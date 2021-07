O podkładkach chłodzących pod urządzenia elektroniczne, można by pisać całe elaboraty. Rynek jest mocno przesycony produktami marek AAA jak również chińskich zamienników, które nader często kuszą nie tylko ceną, ale również dobrą specyfikacją. W tym przypadku firma kojarząca się przede wszystkim z urządzeniami chłodzącymi komponenty komputerowe zaprezentowała minimalistyczną podstawkę pod ... router.

Oczywiście, nie można brać tych słów dosłownie, gdyż urządzenie poradzi sobie także z przystawkami multimedialnymi pod TV, małymi laptopami, tabletami czy nawet zewnętrznymi dyskami twardymi, które mają tendencje do przegrzewania.

Minimalizm to podstawa

Wyjmując urządzenie z pudełka, nie do końca wiemy czego się spodziewać. Podkładka chłodząca to ciekawy przykład szczytu minimalizmu, w którym producent zgrabnie połączył plastikowy stolik z metalową siateczką, nóżki z gumowymi nakładkami oraz wentylator komputerowy SickleFlow 120, o którym wzmianka znalazła się we wpisie kolegi - blogera.

Sama konstrukcja została wykonana bardzo dbale oraz idealnie spasowana. Na froncie producent zastosował metalową siateczkę, pod którą zainstalowano wspomniany wyżej wentylator. Po jej bokach producent zarezerwował nieco miejsca, by odpowiednio rozłożyć ciężar chłodzonego urządzenia. Na jednym z boków znajduje się wytłoczone logo producenta

Podstawka została ulokowana na dwóch szerokich, plastikowych nóżkach bez możliwości jakiejkolwiek konfiguracji kąta nachylenia. Znajdują się na nich gumowe ślizgacze, umożliwiające przesuwanie się podstawki na powierzchniach płaskich. Z tyłu podstawki, na samym środku znajduje się wentylator SickleFlow 120, połączony kablem z końcówką wejście-wyjście USB.

Umożliwia ona m.in podłączenie wentylatora do źródła energii lub bezpośrednio do ładowarki sieciowej (brak w zestawie), by umożliwić także późniejsze wykorzystanie zajętego portu USB (przejściówka). Jak można zauważyć, jest to sprzęt minimalistyczny o dość konkretnym zastosowaniu.

Specyfikacja techniczna

Szybkość obrotu 1200 / min Moc powietrza 39,7 CFM Hałas 22,3 dBA Zasilanie USB / 5V DC Pobór prądu 0.21 A / 1.05 W Wymiary 295 x 170 x 74 mm Waga 450 g

Wrażenia z użytkowania

Z urządzenia korzystałem bardzo sporadycznie, gdyż nie jest to model wykorzystywany często do zaawansowanych zadań. Jego głównym celem jest chłodzenie i trzeba przyznać, że wywiązuje się z niego bardzo dobrze. Podczas testów skupiałem się przede wszystkim na chłodzeniu domowego routera, który - co prawda wedle zapewnień marki Orange "może grzać się i 100 lat" (infolinia) - to w tak gorące dni i codzienną pracę żonki na komputerze domowym, wolałem sprawdzić, czy da się choćby minimalnie zbić wysoką temperaturę.

Podczas testów, w szczytowych temperaturach router osiągał temperaturę na poziomie 37 stopni Celsjusza, co i tak mimo ciągłej pracy wbudowanego wentylatora, mocno dawało się we znaki sprzętowi. Biorąc pod uwagę wewnątrz mieszkania i problem z odpowiednią cyrkulacją powietrza przy ścianie, router kilka razy miał tendencje do przegrzewania się i wymuszonego restartu.

Po uruchomieniu wentylatora w podstawce chłodzącej, po niespełna godzinie temperatura ta klarowała się na poziomie 29 stopni, a w okolicach wieczora, dochodząc nawet do 26 stopni. Wentylator na podstawce działał nieprzerwanie przez 30 dni, więc urządzenie oceniam bardzo dobrze. Szkoda, że producent nie wyposażył jej w żaden system zmiany prędkości obrotu, by móc dostosować ją pod nasze preferencje. Choć z drugiej strony, w tej cenie nie można za bardzo marudzić.

Podsumowanie

Jeśli szukacie małej podkładki chłodzącej pod nieduży router, tablet lub małe urządzenie, które w dobie upałów oddaje wam ciepło z nawiązką, to mogę z czystym sumieniem polecić podkładkę Cooler Master Connect Stand. Jej cena rynkowa nie powinna przekroczyć ~135 zł, patrząc przynajmniej na jej przelicznik z Amazonu. Na tę chwilę nie znalazłem jej w polskich sklepach, ale znając życie i tabelki dużych firm, będzie trzeba na to cierpliwie zaczekać.