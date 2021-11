Oczywiście od flagowej wersji, która zresztą niedawno pojawiła się na moim blogu. Lepszy jakościowo Edge 20 Pro najbardziej zachwycił mnie pod względem specyfikacji, która nie odbiegała od innych flagowców w tej półce cenowej. Cztery dobrej klasy aparaty również spełniały swoją funkcję w fotografii mobilnej, mimo iż przy kręceniu materiałów filmowych, gdzieś ta jakość spadała. Być może była to wina niezoptymalizowanego oprogramowania, tudzież wymuszonej kompresji danych z kodeku H.264/AVC zamiast H.265/HEVC.

Zestaw skromny ale konkretny

Tak się złożyło, iż niedawno na warsztacie pojawiła się budżetowa wersja smartfona Motorola Edge 20 Lite, działająca na procesorze MediaTek. Z doświadczenia wiem, że nie wszyscy podzielają pogląd, iż procesory tej marki są tak samo energooszczędne jak Snapdragony, ale z roku na rok, wyniki te są coraz lepsze, więc nie powinniśmy na starcie go skreślać. Nowe urządzenie producenta posiada bardzo dobrą specyfikację, topowe aparaty oraz pojemny akumulator wraz z szybkim ładowaniem. Ciekawostką jest fakt, iż za ten model zapłacimy prawie połowę tego, co dalibyśmy za wersję Pro.

Zestaw i jakość wykonania

W pudełku znajdziemy tytułowy telefon oraz drobny pakiet akcesoriów, dodany od producenta. Jak zwykle możemy liczyć na ładowarkę sieciową wraz z zewnętrznym kablem zasilającym. Ładowarka sieciowa wspiera szybkie, bo aż 30W ładowanie i posiada wejście UBS-C. Dołączony do zestawu kabel USB-C na USB-C, posłuży nam do podładowania wbudowanego akumulatora, jak również do przesyłu danych do komputera / tabletu / innego smartfona. I choć jest to nowoczesne rozwiązanie, to wielu użytkownikom zapewne nie spodoba się fakt, iż nie zostawiono klasycznego wyjścia USB.

Czysty Android na pokładzie

W skład zestawu wchodzi również kluczyk do hybrydowej tacki na karty operatora (DualSIM - Micro i Nano) lub jedną kartę SIM + kartę pamięci MicroSD. Bardzo cieszy fakt, iż producent dorzucił dodatkowe akcesorium w postaci silikonowego pokrowca na telefon, świetnie chroniącego wysepkę aparatu przed warunkami zewnętrznymi oraz pozwalający pewniej trzymać telefon w dłoni. Oczywiście jest to ochrona bardzo podstawowa, ale cieszy fakt, iż w ogóle taką dostaniemy w zestawie.

Plecki - tłusta, ponownie klasa

Dopełniając akcesoria, w pudełku znajdziemy również instrukcję obsługi wraz z książeczką gwarancyjną. Telefon został wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Na testy otrzymałem turkusowy wariant kolorystyczny, ale dostępny jest w sprzedaży także grafitowy. Plecki urządzenia zostały wykonane z plastiku, który bardzo dzielnie zbiera każdą tłustą plamkę i odcisk palca, jaki się na nim znajdzie. Powoli mam dość takiego wykonania w średniej jak i wysokiej półce, gdyż strasznie niszczy to pierwsze wrażenie po wyjęciu telefonu z pudełka. Gdzie te czasy gdy Moto X Play miały najlepsze plecki na rynku?

Idąc dalej tropem trendów, na pleckach została zamontowana wysepka na aparaty, gdzie znajdziemy trzy z nich - aparat główny 108 Mpix, szeroki kąt 8 Mpix i czujnik głębi 2 Mpix. Przy aparatach znajduje się dwutonowa dioda doświetlająca scenerię. Aparat wystaje ponad obudowę i uniemożliwia wygodne położenie na powierzchni płaskiej, chyba że chcemy go zarysować lub zniszczyć. Nieodzowne okaże się silikonowe etui dodane do zestawu lub dodatkowy zakup etui ochronnego wyższej jakości. Na środku plecków znajduje się wytłoczone logo producenta, niepełniące już funkcji czytnika linii papilarnych.

Potężny przedni aparat

Na froncie producent zainstalował 32 Mpix aparat ze światłem f/2.25, który radzi sobie nadzwyczaj dobrze przy dobrych warunkach oświetleniowych jak również w lekkim półmroku. Nad nim znajduje się głośnik do wideo-rozmów. Obwód aparatu jest dodatkowo podświetlany podczas nagrywania lub robienia zdjęć, by użytkownik mógł się na nim skupić. Dzięki temu na zdjęciach i filmach patrzymy się na wprost aparatu. W moim przypadku jest jednak różnie, gdyż nie jestem przyzwyczajony do nagrywania przednim aparatem selfiaczków.

