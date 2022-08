MSI VIGOR GK50 Low Profile TKL: kompaktowość i ergonomia [Recenzja] › @lordjahu › MSI VIGOR GK50 Low Profile TKL: kompaktowość i ergonomia [Recenzja] 04.08.2022 10:55

Od ponad tygodnia testuję klawiaturę niskoprofilową MSI VIGOR GK50 TKL (pozbawioną części numerycznej). Producent określa ją mianem "dla graczy", implementując podświetlenie RGB, stosując wytrzymałe komponenty oraz przełączniki mechaniczne Kailh White. Z racji zakończenia testów chciałbym się z wami podzielić wrażeniami z użytkowania.

Konkretny zestaw startowy

W tekturowym pudełku skrzętnie opisanym najważniejszymi funkcjami urządzenia, specyfikacją techniczną klawiatury oraz kompatybilnością, poza głównym urządzeniem, znajdują się dedykowane akcesoria. Należy do nich ściągacz do keycapów oraz dwa dodatkowe klawisze w postaci Control i Alt. W zestawie znajdziemy także prostą instrukcję obsługi oraz kabel zasilający w materiałowym oplocie z USB na USB-C.

Na pierwszym miejscu otwierając zabezpieczające urządzenie pudełko, zwrócimy uwagę na materiałowy worek z drobnymi otworkami. Pełni on funkcję zabezpieczającą przed czynnikami zewnętrznymi oraz transportową by w prostszy i bezpieczniejszy sposób transportować ją w inne miejsce. Na pewno worek materiałowy będzie chronić urządzenie przed ciągłym zbieraniem kurzu.

W procesie produkcyjnym MSI postawiło na tworzywo sztuczne dobrej jakości oraz aluminium. Cienka warstwa metalu została zaimplementowana na froncie klawiatury a jej boki i spód zdobi tworzywo sztuczne o szczotkowanym wykończeniu. Klawiatura została świetnie spasowana i nawet przy sporym nacisku na obudowę, ta nie skrzypi ani nie odkształca się. Konstrukcyjnie bardzo przypomina inne modele TKL na rynku, choć różni się bardzo drobnymi elementami. Jednym z nich niewątpliwie jest umiejscowienie, jak i zastosowanie diod kontrolnych tuż przy prawym boku klawiatury, a nie jak zwykle bywało tuż nad częścią numeryczną.

Na spodzie klawiatury znajdziemy dwa odpinane stabilizatory umożliwiające zmianę kąta nachylenia od 8 do 11 stopni. Górna część podstawy posiada specjalny rant, który domyślnie ustawia klawiaturę pod kątem 5 stopni względem podłoża. Użytkownik ma dzięki temu możliwość ustawienia kąta nachylenia w trzech różnych kątach. Rant, nóżki oraz dolna krawędź klawiatury posiada gumowe nakładki, uniemożliwiające przesuwanie się plastikowej obudowy po płaskiej powierzchni.

Z tyłu urządzenia znajduje się port USB-C służący do zasilania klawiatury. Do zestawu został dołączony dedykowany przewód o długości 1,8-metra, także w momencie jego uszkodzenia, port jest kompatybilny ze zdecydowaną większością kabli z USB-C. Poza tym, odłączając go od klawiatury, ta staje się łatwiejsza w transporcie.

Producent zastosował w klawiaturze białe przełączniki Kailh Low Profile White Clicky. Do ich aktywacji potrzebujemy minimalnej siły nacisku 50 gram a do aktywacji niecałe 1,5 mm. Dzięki temu pisanie oraz granie na klawiaturze jest o wiele łatwiejsze, szybsze i przyjemniejsze. Zastosowane przełączniki są niestety dość głośne, ale nie dorównują hałasowi wydobywającemu się z czerwonych przełączników, więc nie jest aż tak źle.

