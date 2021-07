Nie tak dawno na łamach bloga opisywałem swoje wrażenia z użytkowania klasycznego, wzmocnionego telefonu dla minimalistów - MAXCOM MM920. Model ten okazał się bardzo poręczny i lekki, co w dzisiejszych czasach nie jest już aż takim standardem. W dzisiejszej recenzji chciałbym wam przybliżyć bardziej nowoczesny model producenta, który miał swoją premierę w drugim kwartale tego roku. Mowa oczywiście o tytułowym MAXCOM MS507 - wzmocnionym, 5-calowym smartfonie, którego obsługa jedną ręką nie będzie żadnym problemem.

Mały telefon do zadań specjalnych!

Urządzenie to należy do średniej półki cenowej, której wartość nie przekracza 600 zł. Smartfon stworzony został z myślą o pracownikach fizycznych, sportowcach oraz użytkownikach, wydajność i szybką pracę na rzecz wzmożonej odporności i wygody użytkowania. Właśnie dla takiej grupy odbiorców urządzenie zdaje się być idealne, w sam raz uzupełniając jakość wykonania, odporność, ale też możliwości systemu Android.

Zestaw powitalny

Telefon otrzymujemy w dużym kartonowym opakowaniu. W środku znajdziemy dedykowane akcesoria w postaci ładowarki o mocy 5W wraz z kablem ładująco - przesyłowym USB - microUSB. Nie mogło zabraknąć również kluczyka do tacki SIM oraz instrukcji obsługi wraz z kartą gwarancyjną.

Skromny zestaw powitalny

Po wyjęciu z pudełka byłem zaskoczony, z jakim urządzeniem przyjdzie mi pracować. Dawno bowiem nie miałem do czynienia z małym, 5-calowym smartfonem, który tak dobrze trzymał mi się w dłoni. Podobne odczucia miałem w przypadku mojej ulubionej Motoroli X Play. Telefon został obudowany wytrzymałym tworzywem sztucznym, wzbogaconym o kilka srebrnych, metalowych śrubek. Obudowa jest zbita a zamontowany w urządzeniu akumulator, standardowo nie jest wyjmowany.

Nie cackałem się na testach

Na froncie znajduje się 5-calowy ekran IPS TFT o rozdzielczości 1440 x 720 pixeli i zagęszczeniu na poziomie 322 ppi. Ekran zdobi szkło Corning Gorilla Glass 3 generacji. Nad ekranem znajduje się głośnik mono oraz aparat do selfie o rozdzielczości 5 Mpix. Kąty widzenia oferowane przez wyświetlacz są dobre, choć przy większych kątach padania, ekran wyraźnie robi się jaśniejszy lub ciemny a kolory całkowicie tracą na wartości. Jest to szczególnie widoczne podczas przechylania ekranu w górę i w dół.

Na wzmocnionych krawędziach telefonu znajdują się porty przesyłowe oraz szufladki. Lewa krawędź została wyposażona w wysuwaną za pomocą kluczyka (w zestawie) tackę, obsługującą jednocześnie dwie karty nanoSIM lub hybrydę nanoSIM + kartę microSD do 64 GB. Na prawej krawędzi znajduje się przycisk zasilania oraz wysepka sterująca poziomem głośności. Przyciski te zostały osadzone bardzo blisko obudowy, ale są nad wyraz wyczuwalne oraz mają akceptowalny skok.

Górna belka została przystosowana pod trudne warunki panujące w obszarze pracy urządzenia. Tam, pod gumowymi zaślepkami znajduje się gniazdo microUSB służące do przesyłu danych oraz podładowania akumulatora w urządzeniu. Tuż obok znajdziemy gniazdo jack 3,5 mm do podłączenia słuchawek po kablu. Na dolnej krawędzi znajduje się gniazdo mikrofonowe oraz specjalne wgłębienie, w którym możemy poprowadzić linkę od smyczki. Szkoda, że w zestawie takowej producent nie dołożył.

