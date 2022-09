MSI Immerse GV60: zaawansowany mikrofon dla streamerów [Recenzja] › @lordjahu › MSI Immerse GV60: zaawansowany mikrofon dla streamerów [Recenzja] 09.09.2022 17:21

W domowym warsztacie przewinęło się już wiele modeli mikrofonów stacjonarnych, choć najczęściej dominowały tu raczej headsety dla graczy. Mile wspominam za to mikrofon kardioidalny na wysięgniku Genesis Radium 400, dzięki któremu mogłem rozpocząć prywatną zabawę w nagrywanie recenzji filmowych. Dzisiejszym urządzeniem, które chciałbym wam nieco bliżej zaprezentować jest tytułowy mikrofon biurkowy MSI GV60.

Ta świetnie wykonana konstrukcja posiada możliwość odsłuchu materiału audio w czasie rzeczywistym (jack 3,5 mm), regulację głośności mikrofonu jak i odsłuchu, a także przycisk do wyciszania mikrofonu. Największą jednak nowością jest tutaj zastosowanie przetwornika z 4 wzorcami rejestracji sygnału. Do naszej dyspozycji oddano możliwość rejestracji dźwięku w trybie stereo, wielokierunkowym, dwukierunkowym oraz kardioidalnym.

Budowa i jakość wykonania

Urządzenie otrzymujemy w stonowanym kartoniku, opisanym na każdej ze ścianek specyfikacją techniczną, najważniejszymi funkcjami urządzenia lub grafikami podglądowymi. Wewnątrz znajdziemy dodatkowy, już utwardzony kartonik transportowy a znajdujące się w zestawie akcesoria zostały dodatkowo przykryte pianką zabezpieczającą. Dostarczony w taki sposób produkt nie tylko sprawia wrażenie wysokiej półki jakościowej, ale i daje pewność, że urządzenie dotrze do nas nienaruszone. Wewnątrz piankowego etui znajduje się mikrofon MSI GV60 z możliwą do zdjęcia, metalową nóżką statywową. Dodatkowo producent wyposażył zestaw w dodatkowe akcesoria w postaci 3-metrowego, odłączanego przewodu USB-C na USB-A, dwóch zaślepek statywowych, wielojęzycznej instrukcji obsługi (także po polsku) oraz nieodłącznego towarzysza mikrofonów - piankowej nakładki pop filtr.

W kwestii jakości wykonania MSI mocno zabłysnął na tym poletku. Urządzenie zostało złożone z wysokiej jakości metalu a jedyne ślady po plastiku to pokrętła na przednim panelu oraz wykończenia bocznych śrub mocujących. Materiałem użytym podczas produkcji mikrofonu jak i metalowej podstawy jest aluminium o matowym wykończeniu. Dzięki temu nie tylko ładniej się on prezentuje, ale i zauważalnie mniej zbiera na zewnętrznej obudowie odcisków palców i tłustych plam.

Mikrofon posiada klasyczny, walcowaty kształt i jest przy tym niezwykle duży. Na samej górze znajduje się aluminiowa maskownica, którą do matowej obudowy przytwierdza srebrny pierścień mocujący. Patrząc od frontu, pod maskownicą znajduje się dwukolorowa dioda informacyjna LED, informująca nas o uruchomieniu mikrofonu (kolor niebieski) lub wyciszeniu (kolor czerwony). Poniżej znajdują się trzy plastikowe pokrętła, odpowiedzialne po kolei za wybór trybu nagrywania, sterowanie głośnością odsłuchu ze złącza słuchawkowego jack oraz sterowanie mocą mikrofonu podczas nagrań. Tuż pod nimi znajdziemy plastikowy przycisk wyciszania mikrofonu, który po interakcji zmienia kolor diody z niebieskiej na czerwoną i vice versa. Na samym dole znajduje się nazwa producenta a z drugiej strony obudowy dedykowane logo ze smokiem. Obydwa posiadają lśniące wykończenie.

Na spodzie mikrofonu znajduje się złącze słuchawkowe jack 3,5 mm służące do odsłuchu materiału audio w czasie rzeczywistym oraz złącze USB-C do podłączenia dedykowanego (opcjonalnie zastępczego) okablowania. Na samym środku producent zastosował metalowe wgłębienie na gwint 5/8 cala, umożliwiając tym samym montaż na regulowanym ramieniu wysięgnika mikrofonu. Na stronie producenta nie znalazłem wzmianki o dedykowanym ramieniu, więc możemy przyjąć, że będzie on kompatybilny z większością wysięgników z gwintem 5/8 cala, dostępnych na rynku.

Zastosowanie 5/8-calowego gwintu, daje możliwość na wygodną instalację na wysięgniku, ale dołączona na start - metalowa podpora w zupełności wystarczy do sprawnego nagrywania. Na prawym oraz lewym boku mikrofonu znajdują się specjalne wkręty umożliwiające łatwą instalację do metalowej podstawki. Ta posiada na spodzie gumowe wykończenie, uniemożliwiające przesuwanie się mikrofonu po śliskich powierzchniach. Biorąc pod uwagę, iż sam mikrofon waży prawie 590 g, to z dedykowaną podstawą wzrasta ona do 1100 g. Całość ma aż 27 cm wysokości.

