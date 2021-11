Niedawno na warsztacie pojawiła się hulajnoga marki Motus - Pro 10 Sport z 2021 roku. Jest to odświeżona wersja zeszłorocznego modelu, cechująca się wysokiej klasy specyfikacją i wykonaniem. Tegoroczna wersja posiada topowe parametry oraz wagę nieprzekraczającą magicznych 29 kg, czyniąc z niej - w świetle polskich przepisów - w dalszym ciągu hulajnogę, a nie skuter (rozporządzenie z 02.11.2021) . Od bardzo długiego czasu nie miałem okazji przetestować elektrycznych urządzeń transportowych, więc postanowiłem nieco dłużej skorzystać z przysługujących mi testów. Już teraz mogę napisać, iż podesłana mi do recenzji hulajnoga, jest najlepszą ze wszystkich, jakie przyszło mi testować, szczególnie że jest domyślnie przystosowana do użytkowników o wadze do 150 kg!

Zmora kurierów

Byłem pewien, że masywne biurko od Genesis'a będzie największą zmorą kuriera, od czasu podesłania mi do testu 55-calowego potworka od Samsunga, w wielkiej metalowej skrzyni. Okazało się jednak, że był to pryszczyk w porównaniu z długim i trudnym w transporcie kartonem o łącznej zawartości ~30 kg. Po nierównej walce z kurierem, bez wykupionej opcji wnoszenia sprzętu na pierwsze piętro bloku, przystąpiłem do szybkiego oglądu wyposażenia. Wewnątrz opakowania, pomiędzy styropianowymi blokami, chroniącymi urządzenie w transporcie, znalazła się ładowarka sieciowa o napięciu ładowania 58,8V, karta produktowa, instrukcja obsługi oraz klucze do samodzielnego dostrojenia hulajnogi.

Urządzenie można wyjąć samodzielnie, ale by nie uszkodzić przy okazji elementów wystroju mieszkania, warto poprosić o pomoc kolejnego domownika, podobnie jak przy skręcaniu mebli z IKEI (no, chyba że jesteście Pro jak ja). Po zdjęciu ograniczników transportowych i wyjęciu urządzenia z pudełka możemy przejść do najprzyjemniejszej części - montażu. Wszystkie elementy zostały tak umieszczone w pudełku, by ich zamocowanie na hulajnodze było szybkie i jak najmniej problematyczne. Kierownica od początku jest przytwierdzona okablowaniem do metalowej rury przedniej, więc nasze zadanie sprowadza się do odpowiedniej regulacji elementów wyposażenia i ich dokręcenia tak, by się nie gibały się na boki w trakcie jazdy.

Producent zastosował w swoim modelu ramę z kutego aluminium i wyposażył hulajnogę w dwa 10-calowe koła. Na każdym z nich znajduje się silnik bezszczotkowy o mocy 1000W. Pozwoli on na wydajną jazdę po płaskiej jak i mocno wyboistej powierzchni. Wysoka moc obu silników (2x 1000W) pozwoli na łatwiejsze i szybsze pokonywanie wzniesień, a co za tym idzie, przyjemniejszą jazdę. Jeśli przy kołach jesteśmy, nie można nie wspomnieć o fenomenalnym zawieszeniu i sprężynowej amortyzacji, która spokojnie ma udźwignąć wagę użytkownika do 150 kg. To spora zaleta dla osób wysokich i posiadających parę kilogramów za dużo ;)

Opony terenowe możemy wykorzystać w mieście jak i poza nim, czyniąc z urządzenia hulajnogę crossową. Pozwalają one przy pomocy wydajnych silników, jeździć po bezdrożach i lasach, prawie jak na rowerze górskim. Oczywiście musimy brać pod uwagę nieznaczne przeszkody terenowe, na które wjazd cechować się będzie odczuwalnym szarpnięciem, ale odpowiedni układ ciała na hulajnodze, potrafi je zniwelować do minimum. Podest, w którym znajduje się bateria o pojemności 18,2 Ah, został wyposażony w dodatkowe oświetlenie - światła czerwone z tyłu, białe z przodu oraz niebieskie po bokach. W przypadku jazdy za dnia każdorazowe użycie hamulca, inicjować będzie zapalanie się czerwonego światła ostrzegawczego. W trudniejszych warunkach oświetleniowych możemy zainicjować uruchomienie pełnego podświetlenia, za pomocą panelu kontrolnego. Na bokach urządzenia znajdziemy rozkładaną nóżkę oraz dwa wejścia ładowania.