Niskoprofilowe klawisze są płaskie i nie posiadają żadnego wgłębienia, umożliwiającego wygodne pisanie. Trzeba za to pochwalić wyraźną czcionkę koloru białego, która jest bardzo czytelna nawet przy słabym świetle. Każdy z klawiszy jest opcjonalnie podświetlany RGB. Możemy przełączać się między animacjami, korzystając z klawiszy funkcyjnych lub ustawiając profile kolorystyczne w dedykowanej aplikacji producenta.

Specyfikacja techniczna

Przełączniki mechaniczne - Kailh Low Profile Łączność przewodowa Interfejs USB Podświetlenie RGB Funkcje dodatkowe niski profil klawiszy

regulowane stopki

odłączany kabel USB-C

profile ustawień

Anti Ghosting

N-Key Rollover Długość przewodu w oplocie 1,8 m Wymiary 354 x 140 x 33 mm Waga 560 g

Dedykowane oprogramowanie

Domyślnie klawiatura nie potrzebuje zewnętrznych aplikacji do zarządzania. Kroki podane w instrukcji obsługi uprawniają do używania prostych komend i skrótów funkcyjnych, ale także pozwalają w prosty sposób dostosować wybrane podświetlenie. Gdyby jednak użytkownik chciał posiadać więcej uprawnień dotyczących ustawień klawiatury, należy pobrać i zainstalować aplikację MSI Center.

Aplikacja ta pozwala na tworzenie profili użytkownika, przypisywania skrótów funkcyjnych oraz makr. Instalując dodatkową aplikację wewnętrzną, otrzymamy możliwość sterowania podświetleniem RGB, ustawianiem animacji lub stałego podświetlenie. Użytkownik może dzięki aplikacji ustawić prędkość animacji, jasność, a także dostosować każdy z wybranych trybów podświetlenia lub stworzyć własne.

Aplikacja ta należy do bardzo minimalistycznych, wręcz okrojonych z zaawansowanych funkcji.

Użytkowanie w praktyce

Klawiaturę MSI Vigor GH50 Low Profile TKL trzeba zaliczyć do urządzeń udanych. Bardzo szybko przyzwyczaiłem się do okrojonego z części numerycznej układu klawiszy, a niski profil zdał u mnie egzamin wręcz natychmiastowo. Z racji posiadania w domu podobnej klawiatury (niskie przełączniki / TKL) testy przebiegły nadzwyczaj sprawnie. Dużym plusem jest kultura pracy i bardzo minimalistyczne przesuwanie się klawiatury po płaskich powierzchniach. Piszę tu w przypadku bardzo energicznego grania we frustrujące gry wieloosobowe. Gdy gramy na dobrej podkładce, ślizganie się jest niemożliwe.

W kwestii budowy jest dobrze, ale niczym innowacyjnym poza zastosowaniem odpinanego kabla zasilającego, nie zauważyłem. Klawiatura jest lekka, łatwa w przenoszeniu a dzięki dołączonemu do zestawu, materiałowemu etui, chroni ją przed czynnikami zewnętrznymi. Zastosowane przełączniki oferują szybką, wręcz natychmiastową aktywację, która spełni swoje zadanie nie tylko podczas długotrwałego pisania, ale również przy dynamicznych grach komputerowych.

Podsumowanie

Klawiatura mechaniczna MSI Vigor GK50 Low Profile TKL to dobrej jakości produkt, wybijający się na tle konkurencji nie tylko zgrabnym wykończeniem, opcjonalnym podświetleniem RGB oraz zastosowaniem wydajnych przełączników. Dość niespodziewaną funkcję gra tutaj cena rynkowa urządzenia, plasująca się w widełkach ~430 zł*. Moim zdaniem to ociupinkę za duża cena, ale jak się dobrze trafi, to można ustrzelić rabat zmniejszający tę cenę nawet o stówkę. W takim wypadku klawiatura może okazać się okazyjną promocją lub promocyjną okazją :)

* - klikając, zaglądając lub kupując produkt z reflinka, wspierasz moją działalność publicystyczną. Egzemplarz do recenzji otrzymałem od producenta.