Specyfikacja techniczna

Łączność przewodowa Złącze jack 3,5 mm

USB-C Charakterystyka Dwukierunkowa

Wielokierunkowa

Stereo

Kardioidalna Próbkowanie 96 kHz / 24 bit Pasmo przenoszenia 20 ~ 20000 Hz Impedancja 2200 Ohm Czułość -36 dB Zasilanie USB-C Mocowanie statyw biurkowy

gwint 5/8" Wymiary mikrofonu 175 x 70 x 70 mm Wysokość mikrofonu z podstawą 270 mm Waga mikrofonu 590 g Waga mikrofonu z podstawą 1100 g

Tryby pracy a odsłuch

Wspominałem na samym początku, że producent wyposażył mikrofon MSI GV60 w cztery tryby rejestrowania dźwięków. Każdy z trybów jest bardzo praktyczny, choć przeznaczony do innego typu nagrań. Domyślnie mikrofon oferuje kierunkowość dookólną, czyli zbiera dźwięk z wielu kierunków. Użytkownik za pomocą dedykowanego pokrętła może zawęzić sygnał do trybu stereo, dwukierunkowego lub jednokierunkowego (kardioidany). Pierwszy tryb (Stereo) będzie przydatny przede wszystkim przy rejestracji wokalu lub zwykłej rozmowy. Gdy pomieszczenie, w którym przyjdzie nam nagrywać, będzie szczelnie wytłumione, w trybie Stereo będziemy w stanie nagrać zdecydowaną większość materiałów.

Tryb wielokierunkowy pozwoli natomiast zbierać dookólny dźwięk - nie tylko użytkownika, ale i odgłosów otoczenia. Może się on przydać podczas wywiadów z kilkoma osobami jednocześnie, bądź prowadzenia streamów w jednym pomieszczeniu z wieloma prowadzącymi. Mój ulubiony, często wykorzystywany w pracy - tryb kardioidalny, pozwala na uzyskanie najlepszego efektu, przy umiejscowieniu rozmówcy bezpośrednio przed mikrofonem. Zebrany w ten sposób materiał w głównej mierze rejestruje głos rozmówcy przed mikrofonem, niwelując w pewnym stopniu dźwięki otoczenia. W warunkach studyjnych mikrofon oferuje wysoką jakość nagrań, a w przypadku domowego zacisza? No cóż, patrząc na mój domowy warsztat, można zastanowić się jak tak bliskie umiejscowienie przy ścianach, bez dedykowanego wygłuszania wpłynie na odbiór. Zatem przekonajmy się :)

W moim odczuciu mikrofon bardzo dobrze zbiera dźwięk a w przypadku trybu kardioidalnego odcina dźwięki otoczenia o 15-20%. To akurat dość dobre wyniki, biorąc pod uwagę, że będzie to raczej urządzenie wykorzystywane głównie w zaciszu domowym lub małych studiach. Sprzęt w terenie może się sprawdzić, ale pod warunkiem targania ze sobą laptopa i słuchawek do odsłuchu.

Użytkownicy dużych palców, strzeżcie się!

Być może się czepiam, ale jednym elementem mikrofon MSI GV60 mnie lekko rozczarował. Całościowo otrzymujemy bardzo wysokiej klasy urządzenie, wykonane z wytrzymałych materiałów i oferujące bardzo dobrej klasy jakość dźwięku. Jedynym mankamentem, do którego muszę się przyczepić, jest dość toporna jakość górnego pokrętła, odpowiadająca za przełączanie się między trybami. Tę dokonujemy skokowo pomiędzy czterema trybami. Problem pojawia się w momencie gdy jesteśmy użytkownikami posiadającymi duże palce lub w pomieszczeniu jest dość ciepło.

Pozostałe pokrętła działają w trybie "luźnym", możliwym do ustawienia w dwóch wymiarach - od najsłabszego do najwyższego. Ten od ustawienia trybów działa w trybie skokowym między pierwszym a czwartym trybem. Problem jest jednak taki, że przeskok ten wymaga od użytkownika nieco więcej siły, co w przypadku wysokiej temperatury otoczenia lub dużych palców, może sprawić niemałe trudności. Najlepszym rozwiązaniem, byłoby zastosowanie plastikowych wyżłobień na obudowie lub pokrycie pokrętła materiałem stwarzającym większy opór. Należy mieć to na uwadze, kupując ten mikrofon.

Mikrofon bez znaczących wad

Muszę przyznać, iż mikrofon MSI Immerse GV60 to bardzo dobrej jakości urządzenie. Zostało ono świetnie wykonane a zestaw startowy, który otrzymujemy w zupełności wystarczy do początkowej jak i zaawansowanej zabawy streamerskiej. Dźwięk zbierany przez urządzenie jest lekko ocieplony, bardziej basowy. Podczas testów ani razu nie zdarzyły mi się znaczne szumy w tle bądź popiskiwanie mikrofonu, a użytkowany co jakiś czas pop-filtr, umiejętnie odcinał z otoczenia niechciane odgłosy wyjazdów na sygnale Straży Pożarnej czy krzyczącej młodzieży. Duży plus należy przyznać urządzeniu za cztery tryby pracy, możliwość łatwej konfiguracji natężenia głosu oraz szerokie spektrum w programach do obróbki audio.

Mikrofon cechuje bardzo dobra stabilność oraz design, który w żaden sposób nie narzuca "kolorowej" otoczki gamingowej a eksponuje bardziej przystępną użytkownikowi formę. Jestem bardzo zadowolony z decyzji producenta, umożliwiającej odsłuch z mikrofonu, za pomocą złącza jack 3,5 mm, co w dużym stopniu, znacznie upraszcza pracę. Z tej strony mogę polecić mikrofon producenta za bardzo dobry stosunek możliwości do jakości, choć w tej cenie (~550 zł*) spodziewałbym się przynajmniej dodatkowego akcesorium w postaci wysięgnika na biurko.

* - klikając, zaglądając i kupując z reflinka, wspierasz moją działalność publicystyczną. Egzemplarz do recenzji otrzymałem od producenta :)