Telefon posiada plastikowy rant o wysokim połysku, dobrze imitujący aluminium. Na jego górnej krawędzi znajduje się jeden z dwóch mikrofonów. Drugi został umiejscowiony na dolnej krawędzi, wraz z głośnikami, wejściem ładowarki / kabla przesyłowego oraz złączem jack 3,5 mm. Na lewej krawędzi znajdziemy wysuwaną tackę na karty SIM oraz przycisk do wywołania asystenta Google. Podobnie jak w przypadku reszty urządzeń, przycisk nie jest w żaden sposób konfigurowalny.

Telefon + pies = mało czasu na testy

Na prawej krawędzi znajdziemy przycisk zasilania / wybudzania i uśpienia, który jest także aktywnym czytnikiem linii papilarnych oraz belkę do regulacji głośności, ew. skrótu fizycznego do wykonania gestu przechwytywania ekranu.

Specyfikacja techniczna

System Android 11 (RRK31.Q3-19-54) Procesor MediaTek Dimensity 720 RAM 8 GB Pamięć wbudowana 128 GB (około 104 GB na dane) Typ ekranu Dotykowy, OLED Przekątna ekranu 6,7-cala Rozdzielczość 2400 x 1080 Odświeżanie ekranu 60 Hz lub 90 Hz Aparaty 108 Mpix f/1.9 główny

8 Mpix f/2.2 szeroki kąt

2 Mpix f/2.4 czujnik głębi Aparat przedni 32 Mpix f/2.25 Łączność 4G

5G

Bluetooth 5.0

NFC

WiFi

GPS Czujniki Akcelerometr

Magnetometr

Światła

Zbliżenia

Żyroskop Szybkie ładowanie Turbo Power 30W Ochrona pyłoszczelność i wodoszczelność (IP52) Akumulator 5000 mAh Wymiary 166 x 76 x 8,3 mm Waga 185 g

Wydajne oprogramowanie

Motorola Edge 20 Lite działa pod kontrolą systemu Android 11 z poprawkami zabezpieczeń z 1 września 2021 roku. Daje to szansę iż producent będzie w stanie aktualizować model przez dłuższy czas, gdyż telefon posiada aktualizację systemową Google Play z 1 sierpnia tego roku, czyli najbardziej aktualną. System posiada te same aplikacje i programy, jakie możemy spotkać w tańszych jak i droższych modelach producenta. Poza domyślnymi programami od Google, w skład zestawu wejdą aplikacje do gestów od Motoroli oraz aplikacja Radio FM, która do działania potrzebować będzie słuchawek, ale będzie możliwe także działanie z wykorzystaniem wbudowanej anteny.

Prawie czysty system

Prostota i minimalizm to idealne określenie na temat zainstalowanego oprogramowania układowego. Dzięki wsparciu prawie czystego Androida, wraz z wydajnym procesorem oraz 8 GB pamięci RAM, urządzenie działa zadziwiająco szybko i sprawnie. Aplikacje uruchamiają się prawie natychmiast, przetwarzanie zdjęć z głównych kamer potrzebuje nieco czasu, ale wyniki są porównywalne z modelem Edge 20 Pro, więc nie jest wcale źle. Całość oprogramowania jest czytelna i żaden użytkownik nie powinien mieć problemów z przesiadką. Całość dopełniają gesty, umożliwiające m.in na włączenie latarki poprzez gest karateki lub wykonanie zrzutu ekranu za pomocą stuknięcia w ekran trzema palcami. Niestety, ale uruchamiając podgląd aplikacji działających w tle, ponownie musimy przebrnąć przez wszystkie uruchomione programy, by dotrzeć do funkcji ich hurtowego zamknięcia.

Wydajność oprogramowania w cenie!

Telefon jest szybki, działa bez zacięcia, podczas testów nie spotkałem się z problemami wymuszonych resetów lub drobnych zwieszek. System pozwala na bezproblemową pracę jak i zabawę w wymagających graficznie grach komórkowych. Zresztą wyniki wydajnościowe mówią same za siebie:

Wydajny, choć nie petarda

Może nie jest to poziom flagowy, ale umożliwia całkiem przyjemną pracę, rozrywkę jak i zabawę.

Multimedia w cenie

Urządzenie może pochwalić się także dobrej jakości, wbudowanym mikrofonem. Nie zauważyłem problemów podczas konferencji wideo jak i korzystania podczas zwykłych rozmów telefonicznych. Słyszymy rozmówcę bardzo dobrze, a on nas, pod warunkiem, że na dworze nie wieje za mocno. Problem wiatru w dobie dzisiejszej pogody za oknem, jest wręcz idealny do przeprowadzenia testów w terenie. Na filmie ukazującym możliwości wideo, można zresztą zaobserwować, jak wbudowany mikrofon radzi sobie z powiewami wiatru.

Przedni aparat jest super!

