Dawno na kanale nie było żadnej recenzji telefonów. Z jednej strony nie widziałem niczego rewolucyjnego i wartego opisania a z drugiej - jestem ciągle zasypywany drobną elektroniką użytkową i nie za bardzo mam czas na takową, często rozbudowaną recenzję. Nie przeszkodziło mi to jednak w szybkim teście i ogarnięciu klasycznego telefonu marki MAXCOM, który wydawał mi się na tyle interesujący, że przystąpiłem do jego szybkiego sprawdzianu w terenie.

W dzisiejszych czasach, posiadanie smartfona jest rzeczą normalną. Służy nam on do podstawowej komunikacji ze światem Internetu, pozwala uwieczniać na zdjęciach i filmach wydarzenia z dnia codziennego a jego mobilność i kompaktowość idealnie wpasowuje się w nasz jakże przyspieszony tryb życia. Wśród takich osób znajdują się jednak przedstawiciele, którzy polubili się z prostymi urządzeniami, służącymi głównie do dzwonienia i pisania wiadomości SMS. My takie urządzenia nazywamy telefonami z klawiszami - Oni, wystarczającymi telefonami do dzwonienia.

Zestaw startowy

Grupą docelową takich urządzeń są przede wszystkim osoby niewymagające nowych technologii. Mowa oczywiście o osobach starszych, ale z głównym naciskiem na takie, które niekoniecznie lubią zmiany, a płytka dotykowa nie przemawia do nich zbytnio. Do kategorii tej wpisują się także budowlańcy oraz wyczynowcy, przekładający dostęp do Internetu na rzecz wytrzymałości obudowy oraz lekkości materiałów. Nie ma co się okłamywać - w dzisiejszych czasach telefony są nieporęczne, ciężkie i toporne w noszeniu.

W związku z tym producent wyposażył model Strong MM920 w pełen pakiet akcesoriów dodatkowych. W dedykowanym opakowaniu otrzymujemy zatem ładowarkę sieciową wraz z kablem zasilająco-przesyłowym microUSB-USB, proste słuchawki douszne z wysepką sterującą oraz woreczek 8 śrubek i kluczyk do ich poprawnego wkręcania. Osobno w zestawie możemy także znaleźć zapakowany akumulator o pojemności 1400 mAh oraz w pełni spolszczoną instrukcję obsługi. Nie zabrakło karty gwarancyjnej oraz notki o specyfikacji zasilacza zewnętrznego.

Urządzenie jest bardzo poręczne i choć wykonane w całości z tworzyw sztucznych dobrej jakości, jego krawędzie zostały pokryte bardzo wytrzymałą gumą. Chronią one urządzenie przed niespodziewanym uderzeniem lub obiciem. Ułatwiają także poprawny i pewny chwyt telefonu a co najważniejsze, umożliwiają jego wygodne trzymanie pełną dłonią. Nie jest to dziwne, gdyż telefon posiada bardzo akceptowalne wymiary (139.00 x 64.00 x 14.00 mm), co przy jego niskiej wadze (140 g), staje się idealnym kompanem wycieczek rowerowych i pracy w terenie.

Na gumowych bumperach, producent zainstalował przyciski do regulacji głośności rozmów telefonicznych i odtwarzaniem muzyki w telefonie oraz zarządzania latarką. Jej krótkie wciśnięcie pozwoli przez krótką chwilę przyświecić w danym miejscu, ewentualnie nadać kod morsem, a dłuższe wciśnięcie, uruchamia latarkę na dłuższy czas. Ulokowana na górnej krawędzi, gumowa zaślepka skrywa port zasilający na microUSB oraz wejście mini-jack 3,5 mm, do którego podłączymy słuchawki przewodowe. Na spodzie natomiast znajduje się specjalne wgłębienie z miejscem na poprowadzenie smyczki zabezpieczającej. Tuż obok znajduje się mikrofon.

Na froncie znajdziemy 2,8-calowy ekran TFT o rozdzielczości 320x240 pixeli o zagęszczeniu 143 px/cal. Nad nim producent zainstalował głośnik do rozmów telefonicznych. Pod ekranem i logo producenta, znajdziemy 18 przycisków, w tym numeryczne. Pomiędzy przyciskami słuchawek, znajduje się przycisk do wywołania menu głównego a by poruszać się po nim, należy skorzystać z przycisku go otaczającym.

Z tyłu natomiast znajduje się plastikowa pokrywa, pod którą znajdziemy wejście na kartę pamięci microSD do 32 GB pojemności oraz slot na klasyczną kartę SIM. Następnie należy przykryć je dołączonym do zestawu akumulatorem i dokładnie zacisnąć plastikową obudowę. Pozwoli to zabezpieczyć akumulator przed zamoczeniem. Do poprawnej instalacji obudowy posłużą śrubki dołączone do zestawu. Producent dał ich nieco więcej, w przypadku gdyby pierwsza partia gdzieś się zawieruszyła.

Nad klapką baterii znajduje się aparat o rozdzielczości 2 Mpix wraz z dwutonową lampą doświetlającą, która przy okazji pełni funkcję latarki. Obok zainstalowany dodatkowy głośnik.

