania wyprawy w celu oszacowania jej długości oraz stopnia trudności. Możemy z niej skorzystać w formie mobilnej lub za pośrednictwem strony internetowej.

Rozbudowany widok w przeglądarce

Pozwala ona na wygodniejsze przeprowadzenie trasy po wyznaczonych przez użytkownika punktach kontrolnych i zapisanie jej w profilu głównym. Za jej pomocą dowiemy się, ile mniej więcej czasu potrzebować będziemy na jej przejście, profil wysokości oraz stopień trudności. Bardzo przydatną wzmianką będzie także możliwość wybrania najkrótszej lub najszybszej wersji wybranej przez nas trasy, z drobną pomocą aplikacji. Szacun!

Możliwość sprawdzenia wyników na komputerze lub w komórce

Zakładka Nagrane Trasy to nic innego jak zapisane podczas wycieczki koordynaty GPS. Możemy je uruchomić zielonym trójkącikiem, ulokowanym w lewym, dolnym rogu ekranu. Do momentu pauzy lub zakończenia zbierania danych, aplikacja będzie rysować trasę, jaką pokonaliśmy w czasie. Na podstawie zebranych danych, otrzymamy prostą statystykę, na której znajdziemy informacje o przebytym dystansie, sumie podejść, czasie i prędkości. Możliwe będzie również zaczytanie pliku GPX, by udostępnić trasę innym. Podgląd możliwy jest na przeglądarce w komputerze (konto) lub mobilnie.

Dodatkowe opcje i udostępnienia

Interesująca opcja Premium

Z aplikacji Mapa Turystyczna korzystam dobre 2 - 3 lata, planując wycieczki piesze oraz kilkudniowe wyprawy górskie. Przez zdecydowaną większość czasu działałem na wersji darmowej oprogramowania, w zupełności wykorzystując jej całkiem spore możliwości. Niedawno otrzymałem od twórców klucz recenzencki, uprawniający do skorzystania z możliwości z dostępu Premium. Trzeba przyznać, że całkowicie zmienia on zasady funkcjonowania programu.

Stajemy się przez to czynnymi członkami społeczności, uzyskując dostęp do statystyk przebytych tras, podglądu opcji społecznościowych, a także otrzymując opcję rozwijania swojego profilu. Twórcy prowadzą zdrową kooperację ze społecznością, oddając do jej dyspozycji bardzo rozbudowaną mapę szlaków i współpracując na takim poziomie, by mapy była wciąż modyfikowane i stale rozwijane. Cieszy również fakt, iż z aplikacji mogą skorzystać użytkownicy najsłynniejszych systemów mobilnych - Android oraz iOS.

To Premium się opłaca!

Mimo iż z aplikacji możemy bez problemu korzystać w formie darmowej, to właśnie Premium daje nam nieco szersze pole manewru. I tu należy się ukłon w stronę twórców, gdyż w tym wypadku "nie zdzierają z użytkowników". Jeżeli dużo chodzicie po górach, organizujecie wiele wycieczek pieszych, potrzebujecie prostego i przejrzystego narzędzia, to opcja Premium jest dla Was. Abonament można zakupić w formie rozliczenia miesięcznego lub rocznego, choć w przeliczeniu - ta druga opcja, wydaje się najbardziej opłacalna, gdyż oszczędzamy ponad 60 zł w skali roku! W końcu 34,99 to tylko 2 dobre piwa ze schroniska :)

KONKURS!

Każdy z nowych użytkowników może skorzystać z próbnej wersji premium, która utrzymuje się na koncie przez okres 7 dni. Po tym czasie wracamy do wersji darmowej. Dzięki wsparciu twórców mogłem ponownie sprawdzić - po kilku latach użytkowania, jak sprawuje się dzisiejsza, płatna wersja Premium aplikacji Mapa Turystyczna, a dla czytelników udało się uzyskać trzy kody Premium na miesiąc, w sam raz na wakacyjne wycieczki!

Zasady są proste - rozpiszcie się* w komentarzu na temat:

Jaka trasa szlakiem turystycznym jest najciekawsza i dlaczego! Swój wybór ciekawie uzasadnijcie :)

Wśród komentujących zostanie wybrana zwycięska trójka, do której powędrują miesięczne kody Premium do aktywowania w profilu użytkownika map turystycznych: https://mapa-turystyczna.pl/. Macie czas do czwartku 08 lipca 2021 do godziny 12:00. Niedługo po tym zaktualizuję ten wpis o nicki zwycięzców. Powodzenia!

A dla spragnionych krótkiego urlopu w górkach, mała zajawka z Karpacza:



* - klasycznie, udział w konkursie biorą udział tylko zarejestrowani użytkownicy!