Przy kołach zastosowano wydajne hamulce tarczowe oraz amortyzatory, bardzo porządnie zamocowane na podeście. Ten został wykończony antypoślizgowym materiałem, trzymającym w ryzach buty użytkownika, nawet gdy posiada on całkiem płaskie podeszwy. Tuż nad tylnym kołem znajduje się specjalny podest, na którym oprzemy stopę, np. podczas wjazdu hulajnogą pod stromą górkę. Uniemożliwia on wypadnięcie z hulajnogi podczas przeciążenia. Tuż pod nim znajduje się specjalny zaczep umożliwiający przenoszenie hulajnogi. Zresztą kierownica posiada specjalny mechanizm z klamrą zaciskową, dzięki któremu hulajnogę możemy złożyć (podobnie u Xiaomi) i łatwiej przetransportować.

Na kierownicy znajdziemy system hamulcowy na przód i tył, dzwonek, wyświetlacz LED z manetką prędkości oraz stacyjka. Urządzenie uruchomimy dopiero wtedy gdy w stacyjce znajdzie się odpowiedni kluczyk (w zestawie są dwa). Jego zainicjowanie pozwoli na dopływ zasilania z baterii do reszty komponentów. Stacyjka posiada również wyświetlacz, na którym znajdziemy informację o danych napięcia.

Na prawej części kierownicy znajduje się okrągły wyświetlacz LED, na którym znajdziemy informację o aktualnej prędkości, trybie pracy, przebytym dystansie oraz uruchomionym biegu. Domyślnie dostępne są trzy, zdejmując cyframi od 1 do 3, coraz wyższe blokady prędkości. Pierwsza z nich pozwala się rozpędzić do ~30 km/h, druga do ~40 km/h a trzecia uzyskać pułap ~55 km/h. Oczywiście wiele zależy od wagi użytkownika oraz terenu, na którym przyjdzie mu jeździć. W związku z pewnymi ograniczeniami w mieście, w trakcie testów starałem się zachować prędkość do 20 km/h a poza nim - na nieoznaczonych trasach - docisnąć o te kilka prędkości wyżej. Przy wysokich wartościach jedzie się bardzo przyjemnie, choć szybkość daje się także we znaki, szczególnie przy wietrznej pogodzie.

Przy wyświetlaczu znajdują się przyciski POWER oraz MODE, przeznaczone do uruchomienia podglądu, wybór trybów pracy, ale i także do manualnego ustawiania prędkości pod natężenie napięcia. Poniżej znajdują się dwa przyciski - Eco / Turbo i Single / Dual. Wciskając je, inicjujemy dodatkowe tryby jazdy. W przypadku pierwszego decydujemy czy chcemy jechać wydajniej, ale szybciej tracić energię, czy ekologicznie. Wybierając podwójną moc silnika, znacznie szybciej tracić będziemy energię, ale przy podjazdach pod górę podjedziemy szybciej. Dzięki takim wyborom użytkownik może dostosować jazdę pod własne preferencje, żonglując czasami pracy na jednym ładowaniu.

Kierownica w hulajnodze posiada specjalny zaczep, który po złożeniu uprawnia do łatwiejszego przenoszenia. Środek kierownicy ma również opcję podzielenia jej na pół, zmniejszając nieznacznie jej szerokość, co przydać się może przy wkładaniu do auta.

Specyfikacja techniczna

Typ silnika bezszczotkowy Moc silnika 2x 1000 W Bateria 18,2 Ah 52V Koła 10-cali Opony dętkowe Hamulec 2x tarczowy Rama kute aluminium Amortyzacja sprężynowa Klasa odporności IP44 Prędkość maksymalna 55 km/h Zasięg maksymalny 65 km Udźwig maksymalny 150 kg Wyświetlacz LCD / ODO, stan baterii, TRIP, napięcie baterii, biegi Napięcie AC 110V-240V Czas ładowania 8 - 10 godzin Waga 29 kg Wymiary (złożony) 128 x 24 x 53 cm Wymiary (rozłożony) 128 x 24 x 134 cm

Przygotowanie do jazdy

Po wyjęciu hulajnogi z opakowania i porządnym dokręceniu śrubek możemy przystąpić do wstępnego ładowania. W tym celu wykorzystujemy dołączoną do zestawu ładowarkę sieciową wraz z kablem ładującym. Hulajnoga posiada dwa wejścia ładowania, więc jeśli dokupimy dodatkową ładowarkę, będziemy w stanie ukrócić czas ładowania nawet o połowę. W przypadku gdy bateria jest całkowicie wyładowana, czas potrzebny na uzupełnienie do pełna akumulatora powinien wynieść od 8 do 10 godzin.