Specyfikacja techniczna

Wyświetlacz 2,8 cala TFT Rozdzielczość 320 x 240 pix Pamięć wewnętrzna 892,5 KB Wolne miejsce 888 KB Obsługa kart pamięci do 32 GB Akumulator 1400 mAh / wymienny Aparat 2 Mpix Łączność 2G / Bluetooth Rozdzielczość zdjęć 1600 x 1200 Mpix Rozdzielczość filmów 240p Certyfikat IP67 Wymiary 139.00 x 64.00 x 14.00 mm Waga 140 g

Prostota działania

Jak na telefon klawiszowy, poruszanie się po menu jest proste i bardzo intuicyjne. Dla użytkowników przygotowano najprostsze opcje dostępowe takie jak dzwonienie, pisanie wiadomości SMS, przeglądanie kontaktów, a nawet słuchanie radia. To ostatnie pozwala na słuchanie stacji w paśmie FM, choć do ich poprawnego odbioru należy podpiąć słuchawki do portu jack.

Moim zdaniem należy wspomnieć już na początku, że przyszły użytkownik z automatu musi zaopatrzeć się w dodatkową kartę pamięci. Na opakowaniu producent tego nie podaje, ale wewnętrzna pamięć pomieści tylko - UWAGA - 2 zdjęcia wykonane wbudowanym aparatem w najwyższej jakości. Nie muszę wspominać chyba że zaniżanie jakości w aparacie, w tym wypadku żadnego sensu nie ma.

Dużym plusem tego modelu jest także duży, czytelny ekran o bardzo wysokiej jasności, dający się spokojnie odczytać, także w bardzo mocnym słońcu a wyczuwalne, nieco wypukłe klawisze, znacznie ułatwiają poruszanie się w menu telefonu i inicjowanie funkcji dodatkowych. Wśród programów dodatkowych, producent wyposażył telefon w:

Dyktafon Kamerę Przeglądarkę Zdjęć Odtwarzacz Kalendarz Kalkulator Alarm Światowy Zegar Menedżer plików WAP

Multimedia jako dodatek

Urządzenie nader dobrze spisuje się jako zwykły telefon. Korzystając z sieci komórkowej 2G, pozwala on na dobrej jakości rozmowy głosowe, pisanie wiadomości tekstowych SMS wraz z dzieleniem się plikami multimedialnymi w wiadomościach MMS. Telefon pozwala także na słuchanie audycji radiowych w paśmie FM oraz odtwarzanie, wgranej na zewnętrzną kartę pamięci, muzykę. Jednak w kwestii multimedialnych to by było na tyle, gdyż na podstawie niskiej jakości aparatu, a tym bardziej możliwości filmowych, nie możemy liczyć nawet na dobrej jakości materiały.

Powiedzmy sobie szczerze. Taka jakość pozwala na szybkie utrwalenie jakiegoś miejsca lub przedmiotu na zdjęciu, tak samo z filmem, ale wątpię by ktoś chciał cokolwiek z takimi materiałami robić zewnętrznie. W kwestii wykonywania zdjęć, po kliknięciu migawki, należy nieruchomo odczekać chwilę, gdyż zdjęcie wyjdzie zamazane. Jeśli podczas nagrywania wideo, będziemy chcieli coś powiedzieć, to będziemy zmuszeni wyrażać się bardzo głośno, gdyż inaczej mikrofon nie zarejestruje naszego głosu. Zresztą co tu dużo mówić, sampelki gotowe i nieobrobione macie poniżej:

Więcej i bez kompresji portalu, można zobaczyć w mojej GALERII.

Akceptowalny czas pracy

Telefon posiada akumulator o pojemności 1400 mAh. To bardzo słabe ogniwo jak na telefon o kolorowym wyświetlaczu, ale według testów powinien spokojnie wytrzymać od 2 do nawet 4 dni. Wszystko zależne jest od tego jak użytkownik będzie często dzwonił i korzystał z urządzenia. Jeśli skupi się na rozmowach telefonicznych, wysyłaniu kilku wiadomości SMS oraz słuchaniu muzyki, to akumulator będzie ładował do pełna średnio co 3 dni. Gdyby jednak akumulator zaczął się za szybko wyładowywać, zawsze będzie możliwość jego samodzielnej wymiany :)

Podsumowanie

Muszę przyznać, że na dłuższą metę bardzo szybko stęskniłbym się za usługami mobilnymi w wygodnych i technologicznie rozwiniętych smartfonach. Z drugiej strony taki telefon jest niezłą odskocznią od przywiązania do stałego bycia on-line. Miałem okazję przez ten okres testów, zabierać go na dłuższe wycieczki rowerowe, gdzie służył mi po prostu jako zabezpieczenie w ramach kontaktu ze światem, gdyż zegarek, z jakiego korzystałem, pozwalał mi na zupełnie skupić się na trasie GPS oraz liczeniu statystyk samodzielnie.

Jeśli jednak szukacie wytrzymałego, a przede wszystkim taniego telefonu, to jestem zdania, że MAXCOM Strong MM920 może być dobrym i opłacalnym wyborem. W końcu jego cena klaruje się na poziomie ~179 zł* za wersję czarną oraz tyle samo za żółtą.