Wiele osób nagrywa filmy smartfonami i nie jest to wcale takie dziwne, jak było raptem kilka lat temu. W związku ze stale rozwijającą się technologią firmy prześcigają się w tworzeniu coraz lepszych rozwiązań foto-wideo do swoich urządzeń mobilnych a dodawane w smartfonach coraz lepsze sensory i obiektywy, tryby manualne i profesjonalne, ustawienia filmowe, sprawiają, że częściej sięgamy po telefon aniżeli po profesjonalną kamerę. Oczywiście biorę poprawkę na aspekty pracy, w której wykorzystujemy zaawansowany sprzęt, do uzyskania jak najlepszej jakości także w ciemniejszych sceneriach, które możemy uzyskać w formie mobilnej, ale najczęściej za cenę sporej ilości akcesoriów dodatkowych do smartfona.

By osobom nieposiadającym profesjonalnych kamer a polegających na dobrej klasy smartonie z możliwościami foto/wideo pracowało się lepiej, wielu twórców inwestuje w zewnętrzne mikrofony, doczepiane obiektywy, a także specjalne oprogramowanie pozwalające wykrzesać ze smartfona jeszcze lepszą jakość. Biorąc jednak pod uwagę, iż wiele osób nagrywa filmy telefonem za pomocą frontowej kamerki, wielokrotnie spotyka się z nagminnym problemem dotyczącym właściwego doświetlenia kadru. W związku z posiadaniem w urządzeniu dość małej matrycy, ilość światła również zostaje drastycznie zmniejszona, co objawia się zwykle szumami, zmianami kolorów lub jeśli działamy na pełnej automatyce - przepaleniem kadru. By temu zaradzić, marka Natec wypuściła na rynek dwie lampy doświetlające - zwykłą białą oraz wielokolorową (RGB).

Natec ALFAMA - wyposażenie

Producent sprzedaje na rynku dwie wersje lamp doświetlających - zwykłą białą, oraz wykorzystującą RGB. Zestawy są do siebie bliźniaczo podobne, choć posiadają wewnętrzne różnice w specyfikacji. Oba modele charakteryzują się dobrej klasy wykonaniem z tworzyw sztucznych, przynajmniej w kontekście pierścieni doświetlających. Zostały one świetnie spasowane, a ich wygląd nie trąci tandetą. Troszkę gorszej jakości są wykręcane uchwyty mocujące na smartfona, pozwalające na pewny uchwyt urządzenia i jego ustawienie względem panelu doświetlającego.

W skład każdego z zestawów wchodzi instrukcja obsługi wraz z wyjaśnieniem trybów pilota sterującego, plastikowy mini-statyw oraz metalowa głowica wielokierunkowa z możliwością instalacji poprzez śrubkę statywową. Do każdego opakowania, producent dorzucił także pilota sterującego, który za pomocą łączności Bluetooth możemy sparować ze smartfonem, inicjując nagrywanie lub wykonując zdjęcie zdalnie. W przypadku ALFAMA RGB w zestawie znajduje się pilot, dzięki któremu spersonalizujemy podświetlenie, zmieniając dany kolor, jego jasność, natężenie, efekt lub tryb pracy.

Z każdego modelu wychodzi 2-metrowy kabel USB, który posłuży nam do zasilania lampki doświetlającej. Ta nie posiada własnego akumulatora, więc będziemy zmuszeni korzystać z zasilania zewnętrznego. Na kablu została zainstalowana wysepka sterująca, która zależnie od wersji służy do zmiany trybów pracy i tak: w wersji klasycznej, uruchomimy urządzenie oraz określimy, z jaką mocą światło ma świecić - mocną oraz słabszą, a także za pomocą jednego przycisku, powrócimy do doświetlenia domyślnego. W przypadku wersji z RGB możemy przełączać się między światłem białym w różnych trybach balansu bieli a kolorowym podświetleniem, spośród animacji i kolorów stałych.

Uchwyt na smartfona, pozwoli na zamocowanie większości urządzeń od 5 do 7 cali. Mocowanie posiada gumowe wykończenie, trzymając smartfon w ryzach i nie powodując jego przemieszczenia. Należy jednak umiejscowić go w niewielkiej odległości od kręgu doświetlającego, gdyż w przypadku mocowania na plastikowych nóżkach, może dojść do przeciążenia i upadku urządzenia na ziemię. Gdy zainstalujemy lampkę doświetlającą na statywie, uchwyt powinien sobie poradzić bez problemów (testowane na OnePlus 9 Pro).

Specyfikacja techniczna

ALFAMA RING ALFAMA RING RGB Komunikacja USB / Bluetooth 4.0 USB / Bluetooth 4.0 / pilot Rozmiar lampy 10-cali 10-cali Strumień świetlny 900 lumenów 800 lumenów Moc 10 W 10 W Współczynnik oddawania barw CRI >85 Ra >85 Ra Temperatura barwowa 3000 - 5500 K 3000 - 6500 K Liczba diod LED 120 120 Liczba diod RGB - 48 Wysokość statywu 19 cm 19 cm Zasilanie USB (5V) USB (5V) Długość przewodu 200 cm 200 cm

Użytkowanie w praktyce

Z racji tego, iż w pracy jak i blogerce, nie korzystam z dodatkowego doświetlenia za pomocą pierścieni doświetlających, mogłem tylko sprawdzić, jak takowe poradzą sobie w testach praktycznych. Oba urządzenia posiadają możliwość używania odkręcanych nóżek statywowych, ale i możemy je osadzić również na klasycznych statywach do aparatów. W ten sposób istnieje możliwość doświetlenia osoby nagrywanej, co w pracy filmowej wielokrotnie się przydaje - np. podczas wywiadów. W związku z tym iż modele te zostały skierowane na rynek mobilny, możemy w dedykowanym uchwycie zainstalować swój smartfon i cieszyć się jaśniejszym kadrem.

Co ciekawe, mimo iż moim faworytem jest białe podświetlenie, to jestem zdania, że kolorowe może posłużyć do tworzenia fotografii artystycznej, nie tylko w zaciszu domowym, ale również w plenerze, gdzie statyw i powerbank wypełnią lukę montażową. Zresztą, co dużo pisać, w przypadku mojej pracy filmowej, mam zamiar stworzyć w niedalekiej przyszłości film promocyjny rozgrywany właśnie w trudno oświetlonych sceneriach bazyliki Św. Jadwigi w Trzebnicy. Za pomocą pierścieni doświetlających oraz kompaktowych lampek, rozświetlę ciemnicę, z którą wiele kamer i aparatów ma po prostu problem :)

Podsumowanie

Natec wydał na rynek dwie bardzo fajne lampki doświetlające scenerię, skierowane do czynnych użytkowników foto-smartfonów. Ich kompaktowe wymiary oraz możliwości, mogą w znaczny sposób polepszyć pracę nad lepszym doświetleniem kadrów, a wygodne mocowanie, umiejscowienie na plastikowych nóżkach, statywie, a nawet na RIG'u kamery! Dowolność instalacji nie ogranicza urządzenia, tylko i wyłącznie do smartfona, co uważam za dużą zaletę.

Pierścienie doświetlające Natec ALFAMA są dostępne w interesujących cenach, zaczynając od ~75 zł za wersję białą oraz ~120 zł za wersję RGB. Moim zdaniem to interesujący sprzęt dla twórców, którzy nagrywają smartfonem i nie tylko, tym bardziej, iż istnieje możliwość znacznego demontażu urządzenia i zainstalowania na profesjonalnych kamerach lub wieczornej zabawy w malowaniu światłem. Polecam :)