Funkcje łącznościowe również stoją na wysokim poziomie. Wbudowana antena GPS nie gubiła sygnału podczas jazdy rowerem, choć zdarzały się drobne problemy i dłuższe łapanie lokalizacji w mocno zalesionych terenach i w budynkach typu blok. Telefon obsługuje sieć 4G i 5G. W trakcie testów korzystałem z 4G i nie zaobserwowałem żadnych ścinek czy problemów z pobieraniem danych komórkowych. Osobiście nie posiadam pakietu 5G, więc nie miałem jak go sprawdzić w praktyce. Co ciekawe, w modelu mamy NFC więc można płacić telefonem jak kartą bankomatową :)

Aplikacja aparatu, niezmienna

Aplikacja Aparat niewiele się zmieniła. Od kilku lat mamy to samo - możliwość łączenia kilku pixeli w jeden, od nowości uruchomiony tryb kompresji ze względu na kodeki oraz bogaty zestaw filtrów i trybów foto-wideo. W opcjach aparatu możemy wybrać jakość materiału, opierając się na wysokiej rozdzielczości 108 Mpix lub pozostać przy klasycznych 12 Mpix. Różnicą będzie przede wszystkim rozdzielczość obrazka i jego waga.

12 Mpix 108 Mpix Rozdzielczość 3000 x 4000 12000 x 9000 Waga pliku ~4,3 MB ~16,9 MB

Od nas zależeć będzie czy postawimy na wysoką jakość, czy dobrą. Różnic wielkich między fotografiami nie zauważymy, tym bardziej w niesprzyjających warunkach atmosferycznych jak i przy trudnym oświetleniu. Aparat ma możliwość wykonania zdjęć w trybie normalnym, przy szerokim kącie oraz w trybie makro. Istnieje możliwość przybliżenia cyfrowego od 1x do 8x, ale od 2,4x drastycznie spada jakość obrazka. Na moje oko, fotografia z głównego aparatu jest bardzo dobra, choć w większości wypadków mocno zaszumiona. W trybie szerokiego kąta nieco wypadają kolory, choć jasność bardzo szybko spada. Macro jest, że tak powiem słabe, gdyż najprawdopodobniej wykorzystywany jest do tego szeroki kąt i cyfrowo zbliżany obraz. Zresztą zobaczcie sami:

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by sprawdzić, jak wypadają zdjęcia niepoddane kompresji na blogu DP - zainteresowanych odsyłam do mojej GALERII. W kwestii wideo jest podobnie, jak w przypadku wyższego modelu. Aparat umożliwia nagrywanie w jakości 4K przy klatkarzu na poziomie 60 fps. Z racji tego, iż przy 60 klatkach zyskujemy crop na poziomie 10-15%, a także drastycznie spada jasność kadru, materiały filmowe z tylnego aparatu nagrywałem w 4K i 30 klatkach, a z przedniego w FullHD również 30 klatkach. Na potrzeby filmu całość skonwertowałem do 4K 30 fps i o dziwo - film z przedniej kamery podniesiony z FullHD do 4K wygląda bardzo dobrze. Zresztą sampelek poniżej:

Materiały filmowe są bardzo dobrej jakości i mam wrażenie, że producent nareszcie odpowiednio dopieścił aplikację aparatu. Kolory są odpowiednio nasycone, kadry są pełne detali, autofocus działa sprawnie, choć ma lekkie tendencje do gubienia ostrości. Przy słabym świetle 108 Mpix matryca radzi sobie całkiem nieźle, podobnie jak przednia kamerka 32 Mpix. Przy wybraniu wysokiej jakości nagrywania nie ma możliwości korzystania ze stabilizacji chyba, że przejdziemy na zwykłe FullHD.

Wydajny akumulator

Zastosowane ogniwo o pojemności 5000 mAh powinno wytrzymać około 2 do 3 dni zwykłej pracy. W trybie mieszanym jest to możliwe, przyjmując, że korzystamy z automatycznej jasności ekranu, odświeżaniu 90Hz i ograniczymy granie, YT i serwisy streamingowe do zbędnego minimum. W przypadku częstego grania, oglądania filmów, czas pracy powinien zamknąć się w maksymalnie jednym dniu roboczym. Czas ciągłej pracy na jednym ładowaniu to około 5-6 godzin SoT.



Szybkie ładowanie 30W

Na szczęście wynik ten nie jest wiążący, gdyż każdy otrzyma podobne, choć związane z własnym użytkowaniem telefonu. Motorola Edge 20 Pro wspiera ładowanie TurboPower a dołączona do zestawu ładowarka 30W, pozwoli naładować telefon od 0 do 100 % w około 62 minuty.

Podsumowanie

Okazuje się, że mniej wcale nie znaczy gorzej. Udowadnia to smartfon budżetowy ze średniej półki - Motorola Edge 20 Pro. Smartfon wyposażony w procesor MediaTek, 8 GB pamięci RAM oraz około 104 GB miejsca na dane użytkownika, to niezła gratka dla fanów wydajności, którzy dokładnie patrzą na cenę urządzenia przed zakupem. Za telefon producent przewidział cenę na poziomie ~1700 zł za wariant turkusowy* lub grafitowy.

Wysepka ahoj!

Moim zdaniem Edge 20 Lite to bardzo dobry, dopieszczony telefon, który możemy zakupić za połowę ceny wspomnianego flagowca. Świetny wybór jeśli celujemy w jakość, wydajność a przede wszystkim funkcje foto-wideo. Polecam ;)

* - klikając, zaglądając i kupując z reflinka, wspierasz moją działalność publicystyczną. Egzemplarz otrzymałem na testy od producenta :)