Po wyjęciu hulajnogi z ładowarki i złożeniu jej z pozycji transportowej na użytkową możemy przystąpić do jazdy w terenie. I mimo iż nie jestem wielbicielem kasków ochronnych, często jeżdżąc na rowerze, to dla tego modelu zrobiłem wyjątek. Jestem świadomy ograniczeń prawa w Polsce, dotyczących elektronicznych pojazdów transportowych, szczególnie niedawno wprowadzone regulacje dot. maksymalnej prędkości hulajnóg elektrycznych w mieście i poza nim, więc musiałem podczas testów przyjąć pewne środki ostrożności. Starałem się nie wykraczać poza pewne normy prędkościowe, choć wcale nie było to zadanie łatwe. Chyba najbardziej brakowało mi podczas jazdy pewnego uczucia skoku w manetce prędkości, informującego użytkownika, na jakim pułapie prędkości się aktualnie znajduje. Skutek był zawsze taki sam - jesteśmy zmuszeni cały czas patrzeć w prędkościomierz, by ustalić, czy jedziemy zgodnie z przepisami.

Sama jazda jest niesamowicie przyjemna. Ogarnięcie hulajnogi i jej wszystkich funkcji zajęło mi nieco ponad godzinę, ale po tym czasie znika gdzieś obawa o wysokie przeszkody terenowe, ograniczenia sprzętowe oraz to, że hulajnoga w trudnym terenie nie podoła wyzwaniu. Hulajnoga Motus PRO 10 Sport (2021) fenomenalnie pokonuje krawężniki i świetnie radzi sobie w mieście jak i w lesie. Nie straszna jej niemiecka kostka, dziurawe drogi szutrowe, piach czy ubita ziemia. Uruchamiając wspomaganie dwóch silników w 2 lub 3 biegu, jeździ się bardzo przyjemnie, ale i niezmiernie niebezpiecznie. Z tych szybszych biegów korzystałem w mniej zaludnionych terenach - na polu za miastem, w lesie i na leśnych ścieżkach rowerowych. Jeździło się bardzo szybko i przyjemnie, choć kilka razy spadłem z urządzenia, wjeżdżając za szybko na zbyt wysoką przeszkodę terenową. Na nieszczęście GoPro Hero 9 była wyłączona :(

Podsumowując ...

To były bardzo udane, dynamiczne dwa tygodnie testów. Bardzo szybko polubiłem się z tegoroczną hulajnogą Motus Pro 10 Sport (2021), przemierzając tereny mojego miasta rodzinnego jak i okoliczne wsie, ścieżki rowerowe i polne drogi. To bardzo dobry sprzęt, szczególnie dla osób poszukujących sprawdzonych rozwiązań do miasta lub jako dojazd do miejsca pracy po specjalnie do tego przygotowanych trasach. Hulajnoga posiada świetną amortyzację i wysokiej klasy wykończenie, umożliwiając udźwig aż do 150 kg żywej wagi. Przy granicznych wartościach prędkość hulajnogi spada nieznacznie, co jest zasługą dwóch bardzo mocnych silników bez szczotkowych, zainstalowanych na każdym z kół.

Przy mojej wadze, używając prędkości mieszanych, na jednym ładowaniu udało mi się przejechać aż 52 km. Taka wydajność pozwoliłaby mi na spokojnie pokonanie trasy z Trzebnicy do Wrocławia i powrót, a i pozostałoby jeszcze energii na kilka kilometrów przejażdżki. To bardzo szybka i wygodna w trakcie jazdy hulajnoga, która niestety swoje waży i kosztuje. Jej cena niedawno stała się jeszcze bardziej atrakcyjna, szybując o tysiaka w dół i obecnie można ją zakupić za ~5999 zł*. W tej cenie otrzymujemy kompletne urządzenie klasy premium, o bardzo wydajnym akumulatorze, dodatkowym podświetleniu oraz trybom pracy, uprawniającym do jazdy z prędkością, nawet do 55 km/h. Gdybym nie posiadał roweru, najprawdopodobniej zastanawiałbym się właśnie nad takim środkiem transportu. Gorąco polecam - 10/10 ;)

* - klikając, zaglądając i kupując z reflinka, wspierasz moją działalność publicystyczną. Egzemplarz otrzymałem na czas testów od producenta :)