Tylna obudowa zapewnia dobry chwyt

Na pleckach urządzenia znajduje się główny aparat o rozdzielczości 13 Mpix wspierany diodą doświetlającą LED. Poniżej znajduje się logo producenta wraz z dwoma wypustkami. Jedna z nich to atrapa, a w drugiej znajduje się głośnik. Plecki posiadają lekko chropowate wykończenie, ułatwiające chwyt jedną ręką. Telefon nie wymaga dodatkowego etui.

Specyfikacja techniczna

Wyświetlacz IPS TFT

Ekran 5-cali Rozdzielczość 1440 x 720 px System Android 10 Procesor MediaTek MT6739 Aparat główny 13 Mpix Aparat przedni 5 Mpix RAM 3 GB Pamięć wewnętrzna 32 GB Łączność WiFi, Bluetooth, GPS, NFC Akumulator 3000 mAh Wymiary 149.5 x 73.5 x 13 mm Waga 210 g

Wydajność na dobrym poziomie

Telefon tego typu w domyśle nie ma być przykładem urządzenia wydajnego, przygotowanego do szybkiej, bezkompromisowej i wielozadaniowej pracy. Model ten wspierany przez procesor MediaTek MT6739 oraz 3 GB pamięci RAM, w zupełności wystarczy do podstawowej pracy i rozrywki. Zainstalowany system operacyjny to Android 10 z łatkami bezpieczeństwa z 5 listopada 2020 roku. Szkoda, że model, który miał swoją oficjalną premierę w II kwartale tego roku, posiada ostatnią aktualizację z III kwartału roku zeszłego.

Producent zastosował w urządzeniu czystą wersję Androida 10 z lekką nakładką systemową producenta. Oprócz domyślnych programów od Google, w środku znajdziemy dodatkowo aplikację aparatu od producenta oraz Radio FM (na słuchawki). System jest wystarczająco szybki do obsługi aplikacji dedykowanych oraz tych zainstalowanych poprzez oficjalny Sklep Google. Wydajność pracy stoi na dobrym poziomie, mimo że od czasu do czasu smartfon łapie niemałej zadyszki. Problem ten pojawia się zazwyczaj przy dość sporym obciążeniu na dedykowanej przeglądarce Chrome lub zapełnieniu aplikacji w tle.

By nieco odciążyć system, należy odczekać kilka sekund lub ubić aplikacje w tle. Moim zdaniem, najlepszym wyjściem byłaby instalacja systemu Android GO, gdyż w zupełności podołałby średniej specyfikacji, a i rozwinąłby skrzydła przy tak małym i poręcznym urządzeniu.

Multimedia to nie wszystko

Urządzenie posiada wystarczające zasoby do pracy i zabawy. Wyposażono je w pamięć o pojemności 32 GB, gdzie dla użytkownika pozostaje około 24,18 GB wolnego miejsca, po aktualizacji dedykowanego oprogramowania. W kwestii jakości dźwięku, mamy tutaj do czynienia z głośnikiem mono, który w zupełności wystarczy do odsłuchu prostych nagrań na dyktafonie ale również utworów muzycznych.

Wyczuwalny skok przycisków

Bardzo dobrze spisuje się za to wbudowany mikrofon, rejestrując okazale nasz głos podczas rozmów telefonicznych - rozmówca słyszy nas bardzo dobrze. Należy mieć na uwadze, iż urządzenie nie wspiera HD Voice. Telefon został wyposażony w domyślne standardy łączności bezprzewodowej - Bluetooth 4.2, WiFi (2.4 GHz) oraz GPS. O dziwo w tej półce cenowej nie zabrakło NFC - brawo!

Tacka hybrydowa SIM

W telefonie możemy zainicjować Hotspot oraz Tethering, a także określić własny VPN. W opcjach zaawansowanych znajdziemy także funkcję DuraSpeed, której zadaniem jest zwiększenie wydajności bardziej wymagających aplikacji.

Czysty system operacyjny z lekką nakładką

Możliwości foto-wideo

Patrząc na specyfikację urządzenia oraz jego cenę rynkową, nie należy spodziewać się cudów w segmencie rejestracji materiałów multimedialnych. O dziwo aplikacja dedykowana do foto/wideo całkiem sprawnie zarządza dwa obiektywy aparatów. Jest do bardzo prosta i przejrzysta aplikacja, pozwalająca rejestrować film z dźwiękiem oraz obraz. W programie zabrakło jakichkolwiek filtrów kolorystycznych, ale do wyboru użytkownika oddano kilka trybów scenerii.

W ustawieniach możemy zmienić scenerię lub pozostawić wybór automatyczny, rozmiar zdjęcia (maks. 13 Mpix 4:3 / 4096 x 3072), a także samowyzwalacz, balans bieli, ISO. W przypadku filmów możemy wyłączyć rejestrację audio i ustawić jakość wideo na VGA, HD lub FullHD. Można było się spodziewać, że tylny jak i frontowy aparat rejestrować będą dobrej jakości zdjęcia przy dobrze oświetlonej scenerii. Przy trudniejszych warunkach oświetleniowych, zdjęcia będą wychodzić zaszumione oraz mocno poruszone. Gdy zacznie się ściemniać, najlepiej będzie ratować się diodą doświetlającą scenerię.

Więcej zdjęć, tym bardziej nieskompresowanych przez portal, można zobaczyć w GALERII. W przypadku nagrań wideo również wybitnie nie jest. Plastyka oraz odwzorowanie kolorów stoi na dobrym, akceptowanym poziomie. Jakość nagrań dźwięków jest dobra i wystarczająca do podstawowych zastosowań. Brak jakiejkolwiek stabilizacji skreśla to urządzenie z wykonywania dynamicznych ujęć, najazdów czy vlogowania.

Wydajny akumulator

Producent zastosował w MAXCOM MS507 wbudowany akumulator o pojemności 3000 mAh. Jego pełne naładowanie możemy zamknąć w czasie 2 - 2,5 godzin, korzystając z dołączonej do zestawu ładowarki sieciowej. Takie ogniwo, ekran oraz procesor, daje nam możliwość pracy do 2 dni w cyklu mieszanym a także 3-4 w przypadku zmniejszenia jasności ekranu przy włączonym stale oszczędzaniu energii.

Ładowanie tylko 5W

Wytrzymała powłoka zabezpiecza urządzenie przed upadkami, uderzeniami, a także kurzem, błotem i wodą. Urządzenie wspierane jest norma IP68 i posiada wytrzymałe szkło na ekranie - Gorilla Glass 3 generacji, od nowości z naklejoną folią zabezpieczającą.

Obicia po wyprawie w górki, ale telefon działa!

Podsumowanie

Producent telefonów MAXCOM, cieszy się sporym wyborem wzmocnionych urządzeń telefonicznych. Spora ilość ich użytkowników docenia je przede wszystkim za wygodę użytkowania, małe rozmiary oraz odporność, która ma przetrwać choćby upadek z wysokości na ziemię. Trudno się dziwić, skoro większość ostatnio wydawanych flagowców potrafi złapać "pajączka" lub zostać uszkodzonych przy niewinnie wyglądającym upadku.

Frontowa kamerka w akcji :)

Smartfon MAXCOM MS507 Smart & Strong zadebiutował w cenie rynkowej nieprzekraczającej ~599 zł*, choć jak się okazuje, można czasem telefon znaleźć jeszcze taniej. Moim zdaniem to dobry sprzęt, który mogę w szczególności polecić osobom poszukującym małych i odpornych urządzeń, dla których wydajność nie jest wcale priorytetem!

* - klikając, zaglądając i kupując z reflinka, wspierasz moją działalność publicystyczną.